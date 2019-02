FORLIST: Fregatten ligger fortsatt under vann. Håpet nå er å få hevet den i løpet av uken. Foto: Kystverket, Kystvakten/Forsvaret

«Helge Ingstad»-hevingen: Positive værutsikter

Etter planen skal Forsvaret starte hevingen av fregatten KNM «Helge Ingstad» denne uken. Statsmeteorologen på Vestlandet er positiv til værutsiktene i området.

– I området rundt fregatten er det rolig. På det meste er det meldt en laber bris, noe som skal fortsette utover kvelden i dag, sier hun til VG.

Det eneste som kan by på problemer i løpet av mandagen er tåke som kan komme utover kvelden.

Lite bølger

På sine egne nettsider melder Forsvaret om dønninger onsdag kveld, noe som kan by på problemer med hevingen da kranlekterne må ligge helt rolig ved siden av hverandre. Skal man derimot tro Sæther ser været ut til å holde seg rolig.

– Vinden kommer fra sørlig retning og det kommer til å være så godt som vindstille. Værforholdene ligger altså til rette for lite bølger.

Hun mener Forsvaret egentlig har vært litt heldige med været denne vinteren. Ifølge Sæther har denne stormsesongen vært slapp.

Økende kostnader ved utsettelser

Selve hevingen av fregatten er beregnet til å ta fem-seks dager.

– Det må være under en halvmeter sjø og ingen kastevind. Det er noen værmeldinger som viser at det kan bli noen dønninger onsdag, og det skaper en liten usikkerhet, sa kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til NTB søndag ettermiddag.

ANKOMMER: Søndag var kranlekterne på plass ved fregatten. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hevingen gjennomføres ved at kranfartøyene Gulliver og Rambiz legges ved fregatten. Den tømmes for diesel i utsatte områder, og deretter blir den gradvis heist opp. Planen er videre å få KNM Helge Ingstad over på den store, nedsenkbare lekteren Boabarge 33, som så skal heves.

På nåværende tidspunkt har redningsaksjonen kostet en halv milliard kroner. Skulle hevingen bli ytterligere utsatt ligger kostnadene an til å øke. TV 2 har meldt at prisen stiger med minst 3 millioner for hver dag det utsettes.

«Helge Ingstad» kostet i utgangspunktet 4 milliarder kroner.