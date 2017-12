KrF avgjør: Rødgrønne vil sikre alle langtidssyke barn pleiepenger

Arbeiderpartiet og Sp stiller seg bak SVs forslag om at alle som har en medisinsk grunn til at foreldrene skal være hjemme fra jobb og pleie sine langtidssyke barn, skal få 100 prosent pleiepenger.

Nå står det bare på Kristelig Folkeparti. Partiet skal behandle SVs forslag på gruppemøte i morgen.

Hvis KrF stemmer i tråd med det partiet hele tiden har flagget som sin mening om saken, blir det flertall for en unntaksregel som favner alle langtidssyke barn med dokumentert behov for pleiepenger.

– Hvis Sindre får tilbakefall enda en gang da, vil vi være trygge. Da kan jeg få pleiepenger igjen, sier Kari Midtsundstad som er mor til en gutt som er inne i sin andre runde med behandling for leukemi.

GLAD FOR ENIGHET: Kari Midtsundstad og sønnen Sindre (7). Foto: Tore Kristiansen , VG

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil stå sammen med SV når Stortinget skal behandle lovendringsforslaget den 11. desember. Det ble klart etter at det ble behandlet i Arbeids- og administrasjonskomiteen i dag.

Dermed vil alle de tre partiene stemme for:

* At det innføres en unntaksregel som sikrer at alle familier som har behov for det får 100 prosent pleiepenger ut over tidsbegrensningen på fem år som ble innført 1. oktober.

* At pleiepengene likevel ikke settes ned til 66 prosent etter et år, slik Stortinget vedtok skulle gjelde fra 1. oktober

* At aldersgrensen på 18 år ikke skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

Dette er også i stor grad KrFs holdning. Partiet fikk gjennomslag for de to siste punktene i budsjettforliket i november.

Etter budsjettforliket har kampen stått om tidsbegrensningen

Politisk endring

Lysbakken er glad for at han har fått Sp og Arbeiderpartiet med på laget.

– Nå er vi utrolig nær en full seier. Jeg regner med at KrF vil stemme med oss. Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal ha stor honnør for å ha gått inn i dette, sier Lysbakken.

I vår stemte både Arbeiderpartiet og Senterpartiet for endringene som ble innført 1. oktober, og som har ført til at de aller svakeste mister inntektsgrunnlaget.

– Vi ser at lovendringen som ble vedtatt i vår har slått uheldig ut for familier i sårbare situasjoner. Det er bra at vi har hatt denne muligheten til å endre sier Hadia Tajik (Ap).

– Det er det som er å være ombudsmann. Å lytte, og gjøre forbedringer, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Unntaksregelen de tre partiene nå står sammen om, vil føre til noe økte utgifter for Staten.

– Det skal i hovedsak dekkes inn ved at arbeidsgiver må betale for fem av pleiepengedagene i løpet av hele 18-årsperioden, forklarer Lysbakken.

Femårsregelen



Fra 1. oktober fikk foreldre til alvorlig syke barn fått en felles dagskonto med pleiepenger tilsvarende fem år. Hvis begge foreldrene må være sammen med barnet samtidig, spiser begge av den samme kontoen.

Med lovforslaget som både SV, Sp og Arbeiderpartiet nå står bak, vil unntaksregelen sikre full lønnskompensasjon også etter at kontoen er brukt opp.

Endringsforslaget innebærer også at bare en dag skal trekkes fra kontoen selv om begge foreldrene mottar pleiepenger, så lenge barnet er på sykehus.

KrF avgjør

Kristelig Folkeparti har hele tiden vært imot tidsbegrensningen, og stemte mot dette da loven ble behandlet i Stortinget i vår.

I forbindelse med budsjettforliket i november sa leder i helse- og sosialkomiteen, Olaug Bollestad (KrF) til VG at dette var en viktig sak for partiet.

Hva KrF skal stemme når Stortinget skal behandle SVs lovendringsforslag om en uke, skal partiet behandle på sitt gruppemøte onsdag. Tirsdag ville partiet ikke kommentere saken.

Tror på KrF

GLAD: Mammaen til kreftsyke Martin (13), Monica Hennum Steen. Foto: Privat

– Jeg er litt overrasket over at det er KrF det skal henge på nå, men kjempeglad for at de andre er enige, sier mamma til kreftsyke Martin, Monica Hennum Steen, som lenge har kjempet for en endring i den nye pleiepengeordningen.

– Jeg kan ikke tro at KrF skal gå tilbake på dette nå, så nå satser vi på at dette går veien. Nå ser det ut som om den viktigste biten faller på plass. Det var en kjempelettelse, sier hun.

Også lederne av Facebook-gruppen med 12500 medlemmer som i tre måneder har kjempet hardt for endringer i den nye pleiepengeordningen, er glade nå.

Tidligere i høst var de på Stortinget for å fortelle Erna Solberg og andre politikere hva de mente måtte endres.

– Det går ikke an å beskrive den lettelsen og gleden vi føler akkurat nå. Vi i aksjonsgruppen er svært takknemlige overfor SV som har gått i front sammen med oss, samt KrF som også har tatt tak i saken, og nå AP og SP som ser behovet for en verdig pleiepengeordning.

Vi krysser fingrene og tror ikke at KrF vil være det partiet som bremser nå, sier Bettina Lindgren på vegne av gruppen.

Oslo 20171018. Statsminister Erna Solberg (H) i diskusjon med f.v. Helle Cecilie Palmer, Nina Bakkefjord og Bettina Lindgren som sammen med står bak facebookgruppen Endring av pleiepengeordningen NÅ! De tre er mødre til alvorlig syke barn. Den spontane og opphetede debatten fant sted i Stortingets vandrehall etter den muntlige spørretimen onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Saken oppdateres