Nytt middelalderfunn i Oslo vekker oppsikt

Under utgravningene rundt bispeborgen i Oslo dukker det stadig opp funn som gir innblikk i hovedstadens middelalderliv.

Utgravningene foregår i Gamlebyen i Oslo i forbindelse med Follobaneprosjektet, og er en av de største utgravningene i Norge gjennom tidene.

Et nytt funn som vekker oppsikt blant de mer enn 30 arkeologene som er i sving på området, er en nylig avdekket fløyte laget av sauebein.

– Det er et viktig funn, for det fyller ut sansebildet vi har av middelalderen. Under utgravningen kan vi lukte det samme som de luktet, og nå kan vi også forestille oss noe av hva de har hørt. Det blir som middelalderens soundtrack, sier Sara Langvik Berge, en av feltlederne i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som står for utgravningen.

Antagelig brukt til fest og moro



Prosjektleder Egil Lindhart Bauer i NIKU forteller at fløyten ikke er et ekstremt sjeldent funn, sammenlignet med for eksempel paveseglet som ble funnet tidligere i høst, men at det er uvanlig å finne i denne type utgravninger.

NOEN EKSTRA MORSOMME: Prosjektleder i NIKU Egil Lindhart Bauer forteller at utgravningene i gamlebyen gir stadige funn, men at noen er morsommere enn andre. Foto: Privat

– Det var ikke Netflix og smarttelefon i middelalderen, så fløyten kan ha blitt brukt av den vanlige mannen i gaten til fest og moro, sier Bauer.

Arkeologene har også funnet både terninger, sjakkbrikker og enkelt dekorerte backgammon-lignende spillebrikker på utgravningstomten.

– Funnet av fløyten sett i sammenheng med spillebrikkene tegner et bilde av en festlig situasjon i middelalderbyen, forteller Bauer.

Naturlig sted for lystig lag



Utgravningene har også avdekket et stort tregulv som ser ut til å ha tilhørt en kjempestor bygning.

– Funnet er gjort i tilknytning til bispeborgen og vi har lekt oss med tanken på at det kan ha vært et vertshus. Det er også funnet masse spillebrikker og en mengde fuglebein ved gulvet, så det er naturlig å tenke at dette var et sted for lystig lag, sier Bauer.

Bygningen er av en slik størrelse at forskerne mener det må ha vært mange mennesker samlet her.

FUNN AV DIGERT GULV: Arkeologene har avdekket et kjempegulv på 10 X 10 meter og mener gulvet har tilhørt et vertshus. Funn av kyllingbein og spillebrikker tyder på et sted for lystig lag. Foto: Line Hovd, NIKU

– Det er naturlig å tenke at det er brukt til sosiale eller formelle tilstelninger av juridisk eller rituell art. Som for eksempel bryllup. Men det er ikke godt å si hvor det den ene begynner og den andre ender, spesielt hvis det var alkohol involvert. Matrestene tyder i hvert fall på at det har vært et sted for fest med fløytespill og spill, og kanskje en og annen slåsskamp, ler Bauer.

Fra Svartedauden til Oslos begynnelse



Utgravningene i Gamlebyen skal holde på til våren 2018, og Bauer mener det er mye å glede seg til.

MIDDELALDERSK MORO: Arkeologene har funnet både terninger, sjakkbrikker og backgammon-lignende spillbrikker på utgravingstomten. Brikkene er i tre og er enkelt dekorert. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU

– Det meste av det vi graver frem nå er fra 1200-tallet og frem til midten av 1500-tallet. På midten av 1300-tallet ser vi en markant endring i det arkeologiske materialet ettersom halve Oslos befolkning strøk med under Svartedauden. Vi kommer etter hvert til å fjerne steinkonstruksjonene fra 1200- til 1500-tallet og grave oss ned til det første bispeanlegget fra 1100-tallet. Planen er å grave oss ned til tiden Harald Hardråde grunnla Oslo på midten av 1000-tallet, og videre ned til før byen ble grunnlagt, opplyser Bauer og legger til:

– Denne utgravningen leverer mengder av spennende materiale og vi kommer helt sikkert til å finne hundrevis av flotte gjenstander fremover. Vi er på et sentralt og viktig sted i middelalderbyen hvor mange mennesker med flotte gjenstander må ha vært samlet.