Djabrail (6) døde etter feilmedisinering. Haukeland sykehus får massiv kritikk

Seks år gamle Djabrail døde etter å ha blitt feilmedisinert på Haukeland sykehus. I en foreløpig rapport peker Statens helsetilsyn på flere kritikkverdige forhold.

Seksåringen var innlagt på Haukeland universitetssykehus for å få behandling for en aggressiv hjernesvulst. Under behandlingen hadde en lege forvekslet to cellegift-sprøyter – den som skulle i blodårene og den som skulle i hjernen. Feil sprøyte ble satt i hjernen.

I Statens helsetilsyns foreløpige rapport kommer det frem at tilsynet har avdekket to avvik:

Helse Bergen HF ga ikke pasienter forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering.



Tilsynet trekker frem at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, og de har avdekket at den aktuelle avdelingen på Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.

Under tilsynet kom det frem at det ikke ble ført dobbeltkontroll med legemiddelet før det ble gitt, på tross av at det er innført skriftlige rutiner på avdeling for dette.

Gutten fikk en hjerneskade, ble lagt i respirator og døde 14. september, da respiratoren ble koblet fra.

MOR I SORG: VG møtte moren til Djabrail Sulejmanov (6), Fatima Sulejmanov. før respiratoren ble skrudd av. «Gutten min ble tatt livet av og døde unødvendig», sa hun da. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Grusomt å vite at dette kunne vært forhindret



Familien til Djabrail befinner seg onsdag på et fly, og har derfor ikke fått mulighet til å sette seg inn i rapporten.

– Risikoen for feilmedisinering ved bruk av medikamentet Djabrail fikk har vært kjent veldig lenge. På begynnelsen av 80-tallet ble faren tatt opp i norske legebøker, og i 2007 fremhevet Verdens helseorganisasjon (WHO) i en rapport at denne feilen var begått 55 ganger, sier familiens advokat, Jan Inge Thesen, til VG.

I 2007 ba WHO om at det skulle innføres rutiner for at denne feilen ikke skulle gjenta seg.

– Disse rutinene har vært kjent i minst ti år før dette skjedde på Haukeland. Det er klart at Haukeland absolutt ikke har opptrådt i tråd med WHOs retningslinjer i denne saken. Det finner vi kritikkverdig:

– Hadde disse retningslinjene blitt fulgt kunne dødsfallet blitt unngått. Og det er grusomt for Djabrails familie å vite at dette kunne vært forhindret, sier Thesen.

Hendelsen ble anmeldt av sykehuset dagen etter at Djabrail fikk feil sprøyte. Thesen forteller at guttens familie er svært opptatt av at lignende hendelser ikke skal skje med andre.

– Det er dessverre for sent for gutten deres, men man kan i det minste unngå at dette skjer med andre. Vi avventer nå hva politiet kommer frem til i denne saken, men familien er opptatt av at legen som gjorde feilen skal stilles ansvarlig, også personlig, forteller han.

Vurderer advarsel



Direktør ved Haukeland sykehus, Eivind Hansen, har tidligere beklaget feilen som oppsto.

– Vi beklager igjen situasjonen dette har ført til for gutten, og situasjonen for foreldrene. Det er viktig for oss å si, sa Hansen til VG i september.

I rapporten står det videre:

Statens helsetilsyn har i brev av dags dato orientert lege i om at vi vurderer å gi en advarsel for brudd på helsepersonelloven § 4.

Helsetilsynet skriver også at de forventer at Helse Bergen HF følger opp pasientsikkerheten ved sin legemiddelhåndtering knyttet til cellegift som skal gis i celebrospinalvæsken og intravenøst. Tilsynet har også bedt om en oversikt over planlagte og iverksatte tiltak etter hendelsen.