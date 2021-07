FRITTALENDE: Hva frittalende politikere angår, er Båtsfjord-ordfører Ronald Wærnes i en klasse for seg selv. Men sammenlignet med andre båtsfjordinger, er han bare en helt vanlig mann. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

BÅTSFJORD (VG) Mener egentlig Senterpartiet alt de sier om EØS-avtalen? Det lurer Båtsfjords Sp-profiler på. De mener avtalen er avgjørende for lokalsamfunnet som lever av fisk, fisk og enda mer fisk.

– Jeg hadde ikke vært båtsfjording om jeg var sjenert, så jeg må si at vi var en bra gjeng. Og at jeg var en god ordførerkandidat.

Roald Wærnes forteller om valgkampen som sikret han ordførerkjedet for to år siden.

Ti måneder før kommunevalget 2019 hamret Roald Wærnes og en gjeng sammen en Senterparti-liste. Målet var å kaste den sittende ordføreren de var misfornøyde med, et annet var å få på plass en ny skole.

– Litt opportunisme var det jo, ja. Senterpartiet gjør det virkelig bra for tiden, og det var med i beregningen da vi valgte å stille liste for Senterpartiet, røper han.

Ble politikere nærmest over natten

Wærnes har i flere år jobbet med fiskeri i Båtsfjord – den selverklærte «Fiskerihovedstaden» i Norge, øst i Finnmark. Hjørnesteinsbedriften er Båtsfjordbruket, en foredlingsbedrift, og Wærnes gjør det klart at det er uaktuelt for VG å forlate kommunen uten en tur innom bedriften.

Bedriften har 85 fast ansatte, og kjøper inn omtrent 10 millioner kilo hvitfisk – torsk, hyse og sei – hvert år. De foredler selv 70 prosent av all fisken de får inn.

Frank Kristiansen er daglig leder for bruket. Han sto nederst på listen til Senterpartiet under kommunevalget, men fikk en haug med personstemmer, og vipps – så var han også Senterparti-politiker.

– Det er interessant å være lokalpolitiker. Personlig har jeg ikke noen ekstrem partitilhørighet. Vi er lokalpatrioter som er glad i plassen vår, og det er det som driver oss, sier Kristiansen.

De to forteller at de forsøker å påvirke Senterpartiet innenfra, for å føre en politikk som er mest mulig gunstig for lokalsamfunn som Båtsfjord.

fullskjerm neste HER SKAPES VERDIENE: Ordfører Ronald Wærnes og daglig leder Frank Kristiansen på Båtsfjordbruket viser fram hjørnesteinsbedriften.

Kunne vært med i Høyre

– Så dere kunne like gjerne vært med i for eksempel Høyre?

– Der har du lokalpolitikken som gjør at det ikke var aktuelt. Men sentralt kunne vi sikker det, ja. Og jeg skulle gjerne sett at Sp gjerne snakket litt mer med Høyre. For jeg er i den verdikonservative linjen i Senterparti. Et samarbeid med SV ville vært katastrofe, sier Wærnes.

Også Kristiansen stemmer i:

– Ja, jeg kunne også godt vært i Høyre, basert på nasjonal politikk. Men det som er viktig er hvordan vi skal utvikle lokalsamfunnet her i Båtsfjord, sier han.

Hyller EØS-avtalen

Senterpartiet har tidvis latt det gå sport i å kritisere EØS-avtalen. Partiet beskriver den som «En juridisk tvangstrøye som hver eneste dag gjør hverdagen vanskeligere for folk i Norge.», og mener avtalen svekker norsk selvråderett.

Politikerne fra Båtsfjord er derimot klar på hvor viktig den er for lokalsamfunnet og Båtsfjordbruket, mens de viser fram lokalene hvor de får inn fersk fisk til behandling.

– EØS-avtalen innebærer at det ikke er noen toll på bearbeidede hvitfisk-produkter. Og vi eksporterer 70 prosent av alt vi eksporterer, sier Kristiansen.

I tillegg til tollfrihet, trekker den daglige lederen også frem at de har vært avhengig av arbeidskraft fra mennesker som kommer flyttende fra Øst-Europa.

– Vi er ekstremt avhengige av den arbeidskraften som vi får tilgang på gjennom EØS. EØS-avtalen er utrolig viktig for oss, slår han fast.

fullskjerm neste NÆRMESTE NABO: Ethvert kystsamfunn som lever av fisk har lært seg å bli dus med måsen.

Mener Sp har moderert seg

Kristiansen fortsetter:

– Vi er neppe de mest populære i Senterpartiet, når vi uttaler oss om at EØS-avtalen er ekstremt viktig for oss. Det er avtalen som gjør at vi kan bearbeide produktene våre her og frakte dem tollfritt.

