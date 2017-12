Norsk forskning: Barn undervurderer egen vekt

Ny norsk forskning viser at jo mer ungene veier, desto mer undervurderer de sin egen størrelse over tid.

Det kommer frem i studien Tidlig Trygg i Trondheim som nå omtales i Gemini.no hvor man presenterer forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.

Les også: Her starter barns overvekt

Fulgt over 10 år

Silje Steinsbekk, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU. Foto: NTNU

I studien har man har fulgt rundt 1000 barn gjennom 10 år. Barna, som i dag er rundt 14 år, er blitt møtt og intervjuet annethvert år fra de var fire.

– Skal man ta tak i et problem må man erkjenne at det er et problem. Hvis du for eksempel skal slutte å røyke må du som et første skritt innse at det er farlig å røyke, sier Silje Steinsbekk, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU, til VG.

Hun er hovedforfatter av studien som nå er publisert i Frontiers in Psychology.

Les også: Ekspertråd: Slik snakker du med barn om overvekt

Barna ble vist syv bilder av gutter og jenter med kjent kroppsmasseindeks (BMI) og spurt hvilken kroppstørrelse de syntes lignet mest på deres egen. De fleste gjettet riktig, men blant 8 år gamle gutter var det 38 prosent som underestimerte egen vekt og dette økte til 58 prosent av 10-åringene. For jentene var tallene hhv. 24 og 31 prosent.

Les mer: – Ser ikke egne barns overvekt

Om undersøkelsen Av barna som var med i Tidlig Trygg i Trondheim var 9,3 prosent av fireåringene overvektige mens 0,2 prosent hadde fedme. Blant seksåringene var 3,8 prosent overvektige og 0,2 prosent hadde fedme mens tallene for 8-åringene var hhv. 6.0 og 0,4 prosent. Kilde: Silje Steinsbekk, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU

– Jo høyere BMI barna hadde, desto mer underestimerte de sin egen størrelse etter hvert som de ble eldre, forteller Steinsbekk og legger til at foreldre med overvektige barn også har en tendens til å undervurdere størrelsen deres.

Fikk du med deg? Slår alarm om fedme blant barn

– I en familie hvor flere har en rund kropp, normaliseres dette, sier Steinsbekk, og viser til at hele samfunnet har vennet seg til at vi veier mer nå enn tidligere.

– Nå reagerer man veldig hvis man ser bilder fra en svømmehall på 1950–60 tallet hvor du kan se ribbena på seksåringene. Nå synes vi de ser radmagre ut, men da var det helt normalt, sier Steinsbekk.

Foreldrene har ansvaret

Steinsbekk mener det er viktig at foreldrene erkjenner at barna er overvektige slik at de kan gjøre noen tilpasninger for å fremme barnas helse.

Fire menn om sitt liv som overvektig: Kiloenes pris (VG+)

– Det handler om justeringer i hverdagen, som å bytte ut saft med vann, velge magrere pålegg og redusere mengden middag, sier psykologen, som er åpen på at forskningen påpeker et dilemma.

– Skal man hamre i hodet på folk at «du må innse at du er feit?» Nei, det motiverer overhodet ikke. Motivasjonen må komme innenfra, men vi kan hjelpe å hente den frem. Dessuten er det beskyttelse i det å ikke ta inn over seg at kroppen din er større enn andres. Jo mer realistisk du er hvis du har en stor kropp, jo mer sårbar er du for å få psykiske vansker. Ulempen er at det kan hindre at man gjør de nødvendige endringene som skal til, sier Steinsbekk.

Mente Malina (9) veide over normalen: Familien fikk sjokk

Målet med studien Tidlig Trygg i Trondheim er å finne ut hva som gjør at noen barn fungerer godt sosialt og psykisk mens andre får problemer.

– Vi var nysgjerrige på hvordan vanlige barn vurderte kroppen sin, og hvordan dette utviklet seg over tid, sier Steinsbekk.

Han mener det er viktig at helsepersonell tør å ta tak i dette, selv om det er sårt for foreldrene.

– For har du overvekt som ung, er det stor sannsynlighet at du også har det som voksen.

Måtte «skrifte» for helsesøster

Kristian Fjellanger (39) har vært overvektig siden barneårene. Men i 2007, da vekten viste rundt 140 kilo, fikk han nok og slanket bort halve seg i løpet av ett år.

– Opplevde du deg selv som stor da du var ung?

– Det var situasjonsbetinget, jeg kjente gjerne mest på det i gymtimen, og i fritidsaktiviteter der det fysiske spilte en stor rolle, sier han til VG.

Les også: Overvektige barn spiser færre måltider

Fjellanger, som jobber som SVs valgkampleder, forteller at det falt en del kommentarer som var vonde da han var barn, men kanskje i enda større grad i ungdomstiden.

– Jeg ble av helsesøster bedt om notere ned alt jeg spiste, og «skrifte» for henne annenhver uke. Det var meg og noen andre om jeg ikke husker feil. Det kjentes ganske skamfullt ut.

Fjellanger sier familien hadde et vanlig norsk kosthold og at han i oppveksten var aktivt med i fritidsaktiviteter.

– Det handlet nok om at jeg klarte å snike til meg usunn mat og godterier. Og på et tidspunkt så er man jo blitt tykk, og da er det jo ikke så nøye lengre, for da er det så langt unna å være slik som man forventes å være. Jeg kjente nok, selv om det er mange år siden, på et kroppspress da jeg var barn. Når man selv er for langt unna å være en «A-lags gutt», så gir man kanskje opp? sier han i dag.

I 2010 publiserte han boken «Feit. Mitt liv som tjukkas» om livet som overvektig og veien til en slankere utgave.

– Barns helse er jo foreldrenes ansvar. Men jeg tror det å sørge for at barn får mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen som er lystbetont er en nøkkel. Det å ha en akedag der man kjenner det kiler i magen hver gang man sklir ned en bakke, gir lyst og energi til å springe opp igjen bakken for å gjøre det på nytt, sier Fjellanger, som også har tro på at skolefrukt og skolemat til alle kan forebygge overvekt.