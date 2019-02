BEKYMRET: Nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, her ved sitt kontor på Ullevål sykehus. Foto: Helge Mikalsen, VG

Tillitsvalgt sendte ny bekymringsmelding om Trond Giske

Samme dag som tidligere Ap-nestleder Trond Giske (52) ble innstilt til et nytt toppverv i Trøndelag Ap og plass i Aps mektige landsstyre, mottok partisekretær Kjersti Stenseng en bekymringsmelding om Trond Giskes oppførsel overfor en ung kvinne.

Publisert: 21.02.19 19:41 Oppdatert: 21.02.19 19:53







Bekymringsmeldingen kom som reaksjon på en video som ble tatt opp ved 02-tiden natt til søndag på utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo.

VG har sett den aktuelle videoen. Den viser at Giske henger over ryggen på en kvinne i 20-årene og holder hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danser. Kvinnen bøyer seg deretter unna Giske.

VG har snakket med kvinnen på videoen. TIl VG sier hun dette om episoden med Giske, som ble filmet av en venninne av kvinnen:

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, sier hun.

Trond Giske har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser torsdag.

Plikt til å si ifra

Bekymringsmeldingen til Arbeiderpartiet er ikke sendt inn av kvinnen selv, men av nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli. Fagforeningen har over 5000 medlemmer. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen.

– Jeg ble lyn forbanna da jeg så videoen. Sånn skal ikke tillitsvalgte oppføre seg, sier Sandli til VG.

Sandli ble varslet om videoen av en annen tillitsvalgt.

– En tillitsvalgt reagerte og sa ifra. Jeg følte det som min plikt å si ifra, sier Sandli til VG.

VIL HA NY MAKT: Stortingsrepresentant og tidligere nestleder Trond Giske fra Trøndelag. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Onsdag, like etter at Giske var innstilt som medlem av styret i Trøndelag Ap, sendte derfor Sandli en bekymringsmelding på e-post til partisekretær Kjersti Stenseng.

«I går fikk jeg se en dypt foruroligende videosnutt. Den viste Trond Giske, åpenbart beruset, i ferd med å beføle en ung kvinne på et utested i Oslo. Denne skal ha blitt filmet natt til søndag denne uken. Som mangeårig tillitsvalgt i en stor fagforening som nå skal inn i en valgkamp, finner jeg en slik oppførsel uforenlig med arbeiderbevegelsens verdier. Hadde dette vært et engangstilfelle ville jeg nok ikke reagert så sterkt på dette, men jeg er klar over at dette er en type opptreden som har pågått i en årrekke. Når han nå i tillegg blir innstilt til å sitte i landsstyret for Arbeiderpartiet, må jeg si at det vil svekke våre muligheter til å kunne stille opp for partiet slik vi vanligvis pleier å gjøre», skriver Sandli i e-posten til partisekretæren.

Skal oppføre oss uansett

– Hva ønsker du å oppnå med å henvendelsen til Ap?

– Når du er tillitsvalgt, så er du tillitsvalgt på heltid. Vi skal oppføre oss uansett hvor vi er. Vi er avhengig av at folk har tillit til oss. Når Giske oppfører seg sånn, skaper ikke det tillit. Det viser en dømmekraft som er på jordet, sier Sandli, og legger til:

– Jeg ønsker å begrense hans mulighet for å få nye verv og være i toppledelsen, og hindre ham i å skade partiet, venstresiden og integriteten til fagbevegelsen, sier Sandli.

Partisekretær Kjersti Stenseng tok kontakt med Sandli torsdag morgen. Sandli sier han oppfattet Stenseng som formell og opptatt av Aps interne retningslinjer.

– Hun var mest opptatt av å følge sine egne prosedyrer, og at dette ikke hadde skjedd på et partiarrangement. Sånn hun formulerte seg virket det som hun hadde vansker med å ta tak i saken fordi det ikke var Ap-internt. Kanskje jeg var for uklar i mine formuleringer, sier Sandli.

FAGFORENINGSLEDER: Knut Sandli. Foto: Helge Mikalsen

Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere saken, og henviser til Stenseng.

«Jeg har fått en e-post og blitt gjort oppmerksom på en video. Utover det har jeg nå ingen kommentar», skriver Stenseng i en tekstmelding til VG.

Innstilt til ny maktposisjon

Trøndelag Aps avgjørelse om å innstille Giske til et toppverv kun ett år etter at han måtte trekke seg som følge av varslersakene i Ap, var en utløsende årsak til at mannen varslet.

Kampen for å få Trond Giske inn i lederverv i Trøndelag Arbeiderparti har splittet fylkeslaget og skapt harme i det kriserammede partiet.

les også Kvinneopprør mot Giske: – Han skader partiet

Etter tøffe forhandlinger landet valgkomiteen onsdag på å innstille Giske som menig medlem av styret i fylkeslaget, men ikke som nestleder. Den sittende fylkesledelsen, Per Olav Hopsø og May Britt Lagesen, ble innstilt til å fortsette. Ifølge VGs kilder tok de direkte kontakt med valgkomiteen og ga uttrykk for at de ikke ønsket Giske med i ledelsen, noe som ble oppfattet som et ultimatum i valgkomiteen.

7. januar 2018 gikk Giske av som nestleder i Ap. To uker senere konkluderte Stenseng og Støre med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering ved fem tilfeller.

les også Kilder til VG: Giske går av som nestleder etter gjentatt press fra Støre

«Jeg må lære av det»

I et intervju med NRK 21. desember 2017 uttalte Giske dette om varslingssakene mot ham:

– Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært min oppførsel og rolle bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikheter i maktforhold eller aldersforskjell, eller det kan dreie seg om sosiale sammenhenger med mye alkohol.

Og.

– Jeg må si at dette har vært dypt beklagelig. Jeg må lære av det, jeg må passe på at jeg ikke kommer i slike situasjoner igjen, og jeg må gjenreise en tillit som jeg håper jeg kommer til å være verdig i fremtiden, sa Giske.

Giske har bestridt innholdet i flere av sakene, og 23. oktober i fjor leverte Giske en 70 siders klage til partiledelsen for deres behandling og konklusjoner. Klagen ble ikke tatt følge, partiledelsen ville ikke gjennomføre en ny behandling av varslingssakene og fastholdt sine konklusjoner fra januar i et brev til Giske 7. februar i år. Samtidig skrev ledelsen at «det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet», i brevet til Giske.