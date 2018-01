TAPTE SLAGET: Landbruksminister Jon Georg Dale beklager at Frp tapte slaget om pelsdyrnæringen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Pelsdyrnæringen det største tapet for Frp

NTB

Publisert: 15.01.18 08:11

Høyre, Frp og Venstre er enige om at pelsdyrnæringa skal avvikles innen 2025. Det er tungt å svelge for Frps landbruksminister Jon Georg Dale.

Avviklingen av pelsdyrnæringen trekkes fram som en av de store seirene for Venstre under regjeringsforhandlingene. Men landbruksminister Dale sier til Ørsta-avisen Møre-Nytt at dette er det største tapet for partiet under forhandlingene.

– Jeg har gjennom mine to år i Landbruksdepartementet gjort alt jeg kan for å etablere grunnlaget for en bærekraftig utvikling for pelsnæringen. Jeg anser derfor dette tapet som det største tapet Frp gikk på under regjeringsforhandlingene, sier Jon Georg Dale til Møre-Nytt .

Landbruksministeren lover å gjøre sitt for at avviklingen blir skånsom.

– Min jobb blir nå å gjennomføre dette på en måte som gjør at pelsdyrbøndene får tilstrekkelig tid og kompensasjon i avviklingsperioden. Jeg skal gjøre det jeg kan for å lette børen, sier Dale.

Dale, som selv deltok i forhandlingene som skal legge grunnlag for en blågrønn regjering, sier han er glad for at Frp har fått gjennomslag for en strengere innvandringspolitikk og kutt i eiendomsskatten.