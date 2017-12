I kveld blir det «supermåne»

Søndag kveld får vi oppleve årets største og mest lyssterke fullmåne. Den kommer til å være nesten 8 prosent større og lyse 16 prosent sterkere enn en gjennomsnittlig fullmåne.

Historisk bakgrunn ■ Den greske astronomen Hipparcus (190-120 f.Kr.) kjente månens størrelse og avstand fra jorden med 25 prosents nøyaktighet. Månen var derfor det første himmellegemet som ble oppfattet som en fremmed verden. ■ Himmellegemet spilte også en avgjørende rolle ved oppdagelsen av Newtons tyngdelov. Men Hipparcus oppdaget også (med det blotte øye) at månens størrelse endret seg. Han konstruerte et diopter. Ved å bruke diopteret gjennom flere månesykluser, oppdaget Hipparcus at månens vinkelbredde endret seg med avstanden fra jorden. Kilder: Knut Jørgen Røed Ødegaard, astrofysiker, og Anne Mette Sannes, science fiction-forfatter og vitenskapsformidler

Første søndag i advent er det supermåne. Klokken 16.46 i dag lyser jordens eneste naturlige satellitt på ekstraordinært vis. Og det varer helt til solen kommer opp i morgen tidlig. Månen er aller nærmest oss klokken 10.45 i morgen. Avstanden til det eneste himmellegemet utenom jorden som mennesker har satt sin fot på er da 357 492 kilometer.

• Skal du se supermånen? Tagg bildet ditt med #vgsupermåne, så kan du få bildet ditt publisert på VGs flater!

Opplysningene kommer fra astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og science fiction-forfatter og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes. De skal begge ut i skogen i kveld for å oppleve supermånen.

– Da får du den optimale følelsen av å oppleve denne fullmånen, som da blir ganske stor. Man skal være ganske preget av vintermørket, hvis man ikke setter pris på den, bemerker Sannes.

Les mer: Ødegaard og Sannes i ekstase over angivelig funn av jordlignende planet: – Ekstremt spennende!

Jordklodens eneste naturlige satellitt kan da ses over hele landet. Hvis det da ikke blir fullstendig tilskyet.

– Det blir nesten mer magisk med et tynt, tynt skydekke, sier Ødegaard.

– Ja, litt skyer kan faktisk gjøre dette til en spesielt flott opplevelse, tilføyer ektefellen.

ENTUSIASTISK EKTEPAR: Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard skal ut i skogen i kveld for å se på supermånen. Foto: PRIVAT

Les mer: Fridde under Venus

Fin natt for kryssing av Nordmarka

De som har anledning, oppfordres til å krysse Nordmarka, skogsområdet som omgir Oslo.

– Turen tar åtte timer. Det vil man aldri glemme. Det er en deilig følelse å klare å krysse en skog uten tekniske hjelpemidler, bare ved hjelp av naturlige ting i kosmos. Det er en veldig episk følelse, sier hun.

Ektemannen tilføyer at det ikke er noe problem å gå uten hodelykt. I tillegg til at månen lyser opp i nattemørket, øker flo og fjære med 18 prosent i forhold til gjennomsnittet.

– Blir det ekstra fullt på fødestuene i natt som følge av supermånen?

– Vi har sjekket litt angående månens mulige påvirkning på oss mennesker, men ingen forskning viser noen sammenheng mellom månens syklus og menneskelig biologi og oppførsel, svarer Sannes.

Les mer: Døper datteren under nordlyset

VGTV: Røed Ødegaard gir datteren Aurora (8) hjemmeundervisning

Supermåned for supermåner

Søndagens superfullmåne er den første i en spektakulær rekke av tre supermåner: De neste finner sted 1. januar og 31. januar. Månens avlange bane fører til at avstanden til Jorden varierer mellom 357 000 og 406 000 kilometer.

– Det er en veldig flott sesong for å oppleve fullmåneturer i naturen. Det er veldig spesielt at det skjer tre slike på rad. Det er også spesielt at det er to fullmåner i løpet av en kalendermåned, sier Ødegaard.

Les mer: Ødegaard om Venus-passasjen: Jeg fikk gåsehud!

En vanlig fullmåne lyser hele 33 000 ganger sterkere enn himmelens klareste stjerne Sirius. Den lyser mer enn 2000 ganger sterkere enn Venus når denne planeten skinner sterkest. I tillegg lyser fullmånen 1000 ganger sterkere enn alle stjernene til sammen! Denne gangen kommer månen til å være nesten 8 prosent større og lyse 16 prosent sterkere enn en gjennomsnittlig fullmåne. Årsaken er at månen befinner seg nærmest jorden i sin avlange bane samtidig som det er fullmåne.

STOR FORSKJELL: Supermånen (til venstre) sammenlignet med månen når denne er lengst unna. Foto: WIKIPEDIA /TOMRUEN

Supermåne på Twitter

Astrofysiker og blogger Maria Hammerstrøm er også opptatt av supermånen. Hammerstrøm twitret om happeningen i går.

SUPERMÅNE-ENTUSIAST: Maria Hammerstrøm, astrofysiker og blogger. Foto: ESO

På bloggen skriver hun at grunnen til at månen tilsynelatende varierer i størrelse, skyldes noe så enkelt som at den ikke alltid befinner seg i samme avstand fra oss. Det er fordi månens bane er elliptisk. Banen er riktignok veldig nært sirkulær, men forskjellen på nærmeste og fjerneste punkt er likevel på 42 800 km! Månen trenger imidlertid ikke å være nøyaktig i banepunktet nærmest jorda for å kvalifisere som «supermåne».

– Supermåne er et ganske løst begrep. Det er supermåne omtrent hver 14. måned, og to fullmåner etter hverandre kan kvalifisere som supermåne. Det er forskjell på hvor stor supermånen ser ut fra gang til gang fordi avstanden varierer, skriver Hammerstrøm i en e-post til VG.