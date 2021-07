KRITISERER REGJERINGEN: Jørn Eggum i Fellesforbundet mener det er langt fra nok at regjeringen bare snakker om hvor umusikalske sjefsbonusene i Norwegian er. Foto: Ida Lyngstad Wernø, VG

LO-topp om bonusfest: − Grotesk og meningsløst

KONGSBERG (VG) Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet kaller det for «unorsk moral» at Norwegian-ledere henter ut millionbonuser. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener bonusutbetalingene ikke kunne skjedd på hans vakt.

Etter et kriseår der Norwegian både har fått utbetalt tre milliarder kroner i statlig lånegaranti og såkalt hybridlån på 1,2 milliarder, ble det i mai vedtatt at Norwegian-ledelsen skulle få bonuser på over 30 millioner kroner. Det kunne E24 avsløre i slutten av juni.

Den nylig avgåtte Norwegian-sjefen Jacob Schram og nåværende konsernsjef Geir Karlsen får 11 millioner hver.

Nå tar både LOs front-lønnsforhandler Jørn Eggum og Ap-leder Jonas Gahr Støre et oppgjør med bonusfesten.

– Det er grotesk og meningsløst, sier Eggum til VG.

Han mener det hjelper lite at næringsminister Iselin Nybø rykket ut og kalte det for «umusikalsk» at ledelsen får millionbonuser.

– Erna Solberg og Iselin Nybø kan gjerne si at det er umusikalsk eller at Norwegian ikke burde gjort det, men de har ikke sørget for å sikre at virkemidlene for å hindre det er til stede.

«Unorsk moral»

Mens det lå et vilkår mot bonuser i lånegarantiordningen Norwegian fikk penger gjennom i fjor, er det ikke et tilsvarende vilkår i lånet selskapet fikk innvilget tidligere i år.

– Jeg er forbannet over at det ikke ble flertall på Stortinget for å hindre at det skjer, men det at ledelsen faktisk tar ut bonusene, viser en så dårlig dømmekraft at jeg som privatperson ikke vil fly Norwegian, sier Eggum, og legger til:

– Jeg har ingen lyst til å putte pengene mine inn i formuene til dem som sitter på toppen.

Han mener det vitner om en «moral som er ganske unorsk» når ledelsen i Norwegian valgte å innvilge bonuser i mai.

– Dette er noe vi er vant til å se fra Storbritannia og USA, der det ofte er vanvittig stor forskjell på timelønnen til arbeiderne og lederne i selskapet, sier Fellesforbundet-lederen.

– Argumentasjon som er helt på trynet

Bonusen ledelsen får utbetalt, er en såkalt «retention bonus», som gis for at de ansatte skal fortsette å jobbe i selskapet, og ikke gå til andre jobber.

– Jeg har blitt møtt med argumenter om at det trengs høye lederlønninger for ikke å miste ledere, enten det er i statlige selskaper eller resten av privat næringsliv, men dette er en argumentasjon som er helt på trynet, sier Eggum.

– Ledere skal ha en anstendig lønn som gjør at bedriftene er konkurransedyktige, men i Norge har det tjent oss godt at vi har et samfunn med små lønnsforskjeller og ha en kjøpekraft som gjør at man kan leve et trygt og godt liv.

Norwegian skriver i en e-post til VG at de ikke har noen ytterligere kommentarer utenom det blant annet nåværende styreleder Svein Harald Øygard tidligere har sagt.

UHØRT: Jonas Gahr Støre mener at Stortinget ikke sikrer seg godt nok mot at krisepenger ender opp i lommene til bedriftsledere. Foto: Fredrik Solstad, VG

Støre: Ville ikke skjedd hvis Ap styrte

Ap-leder Jonas Gahr Støre er hverken imponert over Norwegian eller regjeringen.

– I de tilfellene staten stiller opp ekstraordinært for å berge, hjelpe og å legge til rette for bedrifter i krise, må det være en selvsagt forutsetning at pengene går til det de skal – nemlig å berge bedriften, sier han.

– Pengene skal ikke tas ut og skummes som fløte av dem som sitter på toppen av bedriftene.

Som Eggum peker han på den massive permitteringen som har pågått i Norwegian under pandemien.

– Mange har måttet selge boliger og løse inn det de eier for å møte forpliktelsene sine, mens de på toppen stikker ifra. Det er helt uhørt, sier han.

Støre mener det likevel ikke kom overraskende på.

– Ved hver korsvei har vi sammen med opposisjonen sagt at det må stilles krav slik at støtte fra fellesskapet ikke skal gi utslag i at de på toppen stikker av med økte lønninger, eller bonuser. Iselin Nybø og Jan Tore Sanner sier at de er enige i det, men at de har tillit til at det ikke skjer, sier han, og legger til:

– Det er helt feil å legge det på tillit. Det bør stå med tydelig skrift fra staten når den stiller opp.

– Hadde det kunnet skje hvis dere styrte under pandemien?

– Nei. Hadde vi hatt flertall, ville vi sørget for at pengene fra staten kom med helt klare forpliktelser.

NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø kaller utbetalingene «ukloke», men peker på at Stortinget har gått med på at lånet Norwegian fikk innvilget tidligere i år skulle skje på markedsvilkår. Foto: Stian Lysberg Solum

Skulle skje på markedsmessige vilkår

– Jeg har tidligere sagt at utbetaling av disse bonusene var ukloke i den situasjonen selskapet er i, det har ikke vært noen tvil om statens holdning til disse bonusene, skriver næringsminister Iselin Nybø i en e-post til VG som svar på kritikken fra Eggum og Støre.

Hun peker på at Stortinget i januar 2021 ble orientert om at et eventuelt hybridlån skulle skje på markedsmessige vilkår.

– Regjeringen fikk fullmakt fra Stortinget til å gå inn i et nytt hybridlån på markedsmessige vilkår. I innstillingen fra Stortinget ble det ikke angitt at et lån skulle være betinget av begrensninger på utbytte eller bonuser.

– Ut over dette har jeg ikke noe å legge til det omfattende svaret jeg har gitt Stortinget, skriver Nybø.