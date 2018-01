Nordmenn dropper fisken: Forbruket stuper

Vi spiser 15 prosent mindre sjømat enn i fjor. Det er særlig de unge som rømmer fra fisken, melder ekspertene.

– Det er urovekkende, sier Asbjørn Warvik Rørtveit som er direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

Ferske tall fra Norges sjømatråd viser at salget av fisk hadde en nedgang på 15 prosent i 2017. Dette er en del av en større trend hvor vi ser at nordmenn lager mindre og mindre mat basert på ingredienser fra havet – i løpet av de siste fem årene har det vært en volumnedgang på totalt 26 prosent.

Det er spesielt aldersgruppen mellom 18–34 år spiser lite fisk. I løpet av et år spiser denne gruppen betydelig færre måltider med sjømat enn den eldre generasjonen.

Generasjonseffekten

Rørtveit peker på at utviklingen foregår på to plan; et langsiktig og et kortsiktig.

– Det langsiktige bildet viser at godt voksne mennesker som er storspisere av sjømat bokstavelig talt er på vei til å dø ut. Mens de yngre spiser mye mindre. Det er på samfunnsnivå hvor vi ser at denne generasjonseffekten er tydelig, sier Rørtveit.

Han forklarer at på tross av nye produkter som er tilpasset den yngre garde, er ikke dette nok for å veie opp for at de kjøper mindre fisk enn den eldre delen av befolkningen.

DYRERE: Laks er blitt mye dyrere det siste året. Her fra Lise Finckenhagens nyttårsmat for godt.no Foto: Sara Johannessen , VG

– De yngre forbrukerne spiser mindre sjømat nå enn for noen år siden, og det skyldes i all hovedsak at de handler sjømat sjeldnere.

Fikk du med deg? Slik roer du ned helseangsten

Det kortsiktige bildet henger sammen med den ekstreme prisveksten på laks det siste halve året. Prisen på naturell fersk laks økte med hele 42 prosent i 2017.

– Konsekvensene av høyere prissetting er at det får en negativ effekt på etterspørsel. De unge er mest sensitive til pris, spesielt småbarnsforeldre, derfor har vi sett at det er den gruppen som har blitt påvirket mest av prisen.

– De unge spiser mest laks, mens de eldre har foretrukket torsken. Derfor er det spesielt urovekkende når laksen taper såpass mye terreng, legger Rørtveit til.

For lite repertoar

TYDELIG GENERASJONSSKILLE: Asbjørn Rørtveit fra Norges sjømatråd mener unge spiser mye mindre fisk enn de eldre. Foto: Privat

En kombinasjon av det langsiktige- og kortsiktige bildet er dramatisk, mener sjømateksperten. En av grunnen til at unge får i seg mindre og mindre fisk er rett og slett fordi de ikke kan å lage middag, mener Rørtveit.

– De unge har et mye lavere repertoar enn de eldre, både når det gjelder oppskrifter, antall arter eller sjømatprodukter. De er ikke i stand til å tilberede fisk på så mange ulike måter. Så da blir det også begrenset hvor ofte man tyr til det.

Har du sett dette? Merkelig oppdagelse i julemiddagen

Han forklarer at hvis du kan lage ti retter med kyllingfilet uten å tenke deg om, men kanskje to med torsk, så er det mindre sannsynlig for at det blir fisk til middag.

– Forbrukere opplever at det krever mer planlegging, om det skyldes tilgjengelighet eller en mental tilgjengelighet er ikke godt å si, kanskje en kombinasjon, sier han.

– Synd

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør peker på at nedgangen er i tråd med tallene fra «Utvikling i Norsk Kosthold 2017» fra Helsedirektoratet som også viser at vi spiser mindre og mindre fisk.

– Ut fra et ernæringsperspektiv er det synd for fisk er rikt på flere av de næringsstoffene som mange nordmenn får for lite av ifølge norske kostholdsundersøkelser, sier Sundfør.

MÅ LÆRE SEG Å LAGE MAT: Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener unge må lære seg å lage flere retter med fisk. Foto: Privat

– Det er først og fremst D-vitamin og langkjedede omega-3 fettsyrer som vi finner i fet fisk og jod som det er mye av i mager saltvannsfisk.

Sjekk ut: Denne maten blir trendy i 2018

Ernæringsfysiologen tror grunnen til at unge rømmer fra fisken er at de har en mindre rutinepreget hverdag.

– Dette er en periode av livet hvor mange har et litt mindre fast kostholdsmønster. Mange bor alene, studerer og jobber om hverandre og har ikke middagsrutiner. Da er det mer utfordrende å sette av et par faste fiskedager i uken, forteller hun.

– Tenker at fisk er vanskelig

Hun tror også en av utfordringene er at unge rett og slett ikke vet hvordan man forbereder et godt fiskemåltid. Nylig norsk forskning viser også at ungdom mangler nødvendig kunnskap om hvordan de skal lage sunn og rimelig mat.

– Jeg tror mange har en misforstått at fisk er vanskelig og lage og at det blir for kjedelig. Matlagingskunnskapene har nok sunket. Det er noen som er spesielt interesserte, men det er en liten gruppe. Jeg tror færre lærer om matlaging hjemme.

Ny app: Nå kan du sjekke hvor du handler matvarer billigst

Hun håper at det blir hippere å spise fisk fremover, slik at unge lærer seg flere måter å tilberede det på.

– Jeg savner tv-programmer som viser ungdom retter som de enkelt og greit kan lage hjemme. Jeg skulle også ønske at det kom flere kule restauranter med fisk på menyen, ikke bare burgersjapper eller restauranter med pizza og pasta, sier ernæringsfysiologen.