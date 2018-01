Elg hoppet i døden fra bro

Publisert: 28.01.18 13:09

INNENRIKS 2018-01-28T12:09:44Z

Da de to elgene forvillet seg inn i Hamar og opp på en bro, så ble den ene såpass skremt av noen biler at den hoppet over rekkverket på broen og falt 10-12 meter og døde.

Det var klokken 12.17 søndag at Innlandet politidistrikt fikk melding om en elg som hadde hoppet ned fra en bro ved Vikingskipet på Hamar.

– Vi var varslet i forkant, så vi var allerede ute og lette etter dem. Den ene elgen ble skremt av noen biler og ramlet, sier operasjonsleder Arne Norevik ved Innlandet politidistrikt til VG.

Politiet har varslet viltnemnda som er på stedet og tar seg av den døde elgen.

– Vi har ikke sett noe mer til eller fått flere meldinger om den andre elgen, sier Norevik.