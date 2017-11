Regjeringen styrker kampen mot vold og overgrep med 54 millioner - Ap kontrer med 718

Arbeiderpartiet mener regjeringen unngår å ta opp kampen mot vold og overgrep.

Regjeringen har foreslått 54 millioner kroner til opptrappingsplanen mot vold og overgrep i 2018. I tillegg viderefører de 530 millioner fra fjorårets budsjett, men det er de 54 som er såkalte «friske penger». Det betyr at fjorårets sum også legges inn i neste års statsbudsjett, men det er de 54 millionene som regnes som en styrking.

Arbeiderpartiet går inn for 718 millioner kroner til feltet i sitt alternative statsbudsjett, som presenteres fredag. Det er igjen en styrking av regjeringens forslag, og kommer dermed oppå regjeringens totalt 584 millioner kroner.

Det håper Arbeiderpartiet kan inspirere regjeringen.

– Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, og koster samfunnet mye penger årlig, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Elise Waagen.

– Regjeringen svarer ikke godt nok på utfordringen



Sammen med flere andre stortingspolitikere fra samme parti, ønsker hun nå at temaet vold og overgrep blir snakket om på flere politiske felt, ikke bare innenfor justispolitikken eller likestillingspolitikken. De mener vold i nære relasjoner og overgrep også er et folkehelseproblem, og at helsevesenet må på banen i større grad enn tidligere.

– Vi må se bredden i dette, på tvers av etater. Skole-, helse-, arbeid-, kommual-, likestillings- og justisfeltene må jobbe sammen for å bekjempe vold og overgrep, sier hun.

Vista Analyse anslår at vold og overgrep koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig.

– Men det er jo bare summene - i tillegg kommer det en stor menneskelig lidelse for alle som er berørt av dette. Det er ofte grov vold, trusler, overgrep og grov kriminalitet, og mange faller utenfor skole og arbeidsliv. Regjeringen svarer ikke godt nok på denne utfordringen med sine 54 millioner, sier Waagen.

Hun mener regjeringen helt bevisst unngår å ta kampen mot vold og overgrep.

– De velger bevisst å nedprioritere dette feltet, det er ikke greit. Dette er mennesker i en sårbar situasjon. Her har vi en mulighet til å forebygge og til å hjelpe de som rammes med å gå videre med livet, da må vi inn i en felles dugnad på dette området, sier hun.

– Planen nesten blottet for konkrete mål



Regjeringen la i fjor frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep, som Stortinget vedtok i vår. Arbeiderpartiet stemte mot opptrappingsplanen slik den var da. Ifølge Waagen fordi den var for lite ambisiøs.

– Dette budsjettet er vårt svar på den. Tiltakene der burde vært faglig forankret, og det er bakgrunnen for at vi stemte mot. Den var hverken god nok eller ambisiøs nok, sier hun.

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep gjelder fra 2017-2021, og regjeringen ser på status for planen først i 2019. Barneombud Anne Lindboe mener planen beskriver realitetene når det kommer til vold i nære relasjoner godt, men at den ikke gir muligheter til å gjøre særlig mye.

– Det er en god beskrivelse av tiltak, men en stor svakhet er at den nesten er blottet for konkrete mål og kostnadsberegninger. Det er alvorlig, sier Lindboe.

Hun mener dessuten at regjeringens budsjett er ikke i nærheten av å nå målet om langt sterkere innsats mot vold mot barn.

– Det kan ikke realiseres. Vi når ikke målene i det hele tatt med et budsjett som ser ut som det gjør nå, sier hun.

– Har vært en prioritet for regjeringen



Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er uenig i Waagens dom om planen.

– Kampen mot vold og overgrep har vært en prioritet for regjeringen og samarbeidspartiene de siste fire årene. Under denne regjeringen har det for første gang blitt lagt frem en forpliktende opptrappingsplan for dette feltet, og siden planen ble lagt frem i fjor høst, er det satt av 584 millioner kroner ekstra for å følge opp planen, skriver Horne i en e-post til VG.

– Jeg vil også minne Arbeiderpartiet om at de stemte mot opptrappingsplanen da den ble behandlet i Stortinget, skriver hun.

Horne svarer ikke på hvorvidt de kommer til å la seg inspirere av Arbeiderpartiets budsjett i forhandlingene fremover.

– Regjeringspartiene og samarbeidspartiene har prioritert arbeidet mot vold, og det kommer vi til å fortsette med, skriver Horne.