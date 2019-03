INTERN STRID: Trond Giske var på Steinkjer Aps årsmøte onsdag kveld for å holde den politiske innledningen Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa

Her er resultatet fra Giske-utvalgets arbeid

«Intern strid» er det flest Ap-medlemmer svarer på spørsmål om hva som er Trøndelag Aps svakhet.

Det kommer fram i en medlemsundersøkelse som legges fram utvalget Trond Giske har ledet for Trøndelag Ap det siste året

Trønder-Avisa har fått tilgang til heftet som er svaret på en bestilling fra Trøndelag Aps årsmøte i april i fjor.

Den gang gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut og benektet at Giske hadde fått i oppgave å lede organisasjonsutvalget.

Men det skulle vise seg at Giske likevel var leder for arbeidet.

Fornye og forsterke

I Trøndelag Aps årsmøte i helgen skal utvalget legge fram hva de mener må til for å fornye og forsterke partiet, slik oppdraget lød.

– Over hele landet utfordres Arbeiderpartiets posisjon. Vi tror at ny styrke for Arbeiderpartiet må bygges nedenfra, skriver utvalget i forordet.

De viser blant annet til tilbakegang i valget i 2017, nedgang i medlemstallet i Trøndelag Ap og variasjon i medlemstall og aktivitet i lokalpartier.

– Det er en situasjon vi må forbedre, slår utvalget fast, og kommer med en flere forslag til hva som må gjøres.

Blant annet vil de importere en ny type partimedlemskap fra Storbritannia.

Negative oppslag og intern strid

I en medlemsundersøkelse gjennomført av utvalget har de spurt medlemmer om hva som er Trøndelag Aps styrker og svakheter. Ordskyer viser at «dyktige tillitsvalgte» og «politikken» er blant styrkene som går igjen flest ganger.

«Intern strid» er den svakheten desidert flest medlemmene har pekt på, ifølge ordskyen i heftet.

Det står ikke hvor mange medlemmer som har svart på undersøkelsen eller hvordan svarene er hentet inn.

«Avstand fra grasrota», «by mot land» og «negative oppslag» går også blant beskrivelsene som går igjen.

– Det er hverken mulig eller ønskelig å feie uenigheter under teppet. Samtidig er det viktig hvordan uenigheter håndteres, at vi behandler hverandre med respekt, skriver utvalget.

Giske selv sa følgende på spørsmål om dramatikk i Trøndelag Ap, i et intervju med Trønder-Avisa onsdag:

– Indre strid og uro er alltid noe både medlemmene og velgerne er urolige for, fordi det kan skygge over politikk. Og det er da vi hele tiden må ha disiplin til å snakke om politikk, sa Giske, uten å ville svare på om ikke han selv har bidratt til å dra fokus bort fra politikk gjennom den siste ukens hendelser.

Vil endre forholdet til fagbevegelsen

Etter en lengre liste med beskrivelser av hvordan det skal oppleves å være medlem av et «grasrotparti», foreslår utvalget blant annet å utvide samarbeidet med frivillige organisasjoner og tiltak for at medlemmer skal kunne delta mer i partiet. Bruk av avstemninger blant medlemmene om politiske saker er blant forslagene.

24,2 prosent av medlemmene som har svart i utvalgets undersøkelse oppgir å være aktiv i fagbevegelsen.

For å øke støtten blant medlemmer av fagbevegelsen henter utvalget en skikk fra Storbritannia, med begrepet «tilsluttet supporter». Ifølge utvalget innebærer dette en ny type partimedlemskap, der supporterne får møte- og talerett i Ap-møter, uten rett til å votere.

– Kan det tenkes et lignende medlemskap for norsk fagbevegelse, tilpasset den norske partistrukturen? spør utvalget.

I et forslag til Trøndelag Aps årsmøte tar utvalget til orde for en ny modell for partimedlemskap inspirert av dette, nemlig ved å innføre «LO-partilag» for Ap ved arbeidsplasser. Disse skal ifølge forslaget få en tilknytning til Ap som ligner den tilknytningen Auf har til moderpartiet.

– Ved å godkjenne partiets program og vedtekter defineres de som avdelinger med rettigheter og plikter som andre avdelinger, skriver utvalget.