Død hest funnet med avskåret øre

En islandshoppe ble sist fredag funnet død på et jorde i Birkenes i Aust-Agder. Hesten manglet et øre, og mye tyder på at det var blitt skåret av.

– Vi skulle ta inn fire hester fra beite, men det var bare tre som kom. Vi gikk for å se etter den siste, og fant den død ute på beitet. Den hadde et sår i hodet, og øret var borte, forteller hesteeier Ole Morten Vegusdal til NRK.

Han tok kontakt med politiet, og sammen kom de fram til at løsningen var å sende hodet til en veterinær for nærmere undersøkelser. Veterinæren mener mye tyder på at det dreier seg om et avskåret øre.

Les også: Oksen Braut er død

– Jeg er ganske sikker på at dette har skjedd etter at hesten var død. Du går ikke bort til en hest og begynner å skjære i den. Da får du et spark eller så er hesten over alle hauger før du har snittet to centimeter, sier daglig leder Dag Sitje ved Evje dyreklinikk.

Den 15 år gamle islandshoppa kom til Vegusdals gård for bare to måneder siden. Nå skal hesten obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo.

Fikk du med deg: Benny Borg skadet i hesteulykke

Det har vært flere grove brudd på dyrevelferden i regionen tidligere. Sakene blir prioritert høyere enn før og straffene er blitt strengere, sier etterforsker og miljøkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås.