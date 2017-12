Høyre: Hadde tilfeller av sex-trakassering tidligere i år

Høyre har hatt tilfeller av seksuell trakassering mot unge politikere så sent som tidlig i 2017, bekrefter generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Opplysningene kommer i kjølvannet av at statsminister og partileder Erna Solberg fortalte om tilfeller av det samme i Høyre for en ti års tid siden - på hennes halvårlige pressekonferanse tirsdag.

Der fortalte Erna Solberg blant annet om fedre som varslet partiet om at jevngamle menn prøvde seg på døtrene deres.

– Seksuelle kommentarer

I de nyere tilfellene som Høyre nå går ut med, dreier det seg om kommentarer fra eldre tillitsvalgte rettet mot yngre kvinner.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre, understreker at tilfellene er slått ned på før det har utartet seg.

– Har det kommet varsler om saker i den senere tid etter at #metoo-kampanjen tok av?

– Det har ikke kommet noen varsler i senere tid som følge av #metoo. Men i starten av året var det enkelte unge damer i vårt parti som mottok kommentarer som de opplevde som ugreie. Da tok vi tak i dette systematisk, svarer Aarseth som sitter på toppen i partiorganisasjonen Høyre som generalsekretær.

– Hva slags kommentarer?

– Kommentarer som gikk på utseende og i tillegg det jeg vil kalle seksuelle kommentarer som ligger utenfor det som er greit.

– Uakseptabelt

– Hvilke konsekvenser fikk dette?

– At de som kom med kommentarene fikk beskjed om at dette var totalt uakseptabelt. De måtte skjerpe seg og vise en annen atferd. Andre tiltak var at de ikke fikk delta på sosiale arrangementer, at de måtte holde seg unna alkohol eller fikk skriftlige advarsler, svarer Aarset.

Han legger vekt på å gripe raskt og tydelig inn i denne typen saker.

– Det er viktig at personene det gjelder blir konfrontert med dette hardt og kontant med beskjed om at dette er ugreit - og på en såpass tydelig måte at de forstår at dette ikke skjer igjen, sier John-Ragnar Aarset til VG.

Vil ikke oppgi navn

Han er glad for at partiet har landet på en definisjon i sitt partireglement - som han mener gir lite rom for tvil om hva som er seksuell trakassering.

– Vi har tro på at jo mer vi snakker om dette - jo mindre blir problemet. I vårt etiske reglement er definisjonen på seksuell trakassering at all uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering. Dette har gjort det enkelt for oss i Høyres ledelse å ta tak i saker som dreier seg om ubehagelig oppmerksomhet før det utvikler seg til noe mer, sier generalsekretæren.

Han skriver i en e-post til VG at han ikke vil offentliggjøre navnene på de personene i Høyre som er berørt av trakasserings-sakene.

– Jeg nevner ikke navn, men det er ikke tillitsvalgte på sentralt nivå, og det er ingen av disse tilfellene som er ute av partiet, skriver Aarseth.