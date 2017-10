Ekteparet Ivar og Ernst fikk hatbrev i postkassa: – Vi har en vei igjen å gå

Ivar Gault (70) og Ernst Bøhm (73) har kjempet for homofiles rettigheter siden 70-tallet. For to år siden mottok de sitt første hatbrev.

Ivar Gault og Ernst Bøhm fra Halden har vært sammen i 44 år.

For to år siden mottok ekteparet et brev fra en anonym avsender i postkassa. Dette er første gang paret har mottatt hatbrev. I brevet stod det blant annet:

«Dere har annonsert deres syke legning til gud og hvermann med deres grove misbruk av regnbuens farger og gjort det til skamme»

I brevet omtales ekteparets hjem litt sør i Halden som «skammens hus», og avsenderen omtaler også homofili som en sykdom.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Det var fylt av hat, i tillegg til at det var anonymt, så vi visste ikke hvor det kom fra. Vi viste det til noen bekjente, og de synes det var helt fryktelig. Det er ubehagelig å få sånne brev, sier Ivar Gault til VG.

– Jeg trodde det nesten ikke først, men det er vel sånn at noen mennesker fortsatt har disse holdningene. Men det gikk ikke så mye innpå meg, jeg er for tykkhudet til det, sier ektemannen Ernst Bøhm.

Fjernet regnbueflagget tre ganger

Paret har de siste tre årene hatt regnbueflagget hengende utenfor utgangsdøren til hjemmet. Forrige helg ble flagget fjernet og flaggstangen brukket mens de lå og sov. Dette er tredje gang at noen har fjernet flagget.

– Vi har hatt det ute litt for å teste hvor langt vi har kommet med aksept av homofile i dag. Vi opplever jo egentlig at det går veldig bra, og at vi er kommet mye lenger enn noen gang tidligere. Likevel finnes disse fordommene, og vi ville se litt hvor landet lå, sier Ivar.

Mennene ønsker ikke å spekulere i hvem som kan stå bak brevet eller flaggrivingen, men sier de opplever det litt som guttestreker. Brevets formuleringer mener de tyder på at det er skrevet av en litt eldre person. Første gang flagget ble tatt ned var under russetiden for noen år siden, og de tror det skyldes at noen ville tøffe seg.

HJEMME I STUA: Ekteparet Ivar Gault og Ernst Bøhm leser brevet de fikk for to år siden. Foto: Mona Johansson, MA Fotografene

– Det er en vei fra byen like utenfor huset vårt til et sted der det bor mye ungdom, så det kan ha vært det. Etter den siste gangen følte vi likevel at det har gått litt for langt. Vi er de eneste som har regnbueflagget hengende ute her i Halden, sier Ivar.

Etter at HA omtalte saken har kommentarfeltene flommet over av støtteerklæringer. Ifølge Ivar har flere skrevet at de også vil kjøpe et regnbueflagg og henge det opp for å støtte dem.

– Det er fantastisk. Vi har også bestilt et nytt flagg som skal opp, sier han.

Jobbet med Kim Friele



Ernst og Ivar var svært aktive i homobevegelsen på 70-tallet, og jobbet med å få avskaffet straffelovens paragraf 213, som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Paragrafen ble fjernet i 1972.

– Vi var de første som sto på stand i Oslo og jobbet mye sammen med Kim Friele for å bedre homofiles rettigheter. Vi dro rundt på skoler og holdt foredrag, og videre jobbet vi for å fjerne homofili som en psykisk lidelse og for å få innført partnerskapsloven, forteller de.

De giftet seg i 1993, på samme tidspunkt som den kjente homoaktivisten Kim Friele giftet seg med politikeren Wenche Lowzow - som var den første parlamentarikeren i Norden som sto frem som homofil.

– Vi var vel det tredje paret som giftet oss etter at det ble lovlig. Det var utrolig stort, det er jo helt ubeskrivelig at det ble lov til slutt, sier Ernst.

– Som å bli født på ny



Begge to kom ut av skapet tidlig på 70-tallet, i en tid der det fortsatt eksisterte store fordommer mot homofili.

– Jeg synes det var deilig å komme ut av skapet, det var som å bli født på ny, forteller Ivar.

Det fantes ikke mange steder for homofile i Oslo på den tiden, men 70-åringen forteller at de samlet seg på Venstres hus på onsdager og søndager. For å komme inn måtte du få en personlig invitasjon av en annen gjest.

HATBREVET: Her er brevet de to fikk for to år siden. Foto: Mona Johansson, MA Fotografene

– Jeg husker jeg hadde avtalt et hemmelig møte med en jeg ikke hadde sett før. Han skulle gå med Dagbladet under armen. Etterpå hjalp han meg inn på Venstres hus, de fleste der brukte pseudonymer og ikke sine egentlige navn, selv om jeg gjorde det, sier han.

Ernst forteller at han ikke har opplevd det som vanskelig å være homofil, men at det var mange som så på det som svært utfordrende på den tiden.

– Jeg kjenner folk som tok livet sitt på grunn av det, og folk som aldri turte å fortelle det til noen. Da vi var på skoler og holdt foredrag var det fortsatt veldig mye usikkerhet knyttet til legning, sier han.

– Skulle tro vi hadde kommet lenger



Fra 50-tallet het homobevegelsen Det norske forbundet av 1948, som senere ble Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, i dag kjent som foreningen FRI. Både Ivar og Ernst satt i ulike styrer i foreningen på 70-tallet.

– Det var før vi hadde organisert oss skikkelig, legger Ivar til.

Paret flyttet fra Grünerløkka i Oslo til Halden for 13 år siden og har vanligvis ikke noen problemer med å være åpne i byen. Likevel har hendelsene gjort inntrykk.

– En skulle tro at vi hadde kommet lenger i dag. Det er klart at mange eldre mennesker fortsatt har konservative holdninger:

– Men det er jo en liten vei igjen å gå, sier Ernst.