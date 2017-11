Gutt (3) bitt av hund i barnehage - måtte opereres

Den store, husky-lignende hunden gikk løs, kom seg over gjerdet til barnehagen og gikk rett løs på en treåring som lekte.

Hunden bet seg fast i foten til den lille gutten, og slapp ikke før voksne som kom til, klarte å skille hunden fra gutten.

Gikk til angrep

Hendelsen skjedde fredag i Maurtua barnehage i Skien. Ifølge lokalavisen Varden skal det være to hunder som gikk løs, og som klarte å komme seg inn i barnehagen. Den ene av hundene gikk løs på treåringen, som skal ha lekt utendørs på barnehagens inngjerdede område.

– Hunden skal ha gått løs, og kommet seg over gjerdet til barnehagen. Da skal den ha gått mer eller mindre rett på den treårige gutten og bitt ham i foten, forteller operasjonsleder Jørn Gustav Larsen til VG.

ANGREP TREÅRING: Det var her innenfor gjerdene til Maurtua barnehage i Skien at hundene angrep den lekende gutten. Foto: Eirik Østerlid

Ved 15-tiden ble det klart at Sykehuset Telemark vurderte skadene på foten til treåringen som så alvorlige at han må opereres.

– Hunder fra nabolaget

Politiet har opprettet sak på forholdet, og har tatt beslag i hunden.

– Vi ser alvorlig på forholdet, og vil igangsette avhør av personell i barnehagen og hundene eier og vitner i morgen, sier Larsen.

Han sier at det vil bli opp til politiets jurist på saken hvilken skjebne hunden vil få etter hendelsen.

– Det skal ha vært to hunder, en rottweiler og en husky, som kom seg over gjerdet og inn i barnehagen. Der skal huskyen ha gått rett løs på den vesle gutten, sier regionleder Eirik Østerlid i Læringsverkstedet barnehager i Skien.

Han sier at personalet i barnehagen umiddelbart oppdaget hendelsen, og at de nokså uselvisk klart å gå mellom og holde de to hundene. Hendelsen fant sted midt på dagen, mellom 12 og 13.

Etter hendelsen ble barna holdt inne resten av dagen.

– Tragisk

– Etter det personalet i barnehagen forstår, hører de to hundene til hos en eier som bor i nabolaget. Vi har ikke opplysninger om at eieren var i nærheten da det skjedde. Det det skal dreie seg om en rottweiler og en husky. Våre tanker går når til den skadde gutten og hans nærmeste, vi vet at skaden var så alvorlig at han må opereres, sier Østerlid.

Leder Stine Oppegaard i Norsk Siberian Husky Klubb reagerer sterk på det som har skjedd:

– Dette er en tragedie for alle parter, først og fremst gutten og familien, men også for hundeeieren og hunden og de som var til stede i barnehagen. Jeg uttaler meg uten å vite nøyaktig hva som har skjedd, ei heller bakgrunnen for angrepet, men slikt skal ikke skje, hunder skal ikke angripe mennesker. Jeg har imidlertid vansker for å tro at dette dreier seg om en renraset siberian husky, som er en familievennlig hund med godt gemytt. Jeg mistenker at det dreier seg om en såkalt alaskan husky, som kan være husky iblandet hvilken som helst annen rase, hvor man heller ikke har noen garanti for gemytt. Det kan det være vanskelig å se forskjellen mellom en siberian husky og en alaska husky, selv for erfarne hundefolk, sier hun.