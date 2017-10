Azheimers-pasient ble sendt mellom sykehus i timevis

Lill Helen Åsheim (50) har en aggressiv form for Alzheimers. Da tilstanden forverret seg, ble hun sendt frem og tilbake mellom ulike sykehus i flere timer.

Lill Helen Åsheim (50) bor på Skånevik omsorgssenter, der hun får oppfølging hele døgnet.

En helg i oktober forverret helsetilstanden hennes seg, og hun begynte å få krampetrekninger. Det var tydelig at Lill Helen trengte legetilsyn. Mandag ble hun ble kjørt fra omsorgssenteret i Skånevik til fastlegen, som besluttet at hun skulle sendes videre til sykehus for innleggelse.

Det som skjedde da hun ankom Haugesund sykehus var et sjokk for familien.

– De ville ikke ta henne imot, men sendte henne videre til Valen psykiatriske sykehus i Kvinnherad. På Valen mente de at hun skulle vært på Haugesund sykehus, så de sendte henne tilbake, suer Frode Johansen (30), sønnen til Åsheim.

Ble kjørt rundt i timevis i ambulanse og ambulansebåt

Reisen fra Skånevik omsorgssenter til Haugesund sykehus, så til Valen sykehus, og så tilbake til Haugesund er ikke kort, særlig ikke for Lill Helen som var så alvorlig syk at hun måtte legges inn på sykehus for å få tilsyn.

Frode forteller at moren ble kjørt i ambulanse fra Skånevik til fastlegen i Etne, og så til Haugesund sykehus. Så ble hun kjørt til Leirvik på Stord der hun ble plassert om bord i en ambulansebåt til Sunde, og hun ble til slutt kjørt videre i ambulanse til Valen i Kvinnherad. Deretter bar det samme vei tilbake.

Kjører man ruten sammenhengende uten pauser skal det ta 7 timer, men med pauser og ambulansebytter kan det ta lenger tid.

– Hun var et halvt døgn i ambulanse mens hun var akutt dårlig. Jeg tror det ble rundt 11 timer reising totalt. Fordi hun har så aggressiv alzheimers er hun veldig svak og trenger hjelp til alt, og kan lett bli forvirret. Hun kan heller ikke snakke eller gi uttrykk for sine behov, sier Frode.

– Hun trengte hjelp. Legene i Haugesund kan ikke ha sett på sykdommen som ligger i bunn, fastslår han.

FRUSTRERT: Frode synes ikke noen skal trenge å gå igjennom den syke moren måtte da hun hadde behov for legehjelp Foto: privat

- Grov og uverdig menneskebehandling

Da Frode fikk høre at moren hadde blitt avvist ved sykehusdøren for andre gang, var hans første prioritet å sørge for at hun skulle komme seg inn på et sykehus så fort som mulig.

– Dette er galskap, tenkte jeg. Jeg ringte Haugesund sykehus for å forsikre meg om at hun faktisk ble tatt imot når hun kom tilbake. Det er utrolig at helsepersonellet overprøvde innleggelsesplikten fra fastlegen.

I etterkant har sykehuset ringt familien og beklaget det som skjedde, forteller Frode, som også sier sykepleierne som hjalp ham med å spore opp moren den kvelden var behjelpelige.

– Men for meg hjelper det ikke med en beklagelse, jeg vil at de skal endre rutiner slik at det aldri skjer med noen andre.

– Dette er grov og uverdig menneskebehandling, mener han.

Vil ikke at andre skal oppleve det samme

Frode er skuffet og og kjenner seg maktesløs i møte med et system som kan bruke så store ressurser på å sende en pasient på en lang reiserute når hun egentlig burde fått øyeblikkelig hjelp.

– Dette er en familiekrise som har preget oss veldig mye. Det er trist og leit når den man er mest glad i får en behandling som ikke er verdig, og vi føler oss maktesløse oppi det hele.

Det hele har vært en stor påkjenning for familien, både den alvorlige diagnosen og behandlingen moren har fått.

– Det er tungt og krevende, og vanskelig å forklare med ord. Vi prøver så godt vi kan å støtte henne oppi dette her.

Han har klaget inn saken til fylkeslegen, men forteller at han har mistet troen på systemet når noe slikt kan skje. Han håper at sykehusene vil evaluere rutinene sine, og sier han forteller sin historie i håp om at andre skal slippe å havne i samme situasjon

TOK IKKE I MOT: Da Lill Helen ankom Haugesund sykehus i ambulanse, ble hun ikke lagt inn. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Helse Fonna: Legger seg flate

Kenneth Eikeset, Direktør i Psykisk helsevern i Helse Fonna, som omfatter både Haugesund og Valen Sykehus, beklager på vegne av sykehusene på det sterkeste overfor de pårørende.

– Når en pasient blir innlagt med krav på øyeblikkelig hjelp forplikter sykehuset seg til å ta dem i mot. Det som er beskrevet her i denne saken beklager jeg på det sterkeste, sier han.

Han kan ikke gå inn i hvorfor pasienten ble sendt videre til et annet sykehus i dette tilfellet, men forklarer at sykehuset undersøker det som skjedde, og er i gang med å kartlegge bakgrunnen for det i en grundig gjennomgang. Deretter kan de konkludere med hva de skal foreta seg.

– Vi skal gå inn i det og se hva som gikk galt. Jeg har sett på de pårørendes klage, og begynt å sette meg inn i hendelsesforløpet.

Han legger til at han synes det er bra at de pårørende har meldt ifra, slik at sykehuset kan undersøke hva som gikk galt.

– Vi ønsker ikke at pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp skal bli sendt til et annet sykehus. Det er ikke slik det skal være og vi beklager på det sterkeste, understreker han.