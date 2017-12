Hvor er det blitt av Elses (77) unike tilhenger?

– Det er helt forferdelig, det er en del av min identitet. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er råttent gjort, sier Else «Sprossa» Rønnevig (77) til VG.

For nå er hengeren til Rønnevig borte, og høyst sannsynlig stjålet. Den ble innkjøpt for to og et halvt år siden før hun skulle legge ut på turne hvor hun holdt foredrag om bygningsvern. Den er lett gjenkjennelig da hun har dekorert den med plakater, bilder og skilt.

– Den er veldig viktig for meg. Jeg kan ikke få sagt nok hvor kjær den er for meg, sier hun.

Rønnevig er lidenskapelig opptatt av kulturarv og å ta vare på eldre bygninger. Hun fikk kallenavnet «Sprossa» i 1978 for sin kamp for vinduer med sprosser i gamle hus.

Hengeren var satt inn på et lager fra vinteren et par kilometer fra hjemmet til Rønnevig i Lillesand. Da hun var innom lageret i går kveld var den kjære hengeren borte.

– Den var innelåst på et lager, og selve hengeren hadde også lås, så det var ikke bare å ta den med seg. De har visst hva de har vært på jakt etter og de må ha planlagt nøye, sier hun.

Rønnevig påpeker at bortsett fra at den er dekorert og har affeksjonsverdi er det en helt vanlig henger med en prislapp på 30 000. Hun kan ikke forstå hvorfor noen andre absolutt vil ha kloa i den.

– De har brutt seg inn og mest sannsynlig rullet den oppå en annen henger, forklarer hun og poengterer at også at hengeren ble låst slik at den ikke er mulig å feste den på en bil.

Hun har meldt tyveriet til politiet som har etterlyst hengeren på Twitter. Hun har også spredd nyheten i et innlegg på Facebook som har blitt delt over 400 ganger.

Men hun tror at hengeren mest sannsynlig ikke vil finne veien tilbake. Hun hadde ikke vært innom lageret på fire til fem dager og tror at den er på god vei ut av landet.

– De dro sikkert til Kristiansand, og er kanskje allerede i Danmark, sier en opprørt Rønnevig og legger til:

– Men jeg vil bli overlykkelig hvis den dukker opp!