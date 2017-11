Hesteeier dømt til ett års fengsel

Hesteeier fikk fire ganger strengere straff enn aktors påstand for grov vanskjøtsel av hestene sine.

I tillegg har Drammen tingrett fradømt mannen retten til å ha dyr for alltid, skriver Drammens Tidende.

Aktor la opprinnelig ned påstand om tre måneder, men mannen i Sande i Vestfold ble dømt til ett års fengsel.

Mannens forsvarer, Espen Wangberg, sier klienten er overrasket over dommen.

– Han anket dommen på stedet. Her har det vært følelser involvert når noen har kommet fram til denne straffutmålingen. Samtidig mener hesteeieren at påstandene om tidsperioden hestene skal ha fått dårlig stell er lengre enn det som er riktig, sier Wangberg til NRK.

Sjelden tragedie: Hest kolliderte med port og døde

Avdelingssjef ved mattilsynet i Søndre Buskerud, Rita Aina Kvennejorde, er fornøyd med dommen.

– At en dyreeier ser på at dyr lider uten å gripe inn er alvorlig. Vi merker oss at han fikk ett år, som er strengere enn det som ble foreslått, sier Kvennejorde til VG.

– Det er et viktig signal til samfunnet. Vanskjøtsel og brudd på dyrevelferdsloven skal straffes, fortsetter hun.

Det var noen unge jenter som gikk forbi innhegningen til hestene i Sande i Vestfold i fjor som oppdaget hestene og tok bilder av dem som de la ut på Facebook. Det førte til at både Mattilsynet og politiet ble varslet.

I rapporten fra Dyrevernsnemnda beskrives forholdene for hestene som «den verste form for vanskjøtsel av hest vi noen gang har sett».

Hest funnet død: Hadde avskåret øre

Retten begrunner dommen med at hestene hadde sterke smerter over flere år, at de var fulle av skitt, at de var utsatt for risiko på grunn av gjenstander i innhegninger og at to av hestene til slutt måtte avlives. Retten mener også at den tiltalte gjennom sin oppførsel i retten ikke har forstått alvoret i vanskjøttingen av hestene.

«Tiltalte viste ingen forståelse i retten for den årelange lidelsen han hadde påført hestene. Disse alvorlige forholdene, som medførte at to av hestene måtte avlives, så ikke ut til å bekymre tiltalte», heter det i dommen.

Hesteeieren nektet straffskyld i retten og viste til at han hadde helseproblemer. Retten mente at mannens helse ikke kunne unnskylde det manglende stellet. Blant annet hadde ikke hestenes hover blitt klipt siden 2008/2009 da mishandlingen ble oppdaget i påsken i fjor. Hovene skal vanligvis stelles og klippes annenhver måned.

Kilde: VG/NTB