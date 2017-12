Hus totalskadet i brann i Larvik

Boligen var overtent da brannvesenet kom til stedet. Ingen personer ble skadet i brannen.

Brannvesenet fra både Hvittingfoss, Larvik og Sandefjord rykket like etter klokken 21 ut til et hus i Larvik i Vestfold etter meldinger om brann. Før de kom frem til stedet fikk de meldinger om at huset var overtent.

– Boligen er totalskadet. Det var personer hjemme, men ingen av dem skal ha blitt skadet i brannen, sier vaktleder Glenn Espen Kustner ved 110-sentralen.

Brannvesenet jobber nå med å begrense utviklingen, og å fjerne to biler som står på stedet.

– Brannvesenet på stedet har nå kontroll på brannen, og det er ikke fare for spredning, sier Kustner til VG.

INGEN SPREDNINGSFARE: Brannvesenet sier de har kontroll på brannen, men at de jobber med å fjerne to biler som står parkert utenfor. Foto: Fredrik Rimork Wiig / Presse30.no

Operasjonsleder i politiet, Tommy Eriksen, sier til VG at brannmannskapene på stedet jobber iherdig.

– Vi er foreløpig usikre på årsaken til brannen, opplyser han.