Mustafa Hasan (19) vant saken mot Utlendingsnemnda

Utlendingsnemdas vedtak er kjent ugyldig i Oslo tingrett. Det betyr at saken hans må vurderes på nytt.

Det viser dommen fra Oslo tingrett.

At Mustafa har fått medhold betyr ikke nødvendigvis at han vil få opphold i Norge, men at saken hans må behandles på nytt i Utlendingsnemnda (UNE).

Dommen ble avsagt under dissens. Staten idømmes også å betale saksomkostninger til Mustafa Hasan.

– Det føles helt fantastisk. Det er nesten ikke til å tro. Jeg trodde ikke det skulle gå veien, så jeg er veldig glad nå, sier Hasan til VG.

– Jeg er stolt og ydmyk for alle som har hjulpet meg. Det har vært en krevende tid, og jeg hadde aldri fått dette til alene.

Han er lettet over dommen, men utrykker også håp.

– Jeg håper dette kan gi flere muligheter for andre til å få saken sin vurdert på nytt. Kanskje kan politikerne fatte nye vedtak på Stortinget. Kanskje forstår de nå at man ikke kan deportere barn på denne måten mer, sier han.

Skulle utvises fra Norge

18-åringen møtte UNE i retten tidligere i sommer. Etter å ha bodd 13 år i Norge, fikk Hasan i november i fjor et endelig vedtak fra UNE om at han ikke lenger får lov til å bli i landet. De satte utreisefrist allerede måneden etter.

Sammen med advokat Nicolai Skjerdal tok Hasan ut søksmål mot Utlendingsnemnda i desember. De krevde da at utvisningsvedtaket mot ham blir kjent ugyldig, noe retten nå har sagt seg enig i. UNE har på sin side har bedt om at utvisningen blir opprettholdt.

– Jeg har bodd i Norge nesten hele livet og hele skolelivet. Det er såpass lang tid, selv om innvandringsregulerende hensyn veier tungt. Jeg har gjort alt jeg kan for å bli norsk, men hva er det å være norsk nok?, uttalte 18-åringen da han vitnet i Oslo tingrett i juni.

Fungerende avdelingsleder Rolf Tore Thomassen i Utlendingsnemnda (UNE) skriver i en e-post via pressevakten at de vil trenge noe tid på å vurdere innholdet i dommen, og flere av dem som kjenner saken best er på ferie.

– Vi vil ikke kunne gi noen kommentarer til innholdet i dommen før de har kommet tilbake og har rukket å se nærmere på den, skriver han videre.

Mener utlendingsnemndas vurderinger er mangelfulle

– Mustafas mangeårige botid og tilknytning til Norge gjennom oppveksten er et forhold som ikke i tilstrekkelig grad synes vurdert og hensyntatt i UNEs begrunnelse, heter det blant annet i dommen.

Flertallet mener heller ikke at «tungtveiende opplysninger om vedvarende omsorgssvikt og konsekvensene av dette» for Mustafa er blitt tilstrekkelig hensyntatt eller vurdert av UNE.

Hasans ett år eldre bror fikk innvilget permanent opphold januar i år. 18-åringens advokat, Nicolai Skjerdal, fremholdt i retten at forskjellsbehandlingen mellom de to brødrene er uforståelig og usaklig.

Retten mener ikke det er nødvendig å gå inn på hvorvidt det foreligger usaklig forskjellsbehandling mellom Mustafa og hans bror, som har fått innvilget opphold, fordi de har levd under de samme forholdene i oppveksten.

UNE har fremholdt at saken har vært grundig behandlet, og at 18-åringen aldri har hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge. De har også hevdet at selv om de to brødrenes saker har flere fellestrekk, så er de ikke identiske.

Oppga feil nasjonalitet

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008, og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk – men var gift i Jordan – hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet. Hasan og hans bror ble imidlertid værende fordi de var mindreårige.

Da Hasan fylte 18 år, mottok han derimot et endelig utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).

Opprinnelig fikk 18-åringen utreisefrist fra landet i begynnelsen av desember i fjor. Utreisefristen har deretter blitt utsatt flere ganger, blant annet i påvente av søksmålet mot Staten. Fristen er nå utsatt til 1. september.