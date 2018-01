Privatklinikken sa at kvinnen (31) hadde abortert - fikk kontrabeskjed på sykehuset

På ultralyd fikk Asker-kvinnen (31) beskjed om at babyen i magen var død. Da hun kom til sykehuset for utskrapning, fikk hun kontrabeskjed: Den var i live.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Jeg ville sjekke at alt sto bra til med babyen i magen. Under undersøkelsen sa legen foran min forlovede og min 4,5 år gamle datter at fosteret var dødt. Det var ingen hjertelyd og ingen aktivitet. Vi ble sjokkerte og rystet. Da min forlovede spurte når fosteret hadde dødd, anslo legen at det var for tre-fire dager siden, forteller 31-åringen.

Hun forteller sin historie for at andre kvinner skal slippe å gå gjennom det samme.

Les også: Camilla Herrem er gravid

Tredje ultralyd

Hos en privatklinikk i Oslo sentrum fikk hun time klokken 10.45, lørdagen før nyttårsaften. 31-åringen opplevde det som betryggende å ta ultralyd, dette var derfor den tredje ultralyden i graviditeten.

Alt hadde gått bra så langt, hun nærmet seg 12 uker, og sjansen for å miste barnet regnes som mye mindre etter første trimester. 31-åringen tenkte derfor at det ville være fint for datteren å være med.

– Ultralyden tok bare et par minutter. Vi ble fortalt at fosteret var dødt mens datteren min på 4,5 år var til stede. Legen sa «beklager, det er ikke liv her». Datteren min begynte å gråte fordi hun ikke skulle bli storesøster, forteller 31-åringen.

Kvinnen fikk en innvendig ultralyd. Kontrollen endte med at hun ble henvist til Bærum sykehus for utskrapning.

På henvisningen til Bærum fra privatklinikken står det svart på hvitt: «Missed ab», som betyr missed abortion og «Ingen hjerteakt», det vil si ingen hjerteaktivitet. En «missed abortion» betyr at fosteret er dødt i livmoren, men at det ikke støtes ut.

Gråtende forlot 31-åringen, datteren og forloveden klinikken.

Spontanabort ■ Svangerskapet går til grunne før fosteret er levedyktig. Dette forekommer i 10 til 20 prosent av alle erkjente svangerskap. 97 prosent av alle spontanaborter skjer i løpet av de første tolv ukene. ■ Med ultralyd kan man fra sjette svangerskapsuke vanligvis se om det er en intakt graviditet og om fosteret lever. ■ Missed abortion betyr at utstøtningen ikke har kommet i gang. ■ Gynekologisk undersøkelse vil vise om livmorhalsen har åpnet seg og om fostervev eller morkakevev har passert eller ligger i skjeden. Kilde: Stavanger universitetssjukehus

– På akutten i Bærum ble livmoren sjekket om den var lukket, noe den var. På ultralyd fant legen ut at det var både hjertebank og masse bevegelse, forteller 31-åringen. Hun ringte straks tilbake til privatklinikken i Oslo sentrum.

– Jeg sto utenfor Bærum sykehus og hylgråt, og ringte og sa at fosteret lever. Jeg fikk beskjed om at legen var dratt for dagen, og ble bedt om å sende mail.

Tirsdag ble 31-åringen oppringt av privatklinikken, etter at VG hadde begynt å jobbe med denne saken.

– De beklaget det som hadde skjedd og sa at han skulle være en av de beste legene. De tilbød meg ny time med full sjekk gratis. Jeg takket høflig nei, og sa at den samtalen burde ha blitt tatt rett etter at jeg ringte dem, og ikke etter at jeg hadde tatt kontakt med VG, forteller kvinnen.

– Vi betalte 1200 kroner for denne dårlige opplevelsen. Legen har ikke engang ringt meg tilbake, fortsetter hun.

Først fredag, nesten én uke etter abort-beskjeden, tok legen kontakt med kvinnen.

Les også: «Pilotfrue»: – Ja, jeg er gravid!

Skriftlig beklagelse

Senere på tirsdagen sendte privatklinikken i Oslo sentrum 31-åringen en skriftlig beklagelse: «Måten legens vurdering ble kommunisert til deg som pasient og til pårørende er noe vi vil se nærmere på, inkludert tidsbruk for selve billeddiagnostikken. Våre pasienter skal være sikre på at det settes av nok tid til undersøkelser som dette, også ved stor pågang før helligdager», heter det i e-posten.

