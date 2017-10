Etter at ekteparet Ivar og Ernst sto frem med sin historie om homo-hat, har de fått støtte fra nordmenn i alle aldre.

Ekteparet Ivar Gault (70) og Ernst Bøhm (73) fra Halden har vært sammen i 44 år.

I forrige uke fortalte de VG om at noen hadde fjernet regnbueflagget og brukket flaggstangen deres for tredje gang.



De viste også frem det anonyme hatbrevet de fikk i postkassen for to år siden. I brevet sto det blant annet:

«Dere har annonsert deres syke legning til gud og hvermann med deres grove misbruk av regnbuens farger og gjort det til skamme».

NY REGNBUE: Barna i Solbakkeparken Barnehage tegnet en rekke regnbuer til Ivar og Ernst etter at noen vandaliserte regnbueflagget utenfor huset deres. Foto: Ivar Gault

Dette var første gang paret, som var svært aktive i homobevegelsen på 70-tallet, hadde mottatt hatbrev.

– Det var fylt av hat, i tillegg til at det var anonymt, så vi visste ikke hvor det kom fra, sa Ivar Gault til VG.

– En skulle tro at vi hadde kommet lenger i dag, sa Ernst Bøhm.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

«Kjære Naboer»



Etter at saken ble publisert, har ekteparet kun fått positive tilbakemeldinger.

– Vi har fått masse positiv oppmerksomhet og støtteerklæringer. Naboer har kommet med blomster, og vi har fått brev og kort helt fra Oslo. Vi angrer ikke på at vi delte historien vår, sier Ivar til VG.

LOV Å VÆRE HOMOFIL: Ivar Gault (70) beskriver brevet fra den lokale barnehagen, hvor barna uttrykker støtte til det homofile ekteparet, som «rørende». Foto: Ivar Gault

På fredag troppet barna fra Solbakkeparken Barnehage – nærmeste nabo til Ivar og Ernst – opp med boller, tegninger og personlig brev med denne teksten:

«Kjære Naboer

Vi leste i avisen at noen ikke hadde vært greie mot dere. Det synes vi ikke er greit. Vi synes ingen skal mobbe.

Når noen vil bli kjærester skal de få lov til det uansett om det er to jenter eller gutter også.



Hilsen alle i Solbakkeparken Barnehage.



P.S. Hils Mango.»



– Skikkelig rørende

– Barnehagen rundt hjørnet hadde temadag om mobbing og hadde blant annet lært om at alle er forskjellige. Så da kom det en helg gjeng med både barn og voksne på besøk med nybakte boller. Barna hadde tegnet meg og Ernst, regnbuer, hjerter og flagg, forteller Ivar.



– Det var skikkelig rørende, og vi ble jo ganske overveldet, sier han.



PENT PAR: En av jentene i barnehagen valgte å tegne Ivar og Ernst for å vise at hun synes det greit at de er kjærester. Foto: Ivar Gault

– Barna formulerte brevet

Styrer i Solbakkeparken Barnehage, Irene Petersen, sier at alle barnehagene i Halden jobber med mobbing for øyeblikket.



– Vi jobber mye med det å respektere hverandre, at folk er forskjellige, dette med vennskap og kjærlighet. Det handler om gode holdninger. Barna lærer mye av å kunne gjøre konkrete ting for andre, så vi tok med en avdeling med 19 barn bort til naboen, sier Petersen til VG.

FARGERIKT: Regnbuens farger gikk igjen i de fleste av barnas tegninger. Foto: Ivar Goult

Barna ble triste da de ble fortalt at noen hadde vært ugreie mot naboene Ivar og Ernst fordi de var kjærester.

– De synes ikke det var greit, og sa at alle må være snille med hverandre.



Det var da ideen om tegninger, brev og boller ble luftet.



– Vi ble enige om å gjøre noe hyggelig for å vise støtte. Barna var selv med på å formulere brevet, og én av jentene ville veldig gjerne tegne Ivar og Ernst som kjærestepar, forteller Petersen.

Hilste på hunden Mango



Da barnehagebarna kom på besøk, var bare Ernst hjemme, men etter hvert kom Ivar hjem fra tur med hunden Mango.

– Mango er en hvit dvergschnauzer som vi har hatt i et snaut år, sier Ivar.

Men Mango var på ingen måte noe nytt fjes for alle i Solbakkeparken.



– Barna kjenner godt til Mango fra før, og brevet var jo også til hunden. Ivar og Ernst går ofte tur forbi barnehagen. Da roper barna gjerne «Hei Mango!» og får lov til å hilse på, sier Petersen.