KREVER OPPRYDNING: Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Fylkesnes, er oppgitt over at justisministeren ikke har kommet på banen. Foto: Helge Mikalsen

Politibråket: Krever at justisministeren avbryter sommerferien

Nå må Monica Mæland (H) komme hjem og rydde opp i «ukulturen i politiet», krever SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, etter sakene om påstått samrøre med Norsk Narkotikapolitiforening.

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært helt stille fra Mælands side. Hvis justisministeren hadde vært prinsipiell, ville hun ha tatt tak i dette umiddelbart og innkalt politidirektøren på teppet, sier Fylkesnes.

Han viser blant annet til NRKs avsløring om at politidirektør Benedicte Bjørnland fikk tilsendt dissensen til rusreformen – ti dager før rapporten ble offentliggjort.

Det var utvalgsmedlem Rune Solberg Swahn som tok dissens, altså uttrykte uenighet med resten av utvalget. Flertallet gikk inn for avkriminalisering av mindre brukerdoser narkotika.

Swahn sier til VG at han for 15–20 år siden satt to år i Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) narkotikapolitiske utvalg.

Politiets forhold til den private foreningen NNPF skal granskes av Justisdepartementet, etter flere saker om påstått rolleblanding. Ifølge Swahn var han ikke medlem under utarbeidelsen av reformen, er heller ikke medlem i dag og har derfor ingen verv i foreningen.

Forventer umiddelbar handling

Likevel mener Fylkesnes denne saken viser «at det har vært tett kontakt mellom politiet og foreningen» før reformen ble behandlet.

– Her er det flere ting enn at Swahn har vært et sentralt medlem. Det er også beløpene Politidirektoratet har bevilget NNPF over sitt eget budsjett, samt påstandene om rolleblanding blant politifolk som er NNPF-medlemmer. Samlet tyder dette på altfor tette koblinger, sier SV-nestlederen.

– Mener du å ha nok dokumentasjon til å hevde at kontakten har vært tett?

– Hvor tett kontakten har vært, vet jeg ikke. Men den er ganske tett når man utveksler innhold fra utvalgsrapporter, før den er publisert.

Direktoratet har overfor NRK forklart at bevilgningene har gått til NNPFs årlige utdanningskonferanse, som de kaller «et fagtilbud» for politiansatte. Utbetalingene er stanset i forbindelse med granskingen.

KRAV TIL MÆLAND: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener påstandene om politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening er så alvorlige, at Justisminister Monica Mæland (H) må komme hjem fra ferie. Foto: Helge Mikalsen

Nå krever Fylkesnes at justisminister Mæland avbryter sommerferien for å rydde opp.

– Det har jo blitt besluttet en gransking av politiets bindinger til NNPF. Hva konkret forventer du av Mæland?

– Her har man hatt et samrøre der politiet har vært tungt involvert, med mål om å stoppe en lovbehandling til Stortinget. I stedet for å sette i gang en gransking, som man først får svar på om lang tid, må justisministeren umiddelbart ta tak i denne ukulturen i politiet.

Justisdepartementet og Politidirektoratet viser til granskingen, mens NNPF viser til departementet og direktoratet. Les svarene lenger ned i saken.

Swahn: Har ingen verv i NNPF

Rune Solberg Swahn ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Fylkesnes.

Han forklarer at han tok et prinsipielt standpunkt om å takke nei til invitasjoner fra alle interesseorganisasjoner underveis i arbeidet med reformen. Dette prinsippet har jeg fulgt, understreker Swahn.

– Hvis det skulle oppstå tvil om ansatte i politiet, Politidirektoratet eller interesseorganisasjoner har påvirket min dissens, kan jeg forsikre om at det helt og holdent ikke er tilfelle, sier Rune Solberg Swahn.

AVVISER PÅVIRKNING: Rune Solberg Swahn sier han ikke ble påvirket til å ta dissens. Her avbildet som politiinspektør for Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt. Foto: Frode Hansen

– Tilliten svekkes

Forrige uke tok Venstres Ola Elvestuen overfor NTB til orde for en bredere gransking av politiet.

Til VG forklarer Elvestuen hva han mener må bakes inn i Justisdepartementets gransking:

Politiets tvangsmiddelpraksis i narkotikasaker. Det samme mener Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og Katrine Holter ved Politihøgskolen . Tvangsmidler omfatter for eksempel personransakelser.

Om politiet har fulgt særlig med på personer som er for rusliberalisering

Politiets politiske rolle i rusdebatten

– Vi er i en situasjon hvor tilliten svekkes både til politikk, politi og rettsstaten, sier stortingsrepresentanten.

BEKYMRET: Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre, mener det er nødvendig med en gransking som ikke bare ser på politiets forhold til politiske interesseorganisasjoner. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hvorfor kan man ikke vente til granskingen av politiets bånd til NNPF er avsluttet?

– Fordi dette henger sammen og bør gjennomføres av det samme utvalget.

– Det handler ikke om når, men om å få på plass et utvalg med nødvendig troverdighet og et bredt nok mandat, sier Elvestuen.

– Noen vil si at dere krever dette fordi dere er bitre over rusreform-tapet?

– Venstre vil fortsette kampen for å avkriminalisere mindre brukerdoser, og går nå til valg for å få det gjennomført. Men dette har ingenting med granskingen å gjøre.

MDG-politiker: Bør granske mulig maktmisbruk

Sosialpolitisk talsperson i MDG, Farid Shariati, er enig i at Mæland må avbryte ferien.

– Dette må adresseres, uavhengig av politisk standpunkt. Jeg etterlyser at Mæland kommer på banen og forsvarer helt grunnleggende rettsstatsprinsipper, sier Shariati.

VIL HA STORTINGSDEBATT: Farid Shariati (MDG) mener spørsmålet om hva granskingsmandatet bør inneholde, må behandles i stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

Han stiller seg også bak Elvestuens forslag om å utvide granskingsmandatet.

– De bør se på om det har vært maktmisbruk og korrupsjon, og på omfanget av ulovlige politimetoder.

Hverken Politidirektoratet, politidirektøren, Justisdepartementet, justisministeren eller Norsk Narkotikapolitiforening ønsker å kommentere politikernes utspill. I et skriftlig svar sier statssekretær Thor Kleppen Sættem:

– Departementet skal som kjent sette ned et utvalg for å se på rolleforståelse mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening. Arbeidet med å sette ned utvalget og utforme mandatet, begynner etter ferien.

Pressevakt Roar Hanssen i Politidirektoratet viser også til granskingen.

– Direktoratet har ingen ytterligere kommentarer.

Nestleder i NNPF, Geir Evanger, viser til Justisdepartementet og Politidirektoratet.