BRÅSTOPP I GLEDEN: – Selv om det endte bra, er jeg blitt ekstra engstelig, sier 31-åringen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Vi skal selvfølgelig kompensere de utgifter hun måtte ha hatt til konsultasjoner, reiser etc, lover daglig leder ved privatklinikken overfor VG.

– Men det viktigste er å unngå at noe lignende skjer igjen. Vi innskjerper rutinene. Det bør alltid stå et spørsmålstegn bak når en lege skriver «missed abortion» på en henvisning, sier daglig leder.

Han har aldri har hørt om en tilsvarende historie.

– Vår klinikk er en forholdsvis stor gynekologiklinikk, som utfører rundt 5000 ultralydundersøkelser hvert år, noe vi har gjort i mer enn 20 år. Det vil si rundt 100.000 ultralyder, opplyser daglig leder.

– Når en ultralydundersøkelse avslører at man ikke finner hjertelyd eller at man oppdager andre alvorlige avvik, blir man bli henvist til gynekologisk avdeling ved det sykehuset man tilhører. For pasienten er dette en kvalitetssikring. Rutine er at neste instans, gynekologisk avdeling på sykehus, kontrollerer funn ved slike tilfeller, tilføyer daglig leder.

HØRTE HJERTESLAG: 31-åringen med beviset på at fosteret er i live. Hun fikk tirsdag tatt ny ultralyd ved annen privatklinikk. Foto: PRIVAT

Gynekologen beklager

VG har vært i kontakt med gynekologen som skrev erklæringen om at fosteret var dødt. Han beklager på det sterkeste.

– Det er veldig trist. Jeg har vært i faget i 35 år, og apparatet var helt topp. Jeg kan ikke i min villeste fantasi fatte det, sier gynekologen.

Han forteller at det ble en litt urolig undersøkelse, da han ikke umiddelbart fant hjertelyd.

– Men dette må jeg ta helt på min egen kappe. Det er min feil, sier gynekologen.

Han lurer på om han muligens kan ha forvekslet morkakevev med foster.

– Dette er en trist sak med et heldig utfall, tilføyer han.

Les også: Khloe Kardashian er gravid

Skapte angst

For 31-åringen har frykten for at noe skal gå galt, blitt enda verre etter opplevelsen ved privatklinikken i Oslo sentrum. Etter en søvnløs natt sendte hun ut forloveden for å kjøpe ultralydapparat.

Flere ganger om dagen sjekker hun at det er liv i fosteret. Tre dager etter, på tirsdag, fikk hun også ordnet ny ultralyd på en annen privatklinikk. 31-åringen ville høre hjerteslagene, siden legen på Bærum sykehus ikke fikk lyden til å virke.

VENTER SOMMERBABY: 31-åringen med den gode nyheten, en gul lapp som erklærer «Normalt foster» og «Foreløpig termin 19.07.18». Foto: PRIVAT

Grundig sjekket på Bærum sykehus

Bærum sykehus kjenner til «noen få lignende tilfeller». Det skriver Ingerid Herstad Nygaard, avdelingssjef for Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus, i en e-post til VG. Hun har svart skriftlig på VGs spørsmål:

– Kan dere verifisere historien?

– Vi fikk melding om en pasient med problemstillingen «missed abortion». Det vil si et foster uten hjerteaktivitet, men hvor kroppen ikke har startet abortprosessen. Gynekologen som undersøkte pasienten på Bærum sykehus fant at fosteret hadde hjerteaktivitet. Fosterets bevegelser og størrelse passet med forventet svangerskapslengde, skriver Nygaard i e-posten.

– Hvordan kan noe slikt skje?

– Det er veldig beklagelig når slikt skjer, men ultralyd kan noen ganger være utfordrende. Det kan være kvaliteten på ultralydapparatet eller forhold ved pasienten som gjøre at det er vanskelig å få skarpe og klare bilder. Det er også forskjell på om man gjør en ultralyd via skjeden eller på magen. Frem til uke 12 foretrekker vi å benytte ultralyd via skjeden fordi vi mener det gir best kvalitet og et større og klarere bilde av fosteret, svarer Nygaard.

Hun påpeker at en kvinne som undersøkes for å finne ut om fosteret lever er i en sårbar situasjon.

– Det er viktig å stille en så sikker diagnose som mulig. Fordi det noen ganger er utfordrende å se hjerteaktivitet i tidlig del av svangerskapet, har vi som fast rutine at det alltid er to leger som skal verifisere om det er et foster uten hjerteaktivitet, opplyser Nygaard.