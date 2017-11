Ap krever milliardløft for fastlegene

Ap vil ha full gjennomgang av fastlegeordningen. Nå krever de at helseministeren handler raskt.

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i fastleger, viser en gjennomgang VG har gjort. Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere.

– Det er i denne delen av helsetjenesten de store behovene kommer i årene fremover. Her vil det handle om milliardbeløp, sier Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

I en kronikk i dagens VG, etterlyser hun politiske strakstiltak.

«Det er ingen tvil om at vi står overfor en fastlegekrise. (..) Helseminister Bent Høies sitt pilotprosjekt med primærhelseteam i seks kommuner er ikke engang et plaster på såret i forhold til utfordringene vi står overfor», skriver Kjerkol.

Alltid dårlig tid

VG møter Kjerkol mens hun sitter i pasientstolen på fastlegekontoret til Heidar Olsson på Haugerud Legesenter i Oslo.

Tidligere i høst har Olsson fortalt VG om hvordan han én dag i uken rer opp sovesofaen på kontoret ved 2-tiden om natten og får noen timers søvn. Da har han jobbet seg gjennom bunken av papirarbeid etter at siste pasient har gått hjem.

– Vi har hver eneste dag for dårlig tid til pasientene, sa Olsson og kollega Silja Rekdal til VG i slutten av september.

OSLOLEGEN: Når fastlege Heidar Olsson på Haugerud legesenter jobber til langt på natt for å få unna papirarbeidet, er det praktisk å kunne brette ut sovesofaen på kontoret. Foto: , JANNE MØLLER-HANSEN, VG

De siste årene har fastlegene fått stadig nye oppgaver, fordi pasienter skrives tidligere ut av sykehus og sendes hjem til videre behandling i kommunene.

På legekontoret forteller vikarlegene Sandra Solberg og Sigbjørn Møystad Fønnebø om tvilen begge har. Fastlegeyrket er spennende, men økonomien er usikker og arbeidsbelastningen veldig stor.

Vil ha mandat før jul

– Fastlegeordningen er i ferd med å forvitre. Konsekvensene vil vi ikke kjenne før vi er der. Et enstemmig storting har vedtatt en evaluering. Nå må helseministeren komme opp med designet på den raskt og det må være forslag som fører til forbedringer, sier Kjerkol.

Det var KrFs Olaug Bollestad, ny leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité, som under trontaledebatten fikk et enstemmig storting med på å kreve evaluering av fastlegereformen.

– Dette er en så viktig sak, at Høie må komme med et mandat for evalueringen før jul, sier Bollestad.

Hun mener det er vanskelig å snakke om summer.

– Det kan fort bli milliardbeløp, sier lederen i Stortingets helse- og omsorgskomité.

KREVER SVAR: Nestlederene Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad på vei inn til KrF landsstyremøtei slutten av september. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Må ta grep nå

Arbeiderpartiet mener det må tas grep allerede i statsbudsjettet for 2018:

– Vi vil bevilge 24 millioner kroner i årets budsjett til en kortsiktig rekrutteringspakke som kan hjelpe kommuner som sliter med å ansette leger. Så vil vi at evalueringen gjennomføres i løpet av ett år. Det er tre viktige punkter som må med: Finansieringen, antall pasienter på legens liste og fastlegens oppgaver, sier Kjerkol.

Da samhandlingsreformen ble planlagt under helseminister Arbeiderpartiets helseminister Bjarne Håkon Hanssen, sa han at man trengte 2000 nye fastleger for å gjennomføre reformen.

– Hvor er det blitt av de nye legene?

– Vi står ved behovet som Bjarne Håkon Hanssen beskrev. En av tre fastleger er over 55 år. 70 prosent av legestudentene er kvinner. De etterspør forutsigbare rammer i enda større grad en unge menn. Vi trenger å komme opp med en løsning som gjør det attraktivt å være fastlege.

Her forklarer fastlege Tor Magne Johnsen hvorfor han mener at fastlegeordningen ikke er bærekraftig:

– Hvor mye vil dere bruke på primærhelsetjenesten?

– Vi vil ha flere utdanningsstillinger, en rekrutteringspott for kommunene og en kommuneøkonomi som gjør dem i stand til å bygge ut helsetjenesten etter som behovene øker med en aldrende befolkning og flere mennesker med mer sykdom.

– Det er snakk om milliardløft her også?

– Ja, det er det. Det er det alltid på helsebudsjettet. En milliard til fastlegetjenesten, kan gi tilsvarende besparelser i sykehusene. Vi vil forebygge mer og reparere mindre.

ROSER AP: Senterpartiets nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Senterpartiets nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe, har flere forslag inne for å styrke primærhelsetjenesten og fastlegeordningen.

– Det er kjempebra at Arbeiderpartiet er så tydelige. Vi blir enige om dette, sier Toppe.

Helseminister Bent Høie sier følgende om saken til VG:

– Regjeringen vil evaluere fastlegeordningen. Departementet er i dialog med KS og Legeforeningen om både innholdet i og gjennomføringen av evalueringen, inkludert tidsperspektivet. Jeg er opptatt av at evalueringen skal kunne brukes til å forbedre fastlegeordningen.