Helseministeren om Addictologi Akademiet: Ber enkeltpersoner vurdere politianmeldelse

Helseminister Bent Høie (H) ber enkeltpersoner vurdere politianmeldelse dersom de mener de er blitt utsatt for feilbehandling eller økonomisk utnyttelse i Addictologi Akademiet.

– Med forbehold om at jeg bare kjenner saken ut fra VGs beskrivelse, er jeg glad for at avisen belyser denne type virksomhet, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Jeg tenker at VGs artikler omtaler personer som er i sårbare situasjoner, og at de som tilbyr hjelp til mennesker i sårbare livssituasjoner har et stort etisk og moralsk ansvar, og at den som tilbys hjelpen ikke tar skade av den, sier Høie etter å ha lest VGs artikkel om Espen Andresen og hans Addictologi Akademi.

– Vurdere å politianmelde forholdet



VG har de siste månedene intervjuet 20 av Espen Andresens tidligere klienter. Historiene deres har flere fellestrekk: De ble utsatt for sterk sosial kontroll, utskjelling, invadering av privatliv og i noen tilfeller krav om å bryte familierelasjoner, oppgir de.

BAKGRUNN: Tjener millioner på andres avhengighet

Akademiet har flere usunne trekk kjent fra religiøse miljøer, mener organisasjonen Hjelpekilden.

– Hvilke handlingsmuligheter har helseminister og helsedepartementet i en slik sak?

– Dette er ikke et behandlingstilbud i den ordinære helse- og omsorgstjenesten, og det virker ikke som utøverne er helsepersonell, sier Høie.

Han oppfatter det også slik at de tilbyr en form for selvutviklingskurs eller coaching som i mange tilfeller vil falle utenfor loven om alternativ behandling.

– Dersom noen mener å ha blitt feilaktig behandlet, eller utnyttet økonomisk, må den enkelte selv vurdere om han eller hun ønsker å politianmelde forholdet. Politiet kan da vurdere om det har skjedd brudd på den alternative behandlerloven, eller den alminnelige straffelovgivningen, sier helseminister Høie til VG.

Saken fortsetter under videoen, hvor flere av Andresens tidligere klienter forteller om sine opplevelser i akademiet:

– Stort etisk og moralsk ansvar



– Hvordan vurderer ministeren dagens lovverk som regulerer denne typen behandlingsvirksomhet?

– Jeg mener vi ikke bør ha et regelverk som forbyr alternativ behandling eller selvutviklingstilbud for personer som har eller har hatt rus- eller avhengighetsproblematikk. Det vil bryte med prinsippet om selvbestemmelsesrett. Det vil også hindre seriøse aktører i å kunne etablere tilbud som oppleves nyttige for brukerne, sier Høie.

PÅLA ANSATTE TERAPI: Arbeidstilsynet slo til mot Oslo-bedrift

FAKTA Espen Andresen driver og eier to selskaper:

Addictologi Akademiet AS Selskapet stiftet i 2011, opplyser å yte tjenester innenfor opplæring/kursing knyttet til dysavhengighet. Espen Andresen er eneeier og daglig leder i firmaet. Siden oppstart og frem til 2016 har selskapet solgt tjenester for 20,7 millioner kroner Brorparten av et samlet overskudd på 1,2 millioner kroner er tatt ut i utbytte. I fjor var han eneste ansatt og tok ut 1,4 millioner kroner i lønn fra selskapet. FUN Norge AS Andresen eier også selskapet FUN Norge AS. Bedriften opplyser å være en privat utdanningsinstitusjon, som tilbyr «Addiktologi – Gestalt utdanning». Selskapet har siden oppstart i 2012 solgt tjenester for 9,8 millioner kroner. Også i dette selskapet er Andresen eneste ansatt. FUN Norge AS har hatt et samlet overskudd på 1,4 millioner kroner (2012-2016). Omtrent alt er tatt ut i utbytte. Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Han understreker at den enkeltes frihet til selv å ta valg om hvordan han eller hun vil håndtere utfordringer i livet, står sterkt i Norge.

– Det innebærer også å kunne velge alternative behandlingsformer, selvutviklingskurs og lignende utenfor den ordinære helse- og omsorgstjenesten, sier Høie.

– Når det er sagt, vil jeg igjen understreke at de som tilbyr hjelp til mennesker i sårbare livssituasjoner har et stort etisk og moralsk ansvar for at den enkelte ikke tar skade av den, hverken psykisk, fysisk eller økonomisk.

– Ikke godt nok tilbud



Han mener det da er viktig å være klar over at slike tilbud som regel ikke er godkjent av, eller kvalitetsvurdert av, det offentlige.

Han mener det er viktig at mennesker som søker hjelp vet at det finnes en rekke kvalitetssikrede hjelpetilbud i den offentlige helse- og omsorgstjenesten eller private med avtale med det offentlige.

Han vedgår likevel at tilbudene til mennesker med rusproblemer og avhengighet ikke vært gode nok - verken i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten.

– Mange rusavhengige har også slitt med avhengigheten i mange år og føler kanskje at de har prøvd å få hjelp av det offentlige, men at de ikke blir sett, hørt eller får den hjelpen de trenger.

KOMMENTAR: «Vær forsiktig med hvem du åpner deg for»

Da kan det være at noen velger å prøve tilbud utenfor det offentlige, sier Høie. Han sier regjeringen jobber for å styrke og utvide tilbudet til rusavhengige ytterligere.

– Vi startet arbeidet med å øke antallet rusbehandlingsplasser og kutte ned på ventetiden med det samme vi kom i regjering, sier Høie.

Andresen: Ikke alternative behandlere

VG har flere ganger forespurt eier og daglig leder av Addictologi Akademiet, Espen Andresen, om intervju, men han har foreløpig avvist alle forespørsler.

Saken fortsetter under bildet.

TERAPEUT: Addictolog Espen Andresen har solgt terapitjenester for over 30 millioner kroner de siste seks årene. Foto: Frode Hansen , VG

Han skriver i en e-post til VG at de ikke ser på seg selv som alternative behandlere.

– Addictologi Akademiet er en bedrift som tilbyr coaching og undervisning som hjelper mennesker til å ta ansvar for sitt eget liv. Dette er personer som ikke nødvendigvis er i en sårbar situasjon selv, men som har innsikt om at deres avhengighet skader andre mennesker, skriver han.

Andresen skriver i e-posten at han er enig med helseministeren i at dem som tilbyr hjelp til mennesker i sårbare livssituasjoner har et stort etisk og moralsk ansvar.

Vurderer rettslige skritt

– Jeg har selv hatt æren av å holde foredrag for Bent Høie om filosofien vår, og jeg er naturligvis 100 prosent enig med helseministeren. Dette er kjempeviktig. Skulle det være mennesker som har behov for å anmelde forhold knyttet til det de har opplevd hos oss, så må vi jo bare forholde oss til det. Ettersom vi kun jobber og underviser i grupper på 10 personer, vil det uansett være enkelt for politiet å bringe på det rene hva som er sant og usant, skriver han.

– I forbindelse med medieoppslagene de siste dagene, har vi selv valgt å anmelde faktiske forhold rundt flere av VGs kilder. Samtidig vurderer våre advokater fortløpende rettslige skritt knyttet til anklagene som rettes mot oss, avslutter Andresen i e-posten.