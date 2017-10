17 av 425 kommuner vil være med på Høies fastlegeprosjekt

Fastlegene har det så travelt at de ikke har tid til å være med på helseminister Bent Høies prøveprosjekt med primærhelseteam.

Bare 17 av 425 kommuner har søkt om å delta. Ministeren er godt fornøyd.

– 17 kommuner er ikke veldig få. Ser du på antall søkere til andre prosjekter, er dette et godt utvalg, sier helseministeren.

Vil være med på prøveprosjekt * Austevoll og Voss i Hordaland * Eid og Flora i Sogn og Fjordane * Grimstad i Aust-Agder * Hå og Sola i Rogaland * Malvik i Sør-Trøndelag * Kristiansand og Vennesla i Aust-Agder * Nøtterøy i Vestfold * Rana i Nordland * Ringsaker i Hedmark * Sørum i Akershus * Bydelene Alna, Nordstrand og Sagene i Oslo

VGs kartlegging i sommer vister at 198 av 425 kommuner opplever fastegerekrutteringen som vanskelig. I disse kommunene bor det 2 millioner mennesker. Helseledere og fastleger over hele landet frykter at fastlegeordningen bryter sammen og at det skal bli enda vanskeligere å rekruttere leger til kommunene. De har krevd strakstiltak for å ned antall pasienter på legenes lister. Blant annet vil legene endre finansieringen av fastlegeordningen for å kunne ha færre pasienter på listene og bedre tid til hver enkelt.

Treårig pilotprosjekt



PRØVEPROSJEKT: Helseminister Bent Høie

Helseministeren mener kommunene kan skylde seg selv og at rekrutteringsarbeidet har vært for dårlig. I juli inviterte han landets kommuner til å delta i et treårig pilotprosjekt. Høie vil prøve ut såkalte primærhelseteam i seks kommuner. Fastlegen skal være teamleder i et samarbeid sykepleier og helsesekretær. Tanken er at sykepleier kan ta seg av flere oppgaver på et legekontor og dermed avlaste legen.

– Jeg ønsker å utnytte fastlegenes kompetanse bedre enn i dag, blant annet ved å legge til rette for at de i samarbeid med flere yrkesgrupper kan løse oppgavene. Vi er bekymret for kronisk syke, rusavhengige og pasienter som ikke oppsøker helsehjelp på eget initiativ. De får dårligere helsehjelp enn de kunne hatt. Vi vil se om primærhelseteam kan gi bedre resultater, sier Høie.

– For krevende



PRESIDENT: Marit Hermansen, Legeforeningen

Legeforeningen er positiv til å teste ut primærhelseteam før ordningene tas i bruk i kommunene.

– Vi tror likevel ikke dette alene vil bøte på utfordringene fastlegeordningen står overfor, blant annet når det kommer til rekruttering, sier president i legeforeningen Marit Hermansen.

Hun sier at fastlegene er presset på tid og at det for mange kan det oppfattes som krevende å gå inn i et prosjekt som vil kreve enda mer arbeid i selve oppstartsfasen.

–- Et av spørsmålene vi må ha svar på i et slikt prøveprosjekt er om en slik organisering faktisk avlaster fastlegen, sier Hermansen.

Tom Willy Christiansen i Ørskog er kommuneoverlege i en av de 17 kommunene som har søkt seg inn i prosjektet.

– Jeg ble i utgangspunktet irritert da jeg hørte at dette skulle løse fastlegekrisen. Det kommer det ikke til å gjøre. Men intensjonen er god. Tanken er at dette skal fange opp de som ikke kan nyttiggjøre seg av fastlegetilbudet så godt i dag. Fastlegene får i dag mange oppfølgingsoppgaver fra sykehuset. som det er vanskelig å få gjort. Det kan vi gjøre bedre. Men det kreves at fastlegene har tid. Vi jobber mye, men vi er godt bemannet i Ørskog og, har muligheten til å omdisponere, sier Christiansen.

