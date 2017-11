Ettåring sendt hjem fra legevakten etter å ha spist batteri - ble hasteoperert samme natt

Marit Gjeldnes Kirkevold ble sendt hjem fra legevakten i Bergen da hun mistenkte sønnen hadde spist et batteri. Noen timer senere ble han hasteoperert.

FAMILIEN: Far Torbjørn Kirkevold og mor Marit Gjeldnes Kirkevold følte seg avfeid da de ble sendt hjem fra legevakten lørdag. Foto: Privat

Sykepleier og mor Marit Gjeldnes Kirkevold (28) forteller til VG at hun var på badet i 30 sekunder lørdag 11. november da den batteridrevne elefantleken til sønnen gikk i gulvet.

Sønnen på ett og et halvt år kom inn og viste mamma et lite batteri på størrelse med en skjorteknapp, et såkalt knappcellebatteri.

– Det var tre små batterier i elefantleken, og da jeg bare kunne finne to på gulvet, mistenkte jeg at sønnen min hadde spist det tredje. Jeg ringte mannen min, som var på jobb. Vi lette overalt, men kunne ikke finne det.

Sindre (7) har kreft: Moren kan få lønnskutt

Norsk Helseinformasjon skriver om alvorlige skader og død som følge av at barn svelger batterier.

«Spesielt bekymringsfullt er det når barn svelger knappcellebatteri, særlig de som er over 20 mm i diameter (omtrent like stort som et kronestykke), som kan sette seg fast i spiserøret, noe som kan medføre alvorlige komplikasjoner eller død»

GIKK I GULVET: Denne lille lysende elefantleken hadde tre små knappcellebatterier i seg. Foto: privat

Kirkevold tok kontakt med den kommunale Bergen legevakt, som ba dem komme ned. Ifølge Kirkevold ble hun også fortalt at de ville ta røntgen.

Fikk du med deg? Norge sier nei til millionmedisin

Ble sendt hjem

Etter å ha sittet i kø kom de inn med sønnen til en barnelege.

DRO TIL SYKEHUSET: Sønnen ble hasteoperert på Haukeland universitetssykehus i full narkose. Foto: privat

– Det eneste legen gjorde var å kjenne litt på magen og se i munnhulen. «Jeg tror ikke han har spist batteriet. Dere får følge med på avføringen i dagene fremover», var beskjeden fra barnelegen, sier Kirkevold.

Hun spurte spesifikt om røntgen for å være sikker, men røntgen ble ikke tatt.

På tross av at gutten ikke hadde noen symptomer, ble ikke foreldrene rolige. Etter tips fra en venninne ringte de direkte til barneavdelingen på Haukeland sykehus.

– De sa vi måtte komme inn med en gang. De kalte inn kirurger og gutten vår ble lagt i full narkose. Batteriet hadde kommet ned i magesekken, hvor det hadde begynt å etse seg fast. Han fikk ingen store skader, men det batteriet ble hentet ut i grevens tid.

Spesielt farlig er det om knappcellebatteri setter seg i spiserøret, hvor det kan etse hull og skape store problemer i løpet av timer.

KUNNE GÅTT GALT: Knappecellebatteriet hadde begynt å etse seg fast i magesekken, men ble operert ut i grevens tid. Foto: Privat

Sønnen på ett og et halvt år skal gå på syrenøytraliserende medisiner i en uke.

– Han har det mye bedre nå.

– Hva synes dere om behandlingen på legevakten?

– Vi følte oss veldig små og avfeid. Etter en så enkel legeundersøkelse, hva kunne legen vite om barnet hadde svelget batteriet eller ikke? Det var ikke optimalt.

Djabrail (6) døde etter feilmedisinering: Sykehuset får massiv kritikk

Legevakten beklager

Ansvarlig for Bergen legevakt, Tor Grimstad, sier til VG at det her har skjedd en feil, som ikke skal skje.

– Her må vi bare legge oss flate og beklage på det sterkeste, det har skjedd en feil her som på ingen måte skal skje. Dette kommer vi til å følge opp, lover Grimstad.

Han understreker at de vil sørge for å få en forklaring fra den aktuelle legen, og utelukker ikke at saken vil tas videre av fylkeslegen.

– Det blir nok en fylkeslegesak av dette, men vi må ha en uttalelse av behandlende lege før vi gjør noe mer, sier han til VG.