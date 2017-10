Overvektige menn har økt risiko for føflekkreft

Føflekkreft øker i takt med at vekten øker. Samtidig blir riskoen lavere hvis du går ned i vekt.

Det viser en ny studie fra Keftregisteret.

Forskerne ser en klar sammenheng mellom overvekt og føflekkreft, men sammenhengen er kun hos menn. Risikoen for føflekkreft blir større jo jo høyre kroppsmasseindeks (BMI) mannen har.

Overvektige kvinner er ikke like utsatt

– Men vi gjorde også et annet interessant og gledelig funn – nemlig at risikoen går ned for de som reduserer vekten sin. De som gikk ned 2 kilo eller mer over en tiårsperiode reduserte risikoen sin med over 50 prosent sammenlignet med de som holdt en stabil vekt, forteller postdoktor Jo Stenehjem.

Men forholdet er ikke det samme hos kvinner.

– Vi tror dette handler om solingsvaner hos disse kvinnene – at de i mindre grad enn både de normalvektige kvinnene og overvektige menn eksponerer seg og kroppen sin ute i sola, sier Stenehjem.

Det er altså ikke slik at overvekt er beskyttende mot føflekkreft hos kvinner, men overvektige kvinner har lavere risiko fordi de soler seg mindre.

13 kreftformer med overvekt som sikker risikofaktor

Studien tar for seg 290 000 nordmenn som har deltatt i landsomfattende helseundersøkelser fra tidlig på 70-tallet, frem til 2003. Frem til 2014 hadde 3000 av disse utviklet føflekkreft.

– I verdenssammenheng er denne studien spesiell fordi vi har fulgt en så stor gruppe over så lang tid, og med uavhengige målinger. Så vidt vi kjenner til, er det også første gang noen har sett sammenhengen mellom vektreduksjon og føflekkreft blant menn, sier Stenehjem.

Dette er ikke den eneste studien hvor sammenhengen mellom kreft og overvekt er tydelig. Bevisene er ifølge Kreftregisteret nå så sterke at kreftforskningsinstituttet hos Verdens helseorganisasjon (WHO), IARC, har listet opp 13 ulike kreftformer der overvekt er en sikker risikofaktor. Flere av kreftformene tilhører fordøyelsessystemet, som for eksempel kreft i mage og tarm, men også buskspyttkjertelkreft, eggstokkreft og leverkreft er blant typene med overvekt som risikofaktor.