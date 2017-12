Kreftpasienter i Oslo må vente i mange timer på taxi

Kreftpasienter på Radiumhospitalet i Oslo har måttet vente i opptil sju timer på taxi etter behandling fordi sjåførene er misfornøyd med betalingen.

Ifølge NRK er det den offentlige pasientreiseordningen som skaper store problemer for pasienter som har rett på taxi hjem etter behandling. Etter at det ble inngått en ny avtale med Norgestaxi og Christiania Taxi har det blitt mye venting.

– Dette er en dypt beklagelig situasjon for pasientene det rammer, men også for behandlerne som ikke får pasientene sine til og fra behandling, sier avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret ved Oslo universitetssykehus til NRK.

– Vi har i løpet av de siste ukene hatt tett dialog og flere møter med leverandørene. Vi har forklart dem i utvetydig ordelag at det er en helt uholdbar situasjon som vi forventer at de rydder opp i, sier Johannessen.

Motvilje blant sjåfører

NRK har snakket med pasienter som etter cellegiftbehandling har ventet sju timer på taxi tre ganger denne uka. Daglig leder Munawar Nabi i Christiania Taxi skriver i en epost til kanalen at avtalen de har inngått er god for sjåførene, men at de har opplevd forsinkelser grunnet «sykdom, varierende og uforutsigbare værforhold og generelt julerush».

Norgestaxi beklager nå overfor pasientene, men bekrefter at sjåførene er misfornøyd med betalingen som avtalen gir dem.

– Det har dessverre vært noe motvilje blant en del sjåfører etter den nye avtalen fordi enhetsprisen ikke konkurrerer med de beste takstene våre, skriver administrerende direktør Jacob Christensen-Røed i en epost.

– Uakseptabelt

Pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus kaller situasjonen forferdelig.

– Det er en situasjon vi ikke kan akseptere. Jeg tenker at mange aktører nå må gå i seg selv og lure på om de har gjort jobben sin. Det handler både om taxinæringen som ikke framstiller seg i et godt lys på denne måten, og Oslo universitetssykehus som har inngått en avtale med to taxiselskaper som antakelig ikke leverer på det oppdraget de har fått, sier Kristensen.

Hun sier dette er et nasjonalt problem, og mer enn antyder at politikerne nå må komme på banen.