Djabrails mor: – Bare vonde minner igjen i Bergen

– Det er tungt å forlate sønnen min i graven i Tsjetsjenia, og nå være tilbake i Bergen, sier Djabrails mor.

Onsdag kom familien til Djabrail Sulejmanov (6) tilbake til Norge etter å ha gravlagt sin sønn i hjemladet Tsjetsjenia. Torsdag var foreldrene, som til vanlig bor i Oslo og Stavanger, i politiavhør i Bergen i forbindelse med hendelsen ved Haukeland universitetssykehus som førte til deres sønns død.

– Det har vært utrolig tøft å forlate Tsjetsjenia og vite at vi forlater han så langt borte fra oss, sier moren, Fatima Jusjukajeva, til VG:

DJABRAILs KISTE: I denne kisten lå Djabrail da familien tok han med fra Oslo for å gravlegge han i Tsjetsjenia. Foto: Trond Solberg

– Da vi landet i Norge i går, begynte tårene å trille. Det er skikkelig vondt å være tilbake i Bergen. Her er det bare vonde minner igjen, legger hun til.

– En advarsel til legen holder ikke



Djabrail var innlagt på Haukeland universitetssykehus for å få behandling for en aggressiv hjernesvulst. Under behandlingen hadde en lege forvekslet to cellegift-sprøyter, slik at feil sprøyte ble satt i hjernen.

Gutten fikk en hjerneskade, ble lagt i respirator og døde 14. september, da respiratoren ble koblet fra.

I SORG: Moren til Djabrail like etter at respiratoren ble koblet av og sønnen ble erklært død på Rikshospitalet 14 september 2017. Foto: Helge Mikalsen , VG

På vei hjem til Norge leste Fatime den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet som ble kjent onsdag. Den slår blant annet fast at sykehuset ikke ga Djabrail forsvarlig helsehjelp, og at den aktuelle avdelingen ved sykehuset ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.

Av rapporten gikk det også frem at Helsetilsynet har orientert legen det gjelder om at det vurderer å gi vedkommende en advarsel for brudd på helsepersonelloven.

– Feilen legen gjorde er så pass grov og alvorlig at en advarsel til legen fra Helsetilsynet ikke er godt nok – det holder ikke, sier moren.

– Dette er en foreløpig rapport. Men om dette blir konklusjonen så kommer vi til å vurdere andre skritt med advokaten, sier hun.

Haukeland jobber med rutinene



– Jeg forstår at hun er både fortvilet og sint. Dette må være en ekstremt krevende situasjon for de nærmeste pårørende, sier direktør ved Haukeland sykehus, Eivind Hansen.

Han påpeker at sykehuset gjorde en alvorlig feil som fikk de verst tenkelige konsekvenser.

– Det er tragisk. Vi kan dessverre ikke gjøre annet enn å beklage på det sterkeste. Rapporten fra Helsetilsynet er ikke endelig, men vi tar kritikken på største alvor og vil fortsette å jobbe med forbedring av våre rutiner, sier han.

Saken etterforskes også av politiet.