To kritisk skadet i frontkollisjon i Hedmark

Publisert: 16.01.18 23:24

Til sammen fire menn ble sendt til sykehus etter at to biler krasjet på riksvei 3 tirsdag kveld.

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp, men det er veldig glatt på stedet, sier operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt til VG.

Det var ved 21.45-tiden at de to bilene frontkolliderte ved Kolomoen i Hedmark. Det var til sammen fire personer i bilene, tre i en bil - og en i den andre. To personer satt fastklemt etter ulykken, før de senere ble frigjort.

To av dem ble sendt til Ullevål sykehus med kritiske skader, mens ytterligere to skadede ble sendt til Hamar sykehus.

– Det er fire menn i alderen 35 til 55 år. Jeg kan ikke si noe om skadeomfanget for de to som er sendt til Hamar, annet enn at de er skadet. Dette er en møteulykke, så det tyder jo på at en bil har kommet over i motsatt kjørefelt, men vi klarer foreløpig ikke å si hvem, sier operasjonsleder Dyre Antonsen til VG.

Veien er sperret, men det er omkjøringsmuligheter på stedet. Åstedet vil gjennom natten bli undersøkt av politiets krimteknikere og ulykkesgruppen fra Statens Vegvesen.

