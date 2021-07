Varsler styrtregn og torden – her slår lynet ned

Det er sendt ut farevarsler for lyn og styrtregn på Østlandet og i Rogaland. Mandag ettermiddag er det registrert rundt 6500 lyn langs Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt.

Etter flere dager med sydenstemning over store deler av sørlige Norge, er det nå på tide å skalke lukene.

– Lokalt er det ventet regnbørsmengder på opp imot 15–20 millimeter på en time, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Det ustabile været kommer sørfra og vil vedvare de neste to dagene.

– Mandag kveld er det særlig i kystområdene at det er stor fare for mye regn. Fra tirsdag av ser det ut til at indre strøk vil være mer utsatt, sier Sarchosidis.

VÆRSKIFTE: Østlandet har hatt sol og varme over en lengre periode – men nå vil det snu. Dette er et arkivbilde. Foto: Gisle Oddstad

Ikke dagen for bade- eller fjellturer

– Bade- og fjellturer må utsettes til senere i uken. Hverken i dag eller i morgen er dagen for slike turer, slår Sarchosidis fast.

Han minner om at tordenvær kan komme veldig brått på oppfordrer folk til å ta forholdsregler og unngå situasjoner der man er selv er det høyeste punktet.

Både regnet og tordenværet vil ramme veldig lokalt, og det er svært vanskelig å forutsi nøyaktig hvor og når det vil slå til.

– Det vil eksempelvis kunne være sol på Tøyen, samtidig som det regner kraftig på Grünerløkka – så lokalt kan det være, forteller Sarchosidis.

FLOMFARE: I Oslo er det fare for overvann og lokale oversvømmelser, skriver Oslo 110-sentralen. Dette er et arkivbilde. Foto: Jens Holm / Stringerfoto

Konsekvensene av nedbøren kommer ikke bare an på nedbørsmengden, men også hvor det rammer. Tettbygde områder, asfalterte veier eller steder som mangler god nok drenering er spesielt utsatt.

I Oslo forbereder de seg nå på økt fare for overvann og lokale oversvømmelser fra mandag ettermiddag. Oslo 110-sentralen oppfordrer befolkningen til å rense drenering og stikkrenner og til å vise ekstra hensyn i trafikken.

– Avpass farten, kjør etter forholdene, skriver de på Twitter.

Fortsatt betydelig skogbrannfare

Selv om mange nok hadde foretrukket sydenvarme litt lengre, så er er regnværet trolig egentlig godt nytt, forteller Sarchosidis.

– Både brannfolk og en del bønder er nok litt glade for at det nå endelig kommer litt regn.

I sørlige deler av landet har det være tørt lenge, og for både Vestlandet og Østlandet er det sendt ut farevarsler for skogbrann.

– På Østlandet er det nå oransje varsel, noe som vil si at det skal ekstremt lite til for at en brann skal spre seg og komme ut av kontroll, sier Sarchosidis.

Brannfaren vil minskes etter regnet, så Sarchosidis oppfordrer derfor folk til å være ekstra påpasselige en liten stund til.

Har sendt ut farevarsel for lyn

Rundt kl. 16.00 sendte Meteorologisk institutt ut et gult farevarsel for lyn og torden Østafjells og i Rogaland. Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt opplyser at uværet kommer på et dårlig tidspunkt.

– Når det har vært tørt over en viss tid er det også en fare for brann, i hvert fall dersom det ikke har kommet så mye nedbør før tordenen begynner, sier han til VG.

Kl. 15.44 melder Sør-Øst 110 at de rykker ut til en brann i Kragerø etter et lynnedslag:

110-sentralen i Agder opplyser også til VG at de har rykket ut til flere brannalarmer mandag kveld, og at det er lynnedslag som har vært årsaken til de aller fleste.

Haga forklarer at lynværet foreløpig har blitt registrert ved Agderkysten, men at det trolig vil bevege seg nordover i løpet av kvelden.

– Det er en værsituasjon som per nå er veldig lokal, men vi følger det opp. Det ser ut til å bevege seg oppover langs kysten, sier han.

– Det er nok ikke særlig kjekt å være ute i båten nå, legger han til.

Rundt klokken 19.00 viser lynovervåkningstjenesten til Meteorologisk institutt at det har vært over 1200 lynedslag ved kysten langs Agder og Vestfold-Telemark den siste timen.

Trøndelag værvinner de neste dagene

For Østlandet ser det ustabile været ut til å vare ut uken. Temperaturene vil ligge på rundt 20 grader, med mulighet for litt mer solglimt mot slutten av uken.

– Det ser ut til at vi vil få mer normalt, norsk sommervær fremover. Sydenvarmen og den skyfrie himmelen må derfor glemmes for en stund, sier Sarchosidis.

Det vil ta lengre tid før lavtrykket når andre deler av landet. I Trøndelag er det meldt høye temperaturer også de nærmeste dagene, og Trondheim kan få hele 31 grader tirsdag.

– Nordlige strøk har hatt det litt trist den siste tiden, men også her kan vi få en del gode sommertemperaturer de nærmeste dagene, Sarchosidis.

I Bodø er det meldt opp i 26 grader tirsdag, mens også indre strøk i Troms og Finnmark kan forvente gode temperaturer.

Helgelandskysten må imidlertid forberede seg på lokale tordenbyger på ettermiddagen, og også her er det derfor sendt ut farevarsel.