HAR SØKT: Kommuneoverlege Tom Willy Christiansen var prosjekter for fastlegereformen i Helsedepartementet. Han er kommunelege i Ørskog, en av 17 kommuner som har søkt på helseministerens prøveprosjekt.

Ørskog har søkt å være pilotkommune, men forutsetningen er avklaringer rundt finansieringen av prosjektet.

– Jeg forstår at mange kommuner ikke har søkt. Det må være tilstrekkelig antall stabile fastleger for at man skal ha tid til dette, sier Christiansen.

– Feil medisin



Rana er eneste nord-norske kommune som har meldt interesse for prosjektet. Malvik er den eneste i Trøndelag. Ingen kommuner i Buskerud, Østfold eller Oppland har søkt. 14 av de 17 søkerkommunene er grønne kommuner i VGs oversikt over fastlegesituasjonen i kommunene. De er blant kommunene som rekrutterer godt.

–- I Bodø er vurderingen er at vi trenger flere fastleger til å ta unna økende arbeidsoppgaver, ikke primærhelseteam. Altså; rett diagnose – feil medisin, sier helseleder Arne Myrland ved Helsekontoret i Bodø.

Helsekontoret har bedt om legenes mening om prosjektet:

– Svarene vi får fra fastlegene er rimelige entydige og går i store trekk ut på at det er behov for å håndtere disse pasientgruppene på en bedre måte, men at metoden det legges opp til i realiteten ikke er særlig god. Det å la dagens fastleger blir ansvarlig for flere ansatte som skal ha en pasientkontakt, vil sannsynligvis medføre enda mer arbeid for den enkelte fastlege som skal delta i gruppen. Fastlegene vil jo ha det overordnede medisinskfaglige ansvaret. Det som trengs er flere fastleger med færre pasienter på sine lister slik at disse pasientene kan følges bedre opp av fastlegene. Først når dette er på plass, vil det være hensiktsmessig å etablere slike primærhelseteam, sier Myrland.

Helseministren mener prøverprosjektet med primærhelseteam ikke er et alternativ til etablering av fastlegehjemler.

– Jeg opplever at det han sier må bero på en misforståelse. Hvis Bodø trenger flere leger, står de fritt til å gjør det. Jeg oppfordrer kommunene til å lære av de som får til en god rekruttering. Pilotprosjektet vi kjører for å få mer kunnskap om rekruttering er ikke dette med primærhelseteam, men prosjektet med utdanningsstillinger i allmennmedisin, sier Høie.

For store krav

Trondheim kommune har hatt informasjonsmøter med byens fastleger og informert om at de vil støtte legesentre som vil søke.

TRONDHEIM: Elise B. Vesterhus avdelingsleder enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

– Det var ingen legesentre som meldte sin interesse. Alle legene i legesenteret måtte være enige og motivert for oppgaven., sier avdelingsleder Elise B. Vesterhus, avdelingsleder for legetjenester og smittevernarbeid.

Heller ikke Bergen er med på Høies prosjekt.

– Prosjektet stiller store krav til deltagende fastlegesentre. Det gjør at det må bygge på frivillighet. Det er uaktuelt å pålegge fastlegesentra å delta. Ingen av fastlegesentrene i Bergen kommune har meddelt ønske om å være med, sier spesialrådgiver Karsten Sylta i Etat for helsetjenester i Bergen.

Fredrikstad er ikke med fordi kommunen skal bygge opp et kommunalt legekontor.

–- Kommunen vurderte å søke, men konkluderte med at det er for krevende å drive et prosjekt i en oppstartsfase av et nytt legekontor, sier kommuneoverlege Guro Leiting.

Ål i Hallingdal deltar ikke fordi kommunen har nok med innflyttingen i nytt helsehus. Haugesund har drøftet prosjektet med ett legekontor, men valgte å ikke søke om å delta i prøveprosjektet.

Helseministeren sier at med 17 søkerkommuner vil man kunne teste ut ordningen i to små, to mellomstore og to store kommuner. Kommunene skal også prøve to forskjellige finansieringsmodeller. Totalt 80 leger skal delta.