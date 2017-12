Var Norges eldste mann - sovnet stille inn

Torbjørn Øvrebø fra Lom er død, 108 år gammel. Han har siden juli i fjor vært Norges eldste mann.

108-åringen døde i forrige uke, men familien ønsket ro rundt dødsfallet til etter begravelsen, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Nevøen Bjørn Erik Øverbø forteller at Øvrebø sovnet stille inn.

– Han var klar i hodet helt til det siste, og han sa at han hadde det godt der han bodde til det siste, på Moelv bo- og servicesenter i Hedmark.

Da Øvrebø fylte 107 år i august i fjor, fikk NTB opplyst at han ikke var særlig opptatt av at han var Norges eldste mann. Øverbø hadde da ingen forklaring på hvorfor han hadde levd så lenge, men viste til at han har gått mye i sitt liv. Da han fylte 100 år gikk han fremdeles daglig en kilometer for å hente avisa, og da han etter hvert flyttet til bo- og aktivitetssenteret, fortsatte han å sørge for å få «lea på seg» daglig.

Øvrebø ble født i Lom, som nummer to av i alt elleve søsken, og bodde på garden Øverbø til han var 9 år. Da flyttet familien til Eiriksvea på Brøttum, uten veiforbindelse i flere tiår, og med 4,5 kilometer til skolen.

Husker du: Hun ble 112 år.

En av hans nære venner de siste årene, Bjørn Cato Myhrvold, deler utdrag av minneordet sitt med VGs lesere:

«Du Torbjørn, jeg var så glad hver gang vi smilte og lo litt sammen, og med ditt gode humør var ikke det vanskelig å få til sammen med deg! Eksempelvis når du fortalte om det grommeste du visste som barn. Det var å være på setra, sa du – og aller helst den vinteren du var med mormor dit opp. Du likte å løpe for å prøve og fange røyskatter som gjemte seg i steingjerdet rundt på tunet. Smilet satt løst da!

Vi har mange gode minner sammen med deg som vi vil ta med oss videre i livene våre. Nå er det vår tur til å takke deg for det, og jeg vil lyse fred over ditt minne».

Før Øvrebø ble landets eldste mann, var det Carl W. Falck som hadde æresbetegnelsen. Han døde i juli 2016, 109 år gammel.