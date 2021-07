SPERRET AV: Politiet etterforsker nå brannen i speiderhuset ved Hålandsvatnet i Randaberg Foto: Rodrigo Freitas, VG

Ordføreren mener flere av brannene i Randaberg kunne vært unngått

RANDABERG (VG) Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp) fortviler over de mange brannene som har oppstått i kommunen i det siste. Han tror flere av brannene kunne vært unngått med mer tilstedeværende politi.

Lars Hægeland

Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det er godt å se at det er utvikling, men jeg frykter samtidig at de ikke er helt over, sier Randaberg-ordfører Jarle Bø.

VG møter han ved branntomten til det lokale speiderhuset. Brannen som spiste store deler av bygget, er en av seks i Randabergområdet den siste tiden. Politiet ser en sammenheng mellom brannene.

Bø mener ikke det er tilfeldig at så mange branner skjer i samme område, og frykter at kommunen står overfor en eller flere seriebrannstiftere.

– Det er utvikling i saken og det viser at politiet har fokus på det. Så registrer jeg også at de kun kan linke han opp mot den ene saken. Vi kan ikke gi opp før vi har fått oppklart alt, for dette må ta slutt.

Han beskriver Randaberg som et trygt område hvor det er fint å bo.

fullskjerm neste RESTER: Deler av speiderhuset er fortsatt intakt.

– Kunne vært unngått

Politiet har siktet en mann i 30-årene i forbindelse med brannen i en innbytterbenk ved idrettshallen i Randaberg. Onsdag ble en søppeldunk påtent i Ytre Tasta, 10 minutters kjøring fra Randaberg sentrum. Politiet etterforsker foreløpig hendelsen for seg selv.

Randaberg-ordføreren hyller politiets innsats etter at brannene brøt ut. Likevel tror han at enkelte av brannene kunne vært unngått med tettere overvåkning av bygdemiljøet i forkant.

– Går vi tilbake i tid hadde Randaberg egen lensmann som jeg mener hadde bedre temperatur på lokalområdet og var mer til stede. Synlig politi i lokalområdet er viktig, sier Bø.

Da politireformen ble innført i forrige regjeringsperiode, ble politikontoret i Randaberg flyttet og man gikk fra å ha lensmann til å ha en politikontakt i kommunen. Ordføreren mener resultatet er tydelig.

KRITISK: Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp). Foto: Rodrigo Freitas, VG

– Før politireformen hadde Randaberg kommune et lensmannskontor liggende midt i sentrum med fem-seks ansatte. Nå har vi et politikontor i utkanten av kommunen som i praksis er et passkontor. Vi har godt samarbeid med politikontakten vår, men den «hands on» tilstedeværelsen føler vi har forsvunnet i hverdagen.

Bø mimrer tilbake til sin egen ungdom hvor lensmannen ifølge ham var tettere på lokalmiljøet.

– Da jeg var ungdom hadde han som da var lensmann en helt annen kontroll på hva som rørte seg i lokalmiljøet og satt inn samtaler og ressurser der det var behov. Politiet har vært kjempeflinke til å sette inn ressursene nå som brannene har skjedd, men det forebyggende delen av politiarbeidet tror jeg vi kan ha gått litt glipp av. Det må være lov å tenke at de kunne fanget opp noe som dette tidligere, sier ordføreren.

UENIG: Seksjonssjef for etterforskning i Sør-Vest politidistrikt, Trond Atle Bjelland. Foto: Rodrigo Freitas, VG

Bedre kontakt enn før

Politiet har de siste ukene brukt alle ledige ressurser på å overvåke området i og rundt Randaberg. Seksjonssjef for etterforskning i Sør-Vest politidistrikt, Trond Atle Bjelland, mener kritikken fra ordføreren ikke treffer.

– Vi har en politikontakt som har hatt god kontakt med natteravnene, ordføreren og han har vært ute og snakket med brannvesenet. De skal få den politikraften de trenger. Jeg er ikke så sikker på at det hadde blitt så mye forskjell med en lensmann der ute.

Han understreker samtidig at Randaberg ikke tidligere heller hadde etterforsknings ansvar.

– Politikontakten har like god, om ikke bedre kontakt med publikum slik jeg ser det, sier Bjelland.