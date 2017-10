Her har Ernas favoritt Marit (39) blitt statsråd

Her kommer statsminister Erna Solbergs interne favoritt, Marit Berger Røsland (39) ut på Slottsplassen som nybakt statsråd. Ine Marie Eriksen Søreide (41) er Norges første kvinnelige utenriksminister.

Røsland fikk blomster av sine to barn og sin ektemann Stian rett etter at statsminister Erna Solberg presenterte den nye statsråden.

Tradisjonen tro sto statsministeren stolt med sine utkårede på plassen, men presenterte kun de nye statsrådene. Så inviterte hun til pressekonferanse på statsministerboligen rett bak Slottet klokken 11.30.

Skamskryt

I pressekonferansen skamskrøt Solberg av sin nyutnevnte statsråd:

- Jeg vet ikke om du vet det, Marit, men da Jan Petersen var utenriksminister, sa han: Det er egentlig Marit som fortjener å bli statssekretær, da var hun rådgiver, men hun er litt for ung ennå, sa Solberg og dro frem Røslands meritter i Solberg-regjeringen.

Daværende Høyre-leder Petersen var utenriksminister fra 2001 til 2005.

Søreide, som er fra Oslo, overtar jobben etter Børge Brende, som blir president i World Economic Forum.

Den tidligere lederen i Unge Høyre ble valgt inn på Stortinget i 2001, og har vært forsvarsminister siden valgseieren i 2013.

Dagens EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H), som er fra Båtsfjord i Finnmark, blir ny forsvarsminister.

Europa-minister

Marit Berger Røsland overtar dermed som statsråd for EU- og EØS-saker, også kalt europaminister.

Etter det VG erfarer ble Røsland spurt - og takket ja - til jobben i forrige uke.

VG for to uker siden: Ine Eriksen Søreide blir utenriksminister

Berger Røslands politiske stab har allerede vært klar i noe tid. Jens Frølich Holte er utnevnt som statssekretær for Røsland, mens Hedvig Heyerdahl blir hennes politiske rådgiver.

VGs kilder nært Erna Solberg beskriver Marit Berger Røsland som en av Solbergs «favoritter» i regjeringsapparatet, og at hun har vært ansett for å være klar for nye oppgaver.

Erfaring

Røsland er godt kjent med Utenriksdepartementet, hvor hun siden i fjor har vært statssekretær for Børge Brende. Før det har hun vært statssekretær både på Statsministerens kontor og i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hun har også en lang karriere i Høyre, blant annet som nestleder i

Røsland er utdannet jurist og har jobbet som advokat og dommerfullmektig hos Wiersholm, Mellbye & Beck.

Hun var også politisk rådgiver i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Da jobbet hun for daværende utenriksminister Jan Petersen (H) i perioden 2003–2005.

Røsland er gift med Oslos byrådsleder fra 2009 til 2015, Stian Berger Røsland (40), som nå er advokat hos Selmer i Oslo. Sammen har de to barn.

Torsdag gikk de tidligere støttepartiene Venstre og KrF ut og ba Erna Solberg om å erstatte europaministeren med en utviklingsminister. På spørsmål fra VG om hun hadde vurderte dette, svarte statsministeren:

- Det er feil å ha en låst posisjon om hvordan ting skal være. EU og EØS er viktig på grunn av Brexit. Vi må være tett på prosessene i EU. Jeg mener det å ha en utenriksminister med utviklingsportefølje har vært en riktig prioritering, sier Solberg til VG.