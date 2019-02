TILLITSKRISE: De mangler tillit til hverandre, Ap-leder Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentant Trond Giske. Bildet er tatt i inngangen til partikontoret i Folketeaterpassasjen på Youngstorget – da Giske var nestleder. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ap-ordfører om Giskes stikk mot Støre: -Utrolig destruktivt

En ringerunde TV 2 har gjort viser stor misnøye med Trond Giskes manglende støtte til Jonas Gahr . – Utrolig destruktivt, sier Nesodden-ordfører Truls Wickholm til VG.

Publisert: 25.02.19 09:58







En annen Ap-ordfører, som ikke ønsker å stå frem med navn, beskriver situasjonen slik:

– Det er en krigserklæring fra Giske å ikke ville si at han har tillit til Støre. Det er svært umusikalsk. Det er tydelig at han vil utfordre makten til Støre, sier Arbeiderparti-ordføreren til kanalen.

Bakgrunnen er et direktesendt intervju med TV 2-nyhetene fredag kveld der Trond Giske nektet å gi en tillitserklæring til Støre.

les også NRK: Kvinnene bak Giske-video føler seg brukt

Tidligere samme dag sa Støre at han ikke lenger hadde tillit til Giske.

NESODDEN-ORDFØRER: Truls A. Wickholm (Ap) er nå ordfører i Akershus-kommunen Nesodden etter flere år som stortingsrepresentant. Foto: Espen Braata, VG

– Destruktivt

Ap-ordfører Truls A. Wickholm fra Nesodden kommune i Akershus sier til VG at han er oppgitt over signalene Trond Giske sendte i retning Støre. Wickholm satt sammen med Giske i Aps stortingsgruppe i flere år.

les også Trøndelag Ap innstiller Eva Kristin Hansen i stedet for Giske

– Det er utrolig destruktivt. Han stjeler energi fra den kommende valgkampen som nå blir så viktig for Arbeiderpartiet. Det er helt uomtvistelig at Jonas Gahr Støre er partileder og gjør en god jobb som det, sier Wickholm til VG.

les også Politisk redaktør: «Alle broer er brent» mellom Giske og Støre

Han kaller Giskes uttalelser til TV2 før helgen for «bare ødeleggende».

– De eneste som er glade for dette nå, er Erna og Siv og regjeringspartiene. Giskes uttalelser viser at han setter seg selv foran partiet. I denne uroen skal vi lokalt prøve å vinne et valg. Men vi opplever at vi må bruke tid på å svare VG og andre på spørsmål om Giske-saken, tillegger Wickholm.

les også TV 2: Ap-veteran vil ha Giske som partileder

– Dårlig for partiet

Ordførerveteran Steinar Kyrvestad i Valle i Setesdal, er også av den oppfatning at Giskes uttalelser fra nyhetsinnslaget før helgen må tolkes som en manglende tillit fra stortingsrepresentanten og den tidligere nestlederen i partiet til partileder Støre.

les også Giske-varsler: Jeg håper det er «case closed»

– Jeg oppfatter intervjuet med Giske som at han ikke har tillit til dagens leder av Arbeiderpartiet. Det synes jeg er synd. Det er dårlig for partiet, og nå trenger vi et parti som støtter opp om lederen, sier han til TV 2.

les også Anniken Huitfeldt om Giske: – Skuffet over at han igjen har vist manglende dømmekraft

Kyrvestad legger ikke fingrene imellom i sin omtale av Giske og partiet.

– Jeg synes at den situasjonen Arbeiderpartiet og Giske nå har vært i, vitner om dårlig dømmekraft og om dumskap. Og det som er ille med dumskap, er at det ofte ikke er noe å gjøre med, fortsetter han.

Han er redd for at alt bråket i Giske-saken ødelegger det lokale engasjementet i partiet.

Flere ordførere i partiet, er enige med Valles fremste folkevalgte.

Andre ordførere TV 2 har snakket med, mener imidlertid at Giske er utsatt for en «heksejakt» på bakgrunn av denne videoen.

Trond Giske har ikke besvart VGs henvendelser mandag morgen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke kommentere TV2s sak søndag. Det har heller ikke lykkes VG å få kommentarer fra Ap-lederen hittil mandag.