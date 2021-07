KOMMUNEOVERLEGE: Bettina Fossberg i Lillestrøm kommune forteller at smittesporingen så langt tyder på at det var flere smitteføre under bryllupsfesten. Foto: Geir Olsen

Deltautbrudd etter bryllupsfest i Lillestrøm - titalls smittet

Kommuneoverlegen tror at positive prøver vil fortsette å tikke inn, etter at flere smitteførende deltok på en bryllupsfest med rundt 100 gjester forrige uke.

Kommuneoverlege i Lillestrøm, Bettina Fossberg, bekrefter til VG at en bryllupsfest onsdag forrige uke har ført til at kommunen nå står midt i et deltautbrudd.

Rundt 100 personer skal ha deltatt på festen. Onsdag ettermiddag var 20 personer bekreftet smittet. Senere på kvelden melder NTB at tallet er 26.

Ettersom flere av de positive prøvene viser deltavariant, mener kommuneoverlegen smittefaren er stor.

– Smittesporingen tyder på at det var flere personer som har vært smitteførende i bryllupet, sier Fossberg til VG.

Fossberg forteller at de fleste av de smittede er fra Lillestrøm, men også noen fra Nittedal. Til Dagbladet opplyser hun at det også er smittede i Ullensaker, Hamar og Nes.

– Vi forventer at tallet kan stige. Når det er såpass mange på samme arrangement, så antar vi at det er flere prøver som kan komme inn positive, sier kommuneoverlegen til VG.

Alle gjestene i bryllupet er derfor satt i karantene, og flere husstandsmedlemmer er i ventekarantene.

– Nå jobber vi først og fremst med å få oversikt over hvem som var til stede, både i bryllupet og dagene etter, sier kommuneoverlegen.

Hun har ikke tallet på hvor mange det er snakk om akkurat nå.

Flere vaksinerte smittet

Fossberg forklarer at de positive prøvene strekker seg over flere ulike aldersgrupper.

– Noen av de smittede har fått en dose med vaksine, og det er en person som er fullvaksinert som også er smittet. Foreløpig har vi ikke opplysninger om at det er noen som er alvorlig syke, sier Fossberg.

Kommuneoverlegen kaller det en «ikke ønskelig situasjon».

– Vi ønsker jo ikke store utbrudd, men samtidig vet vi at det er en del av pandemien. Nå har vi dessuten fremmarsj av delta, som er mer smitteførende, påpeker hun.

– Har dere kontroll?

– Det er for tidlig å vurdere så mye akkurat nå. Vi må jobbe systematisk for å få oversikt, svarer hun.

Hun ønsker ikke å kommentere noe på hvorvidt smittevernreglene har blitt overholdt på festen.

– Akkurat nå er hovedfokuset vårt å få oversikt og begrense utbruddet, og så summerer vi opp opplysningene fra smittesporingen etter hvert.

Ordfører: – Vi må ikke senke «garden» nå

Ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik (Ap), er orientert om smitteutbruddet. Han mener det er en viktig påminnelse om at vi fortsatt står i en pandemi.

– Her har vi et eksempel på at pandemien ikke er over, og hvor viktig det fortsatt er å overholde smittevernreglene vi har nettopp for å unngå dette, sier Vik.

Han oppfordrer alle til å fortsette å overholde smittevernreglene og avstand – også på fest.

– Vi må ikke senke «guarden» nå. Det er superviktig at vi følger reglene, og det innebærer å holde avstand, teste deg når du har symptomer og bli hjemme om du føler deg syk, påpeker han.

ORDFØRER: Jørgen Vik i Lillestrøm kommune frykter at det er lett for folk å glemme å overholde smittevernreglene nå. Foto: Mattis Sandblad

– Har du forståelse for at en bryllupsfest er etterlengtet etter så lang tid med strengt smittevernregime?

– Vi er sulteforet på sosial kontakt, det merker vi alle sammen. Jeg har stor forståelse for at alle har behov for å være sosiale og være sammen. Vi vil så gjerne at dette skal være over. Men viruset er ikke borte, gjentar Vik.

Han sier han ikke er bekymret for kapasiteten i kommunen, tross fellesferie.

– Dette skal vi klare å håndtere. Men det er fortsatt tidlig, så de nærmeste dagene vil fortelle oss hvor stort det blir.