George (108) har et uvanlig råd til dem som vil bli like gamle

Norges eldste mann var storrøyker og drikker litt hver dag. – Det er ikke sant at du må leve sunt for å bli gammel.

Det hører med til historien at George Melford Nygaard kuttet ned på sigarettene som 40-åring i 1950. Da var han oppe i 60 om dagen.

Men han har ingen tro på at sunnhet har noe å si for en lang og lykkelig alderdom.

– Det er ikke sant at du må leve sunt for å bli gammel. Jeg har spist og drukket det jeg har ønsket gjennom hele livet. Jeg var storrøyker til jeg var over 40 år, og fortsatt må jeg ha minst ett glass vin hver dag. Det tynner ut blodet. Men jeg orker ikke å drikke meg full lenger, sier George Melford Nygaard til Glomdalen.

108-åringen, som de siste årene har bodd på Roverudhjemmet ved Kongsvinger, er landets eldste mann. Det ble han da Torbjørn Øverbø fra Lom døde i forrige uke.

– Jeg har ikke så lyst til å tenke på denne rekorden. Det er ingen god tanke, sier Melford Nygård til Glomdalen.

108-åringen har levd et spennende liv. Han er født og oppvokst i Nord-Dakota etter at faren utvandret fra Norge i 1894. Etter mange år som snekker i Seattle-området i staten Washington reiste han og kona Adele til Norge.

Kona døde for 25 år siden, selv bodde han hjemme til han var 101 år.

Til Glomdalen forteller han at han husker 1. Verdenskrig og deltok i den andre, i US Navy.

Norges eldste mann tror humøret er en medvirkende årsak til den høye alderen.

– Jeg har alltid hatt godt humør. Det må man nesten ha for å leve, spesielt i min alder. Jeg hadde en gang en nabo som alltid var sint og sur, slik vil jeg ikke ha det. I så fall er du sint på livet også, sier han.

VG var i kontakt med ham fredag ettermiddag.

– Dere må gjerne sitere det jeg sa til Glomdalen, formidler han via sjefen på Roverudhjemmet.