Også ordføreren roser avtalen:

– Båtsfjord hadde ikke vært det samfunnet det er i dag uten EØS-avtalen. Det er det ikke noe tvil om, sier Wærnes.

Ordføreren mener likevel at Senterpartiet har moderert seg i saken:

– Vi slår fast i programmet at det ikke er snakk om å melde oss ut, uten å ha et alternativ på plass. Og at vi vil reforhandle avtalen – og en avtale som har vart i så mange år kan jo selvfølgelig bli enda bedre. Det har Trygve Slagsvold Vedum sagt, og det er jeg helt enig i, sier han.

Han kan for øvrig heller ikke fått sagt nok lovord om partilederen, som han mener hadde blitt en utmerket statsminister – til tross for Wærnes sitt litt flyktige forhold til partitilhørighet.

fullskjerm neste FERSK FISK: Torsk leveres «blodfersk» rett fra båt til filetfabrikken.

– Aner ikke

Kristiansen er også i tvil om hvor sterk motstanden mot EØS-avtalen egentlig er i partiet.

– Jeg vet ikke hvor mye de egentlig mener det. Mener de det fordi det er populistisk å snakke om, eller mener de det virkelig? Jeg aner ikke.

Mens VG får en omvisning i produksjonslokalene, løfter ordføreren opp en fiskefilet med vante never:

– Har du sett så fin en hysefilet? spør han kry, før det smeller fra en av kaiarbeiderne litt lengre nede ved samlebåndet:

– Det der e torsk!

IKKJE NOKKA HYSA: Ordføreren viser fram en torskefilet av prima kvalitet. Foto: Hallgeir Vågenes

Ordføreren er ikke pinlig berørt lenge, og etter å ha mumlet noe om at han «har 15 års erfaring fra fiskeriene», slår han høylytt fast at det er sunt for en ordfører å vise menneskelige sider.

Vil ha endring i Sps fiskeripolitikk

De to Sp-politikerne fra Båtsfjord er heller ikke fornøyde med Senterpartiets profil i fiskeripolitikken, eller med sin egen mann på Stortinget fra Finnmark Senterparti, Geir Adelsten Iversen.

– Han er veldig opptatt av sjarker, men sliter med å se det helhetlige bildet, med tilgang på fisk hele året for foredlingsindustrien, sier Kristiansen.

De to viser også til et forslag fremmet av Iversen og Sp på Stortinget – om å ta kvoter fra trålere som ikke leverer nok fisk til foredlingsindustrien.

Wærnes klinker til:

– Jeg var rystet. Det var et forferdelig forslag. Jeg har sagt til han at den fiskeripolitikken han fører kan koste oss våre 200 jobber i industrien i Båtsfjord. Men han tror at arbeidsplasser bare kan vedtas. Kanskje det er han som er i feil parti? Han kunne jo vært med i NKP (Norges Kommunistiske Parti, journ.anm.), sier han spøkefullt.

ORDFØRARN: Ronald Wærnes er ordfører i Båtsfjord for Senterpartiet. Men han er først og fremst ordfører for innbyggerne, og ikke partiet, forklarer han. Foto: Hallgeir Vågenes

Lov å være kritiske

Senterpartiets mann på Stortinget, Geir Adelsten Iversen stusser over flere av utsagnene fra de to karene i Båtsfjord Sp.

– Jøss, har de sagt alt det?

– Hadde de vært usikre på partiets EØS-politikk, så kunne de kontaktet meg direkte, så vi kunne fått arrangert et møte og oppklart eventuelle uklarheter. Jeg synes det er rart at de deler slike bekymringer i VG.

Stortingsrepresentant for Finnmark Sp, Geir Adelsten Iversen, her sammen med Sps Geir Pollestad. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi skal uansett ikke røre EØS-avtalen før vi har noe annet på plass. Nå taper vi det meste av fiskeriarbeidsplasser direkte til EU. Vi vil ta tilbake de titusenvis arbeidsplassene, og erstatte EØS med en frihandelsavtale, sier Iversen.

– Hva tenker du om at de uttaler seg kritisk til din innsats på Stortinget?

– Jeg synes det er fint at Båtsfjordringene har meninger, og så må de gjerne lufte dem. Men jeg står fjellstøtt på den politikken Senterpartiet fører, og har ført over flere år.

Han flirer når han hører Wærnes’ kommentar om NKP.

– Det må være lov å uttale seg kritisk om sin stortingsmann. Men de må gjerne ta det direkte med meg neste gang. Men det er nå så som så.