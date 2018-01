BOSTED: Utenfor dette huset, på en øy i Malaysia, skal moren og hennes to barn ha oppholdt seg. Det var her hun også ble pågrepet torsdag morgen, lokal tid. FOTO: PRO RISK AS

Mor siktet for omsorgsunndragelse: Pågrepet i Malaysia

Publisert: 25.01.18 18:16

Politiet i Trondheim mener moren bortførte sine to barn fra barnevernets omsorg i mars 2016. Nå er hun og ungene pågrepet av myndighetene i Malaysia.

– Det har vært en stor påkjenning, en forferdelig påkjenning. Jeg har tenkt på saken dag og natt. Barna mine har blitt holdt ulovlig i Malaysia på grunn av morens handlinger, sier barnefaren til VG, på telefon fra Malaysia.

Sist uke dro barnefaren fra Trondheim til Malaysia sammen med eks-politimannen Carl Petter Endresen i det norske sikkerhetsselskapet Pro Risk AS.

Selskapet har spesialisert seg på å hente hjem bortførte barn til Norge og har bistått barnefaren siden januar i fjor.

Fikk tips på Facebook

I løpet av det siste året har den tidligere politimannen vært fire ganger i Malaysia, på jakt etter tobarnsmoren. I juli i fjor sporet han henne opp gjennom lokale kilder, men hun rakk å flykte med barna før de lokale myndighetene var klare til å hjelpe dem.

– Vi samarbeider alltid med offisielle myndigheter i landene vi kommer til, sier Endresen til VG.

Tilbake i Norge satt en fortvilet barnefar. Men han ville ikke gi opp. I løpet av høsten opprettet han en egen gruppe på Facebook.

– Det ble et kjemperesultat. Lokale folk i Malaysia engasjerte seg, og for en uke siden fikk vi beskjed fra en dame om at hun hadde sett moren og barna, sier Endresen.

Risikerer rettssak i Malaysia

Ifølge eks-politimannen, hjalp den lokale damen med å spore opp riktig adresse, og torsdag morgen dro barnefaren, eks-politimannen, lokalt politi og immigrasjonsmyndigheter til stedet.

– Vi kjørte tre biler til stedet, og de pågrep moren utenfor et hus med nedtrukne gardiner. Barna var inne, sier Endresen.

– Vi er veldig fornøyde. Ungene og moren har ikke hatt gyldige pass eller oppholdstillatelse, slik at de har ikke hatt mulighet til å gå på skole eller fått legehjelp.

Ifølge eks-politimannen, varslet de den norske ambassaden i Kuala Lumpur etter pågripelsen, og det er ventet at barna vil bli tatt hånd om at barnevernets omsorg.

– Moren er siktet for ulovlig oppholdstillatelse og for ugyldig pass, og hun må trolig møte i retten her nede. Vi håper barnevernet kommer til ambassaden i Kuala Lumpur og tar hånd om ungene, sier Endresen.

Barnefarens advokatfullmektig, Lars Mathias Undheim, snakket med klienten torsdag kveld.

– Vi er veldig fornøyd og glad for at det endelig blir en slutt på denne saken. Han har jobbet mye, lenge og hardt, og det er vanskelig å se noe annet enn at det er han og etterforskeren sin fortjeneste at barna kommer hjem, sier Undheim til VG.

Fylkesnemnda: Barna må ut av hjemmet raskt

Dersom barna overlates til barnevernets omsorg, vil de også være underlagt deres omsorg om de kommer hjem til Norge og Trondheim.

I forkant av omsorgsunndragelsen for snart to år siden, fattet Fylkesnemnda i Trøndelag et vedtak om at barna skulle plasseres i fosterhjem. Politiet mener dette vedtaket er årsaken til at etnisk norske barnemoren tok med seg ungene fra Norge.

«Etter fylkesnemndas vurdering er det en klar risiko for at barna vil lide alvorlig overlast om de ikke tas ut av hjemmet raskt. Det å utsette omsorgsovertakelse vil i seg sjølv vere et overgrep mot barna.», står det i vedtaket.

Det betyr også at heller ikke barnefaren vil få tildelt omsorgen for ungene med det første.

– I forkant av vedtaket fikk barna beskjed om at pappa var slem, sier faren.

– De må få den hjelpen de trenger

Han har ikke sett ungene sine selv etter pågripelsen, men han satt i en bil like ved adressen hvor barnemoren ble pågrepet.

– Jeg kommer til å være med og støtte opp og få barna normalisert og reparert. De må få en fosterfamilie, sier han.

– Hva tenker du om å få omsorgen for dem på sikt?

– Det kan jeg ikke tenkte på nå. De må få den hjelpen de trenger nå, svarer han.

Kritiserer norske myndigheter

Både barnefaren og eks-politimannen er lite imponert over norske myndigheters støtte og arbeid i den betente saken.

– Vi har gjort jobben deres, selv om det er de som har ansvaret. Norske myndigheter tror de bare kan sende papirer ned hit og at alt da vil ordne seg, men slik er det ikke, sier Endresen.

Norge har ingen utleveringsavtale med Malaysia, noe som gjør denne type saker krevende.

– Det er derfor lite eller dårlig samarbeid mellom landene, men det er fullt mulig å løse disse sakene om de hadde vært interessert i å hjelpe ungene mine. Jeg er skuffet over norske myndigheter. Jeg trodde de ville jobbe intenst med saken, men der tok jeg skammelig feil, sier barnefaren.

Advokatfullmektigen til barnefaren kjenner ikke til involveringen fra norske myndigheter i forbindelse med pågripelsen av barnemoren.

– Men på bakgrunn av tidligere erfaringer, så har barnefaren fått lite informasjon om hva som gjøres. I tillegg har norske myndigheter avslått et hvert forsøk på samarbeid, relativt konsekvent, sier Undheim.

– Mor har den daglige omsorgen

Advokat Ole Andreas Thrana bistår moren fra Trondheim i saken, og han bekrefter overfor VG at han har vært i kontakt med henne etter pågripelsen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i samtalen eller noe annet rundt saken. Det er mor som har den daglige omsorgen for barna etter barneloven, ikke faren. Det jobbes med å skaffe mor advokat lokalt. Jeg vil bistå fra Norge, sier Thrana til VG.

Advokatfullmektigen til barnefaren er uenig med morens advokat om at hun har omsorgen for barna. Han viser til vedtaket til fylkesnemnda som slår fast at det er barnevernet som har overtatt omsorgen.

– Vedtaket har ikke blitt iverksatt på grunn av omsorgsunndragelsen, slik at fristen for barnevernets omsorgsovertakelse har blitt forlenget, sier Undheim.

Utenriksdepartementet (UD) ønsker ikke å kommentere saken overfor VG av hensyn til taushetsplikten.