TEL AVIV: Munnbind-kravet ble lempet på i april. På grunn av delta, må israelerne på med masken innendørs. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Norge ser mot Israel for delta-svar

Det som skjer i delta-rammede Israel kan legge føringer for hvordan den norske høsten blir, ifølge FHI.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Vi ser til blant annet israelske data fordi de har kommet lenger enn oss i vaksinasjonsprogrammet, sier FHI-overlege Sara Viksmoen Watle til VG.

– Det er viktig å se hvordan viruset oppfører seg i en godt vaksinert befolkning når man gjenåpner samfunnet. Da kan vi forberede oss på hvordan det kan bli i Norge til høsten,

Hun er FHIs ekspert på vaksineeffekt og følger nøye med på det som skjer i Israel for å justere rådene her til lands, spesielt med tanke på delta-varianten som har ført til at israelere igjen må bruke munnbind inne.

Landet ligger helt i verdenstoppen i vaksinetempo på grunn av sin spesialavtale med Pfizer.

Det er usikkert hva som må til for å oppnå flokkimmunitet. Det er blant annet avhengig av hvor godt vaksinene beskytter og hvor smittsomt viruset er. Flokkimmunitet oppstår når så mange i samfunnet er vaksinert at smittespredning blir vanskelig og at utbrudd blir sjeldent.

Delta øker – men få alvorlig syke

FØLGER MED: FHI-overlege Sara Viksmoen Watle er interessert i å vite hva som skjer med smitte i en så gjennomvaksinert befolkning. Foto: Trygve Indrelid/NTB Kommunikasjon

I tillegg til Israel ser de på Storbritannia, USA, Danmark og Canada.

– Det er nyttig for oss å se hvordan smitten oppfører seg i andre land, når det kommer mer smittsomme varianter. I flere av disse landene ser man at selv om smitte med delta øker, er det fortsatt få alvorlige tilfeller.

Vaksinen, spesielt etter ett stikk, ser ut til å fungere dårligere mot denne varianten. Britiske tall mener beskyttelsen ligger på rundt 33 prosent etter en dose, noe FHI tror er for lavt. En foreløpig studie fra Canada anslår at det tallet ligger på 56–72 prosent med RNA-vaksinene.

Israels helsedepartement anslår at beskyttelsen faller med rundt 30 prosent for også fullvaksinerte.

Fra å ha hatt smittetall på rundt 5000–10.000 daglig, gjorde vaksinene at de sank til langt under 100 når tallene hadde vaksinert 50–60 prosent av folket. Dermed trodde både de, og resten av verden, at flokkimmunitet kunne oppnås raskere enn forventet.

Men så kom delta.

Varianten, først oppdaget i India, ser ut til å ha brutt gjennom flokkimmuniteten i Israel. Tirsdag var over 500 tilfeller bekreftet, rundt halvparten av dem er fullvaksinerte. Men tallene på alvorlig syke, er fortsatt lave.

–Det at det fortsatt er i underkant av 40 prosent i Israel som ikke er vaksinert, kan tyde på at det ikke er nok for å hindre smitte i befolkningen på grunn av delta-varianten.

Israel ung befolkning

Samtidig er det flere forskjeller mellom Norge og Israel som gjør at det ikke er direkte sammenlignbart.

– Landene er forskjellig når det gjelder alderssammensetning, befolkningstetthet og kultur, som kan spille inn på hvor høy grad av smitte som vil kunne sirkulere til høsten. Men gjennomgående fra for eksempel Israel og England, er at selv om smittetilfeller øker, øker ikke andelen alvorlig syke.

Israel har en ung befolkning – 27 prosent er under 15 år, og har nå hasteinnkalt barn ned til 12 år vaksine for å sikre bedre immunitet i befolkningen.

I Norge er det samme tallet 18 prosent. Norge har gode forutsetninger for å få en god vaksinasjonsdekning blant voksne, og vil derfor få høyere befolkningsimmunitet enn mange andre land, ifølge Watle.

Vurderer å vaksinere barn

ISRAEL: Her får en tenåring vaksine i Tel Aviv i slutten av juni. Landet har hasteinnkalt barn for å få bukt med delta-varianten. Foto: AMIR COHEN / X02077

FHI skal bruke sommeren på å beslutte om de skal vaksinere barn ned til 12 år. 16–17 åringer får trolig vaksine. Flere land, inkludert Danmark, har allerede bestemt seg for å vaksinere barn når det er deres tur.

FHI har sagt at det er to faktorer som da spiller inn: Fordelen for barna ved å vaksinere seg, og om man trenger å vaksinere en bredere del av befolkningen for å oppnå tilstrekkelig immunitet.

Immunolog Anne Spurkland har tidligere sagt til VG at hun mener det er en vinn-vinn å vaksinere barn.