Da vergen kom på sykehus, ble demente Grethe (78) en kasteball i systemet

Grethe Heggeslåen har de siste ukene blitt sendt fra sengepost til sengepost i Oslo. Forrige mandag kom beskjeden om at det ikke lenger var plass, og hun skulle sendes hjem.

De to venninnene Kari Brit Wennevold (73) og Grethe Heggeslåen (78) har bodd sammen på Røa i Oslo siden 2008. De siste par årene har Grethe blitt stadig mer preget av demens, og Kari Brit overtok vergeansvaret for venninnen i 2016.

26. oktober følte Kari Brit seg svært dårlig og ringte etter en ambulanse. Dette skulle bety starten på en rekke forflytninger av Grethe i løpet av få dager.

Mens Kari Brit mottok behandling på Diakonhjemmet sykehus, satt Grethe i en stol ved siden av. På kvelden fikk de beskjed om at Grethe måtte reise hjem.

– Kan ikke være alene



Kari Brit greide å overtale de ansatte ved Diakonhjemmet til ikke å sende Grethe hjem, og samme kveld ble hun plassert på Kommunal akutt døgnenhet (KAD) ved Aker sykehus i påvente av en mer permanent plass.

Etter et par dager på KAD-avdelingen ble Grethe plassert på Ullern helsehus, før det mandag i forrige uke ble bestemt at hun skulle sendes hjem.

Ifølge Kari Brit var det en ansatt fra bydelens hverdagsmestringsteam som ringte med beskjeden.

– Jeg forklarte at hun ikke kan være alene i det hele tatt og at de ikke måtte finne på å sende henne hjem. Svaret jeg fikk var at det var en annen som skulle ha Grethes plass på Ullern, og at det måtte jeg jo forstå, forteller Kari Brit, som i dag er innlagt på Solvang helsehus med KOLS og alvorlig lungebetennelse.

BLE SYK: Grethe Heggeslåen (78) (bildet) og Kari Brit Wennevold (73) har bodd sammen i en leilighet på Røa siden 2008. Etter hvert som Grethe ble stadig mer preget av demens tok Kari Brit på seg vergeansvaret for venninnen. Foto: Sonja E. Magnerud

– Det går ikke an



Ifølge 73-åringen fortalte mannen på telefon at de ville komme innom på Solvang helsehus for å hente nøklene til leiligheten mandag i forrige uke.

– Da jeg sa at jeg nektet å gi fra meg nøklene, og at de ikke kunne sende henne hjem, truet mannen på telefon med at de ville gjøre innbrudd i leiligheten vår for å få Grethe inn. Regningen fikk jeg beskjed om at jeg måtte betale, sier Kari Brit, og legger til:

– Det går ikke an å true folk på denne måten. Det er bånn i bøtta. Jeg så til slutt ingen annen mulighet enn at Grethe skulle bli kjørt hit til meg på Solvang. Jeg skulle kanskje ikke ha gjort det, men det var det eneste som føltes riktig.

På Solvang hadde de imidlertid ikke kapasitet til å ta imot Grethe, og samme kveld ble hun sendt tilbake til KAD-avdelingen på Aker sykehus.

Etter en nok en natt ved avdelingen på Aker sykehus, ble Grethe ført tilbake til behandlingshjemmet på Ullern, og med det flyttet for femte gang i løpet av et par uker.

ENDRET HELSESITUASJON: Verge Kari Britt Wennevold forteller at Grethe ble tilbudt fast sykehjemsplass for to måneder siden, men at hun som verge valgte å takke nei. Etter den tid har helsesituasjonen endret seg. – Vi har ikke tatt imot hjelp før fordi vi har klart oss selv. Men de siste ukene har jeg vært helt i knestående. Jeg skulle nok bedt om hjelp litt før, sier hun. Foto: Helge Mikaelsen , VG

Beklager behandlingen

Elisabeth Nordrum Vennevold, bydelsdirektør i Vestre Aker Bydel, beklager behandlingen Grethe har fått på det sterkeste.

– Det er ingen personer i en sårbar fase av livet som skal oppleve dette gjennom våre tilbud. Vi kunne håndtert situasjonen bedre, sier Vennevold.

Bydelsdirektøren bekrefter overfor VG at en ansatt fra hverdagsmestringsteamet ringte Kari Britt mandag i forrige uke, men kjenner imidlertid ikke til at den ansatte skal ha truet med at de ville bryte seg inn i leiligheten.

Vennevold sier at bydelen ikke ble orientert om at Grethe ble lagt inn på KAD, da verge Kari Brit motsatte seg at hun skulle sendes hjem mandag i forrige uke.

– På KAD kan du bare ligge en kort periode for avklaring. Vi fikk beskjed om at hun ble lagt inn på KAD av dem etterpå, forklarer hun.

– Hvorfor ville dere sende en svært dement kvinne hjem selv om hennes verge tydelig motsatte seg avgjørelsen?

– Årsaken var at hun skulle sendes hjem et døgn i påvente av sengeplass. Korttidssykehjemmene våre har vært veldig fulle i høst. I ettertid ser jeg at vi burde kontaktet sykehjemsetaten og funnet en annen plass til henne istedenfor å sende henne hjem, sier Vennevold.

– Et stort overgrep

Sykepleier og venn av Grethe og Kari Brit, Sonja E. Magnerud, mener behandlingen Grethe har fått må få et etterspill, og at det er en håpløs situasjon.

– Dette er et ganske stort overgrep mot et sykt menneske. Det er forferdelig å gjøre dette mot et menneske som ikke kan ta vare på seg selv, sier Magnerud til VG.

Magnerud reagerer også på at Vennevold i bydelsetaten opplyser om at de skulle sende Grethe hjem i bare ett døgn, og at hun gjennom mange år i helsesektoren aldri har hørt om en slik vurdering.

Magnerud forteller at hun etter Kari Brits innleggelse førte seg selv opp som pårørende, og opplyste at ting vedrørende Grethe kunne tas med henne.

– Da jeg ringte vurderingskontoret i Vestre Aker fortalte de meg at de ikke var klar over at Grethe hadde noen pårørende. Jeg er redd dette skjer hele tiden, forteller Sonja, og legger til:

– Det er skremmende at det er folk involvert i helse som har vært med på å ta disse avgjørelsene.

Vennevold i Vestre Aker Bydel sier til VG at det ikke har blitt journalført at Grethe og Kari Brit hadde noen andre pårørende enn hverandre, etter at Kari Brit ble lagt inn.

– Ingen garanti for at jeg kommer meg

Forrige onsdag besøkte avdelingsdirektøren for helse og rehabilitering i bydelen Kari Brit sammen med en annen for å snakke med vergen om videre hjelp til Grethe.

– Hvis hun har opplevd ting som ikke har vært bra med noen av våre ansatte er det fint for oss å sende noen nye. Nå vil vi jobbe sammen med Wennevold om hva som er det beste behandlingstilbudet for Grethe, sier bydelsdirektøren.

Kari Brit forteller at det beste for Grethe trolig vil være en fast sykehjemsplass. Selv om hun er glad for at bydelen har beklaget behandlingen Grethe har fått er hun også oppgitt, og mener det har vært mye rot.

– Grethe trenger noe som er stabilt. Jeg har ingen garanti for at jeg kommer meg på beina igjen.