Norge sier nei til millionmedisin – oljefondet investerer i selskapet

Norske myndigheter mener den livsforlengende medisinen Spinraza er «uetisk høyt priset» – og har sagt nei til å innføre medisinen for behandling, men oljefondet har investert milliarder i legemiddelselskapet.

Mandag denne uken sa Beslutningsforum for nye metoder nei til å innføre medisinen Spinraza (nusinersen) til behandling av barn med spinal muskelatrofi i Norge.

Årsak: Bare én dose av den livsforlengende medisinen koster en million norske kroner.

Fakta om legemiddelet Spinraza (nusinersen) * Spinraza er den eneste medisinen på markedet som har livsforlengende effekt for pasienter med den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi. * Per pasient koster behandlingen 7 millioner kroner første behandlingsår (syv sprøyter à 1 million kroner), og 3 millioner kroner påfølgende år (tre sprøyter per år resten av livet), ifølge Beslutningsforum. * Legemiddelprodusenten Biogen ga 10 barn den livsforlengende medisinen gratis mens den var til vurdering hos norske myndigheter. Disse får fortsette behandlingen, men nye pasienter får nei.

– Dette er klart en pris som etter min oppfatning er satt uetisk høyt av firmaet. Vi ser også at andre land har kommet til samme konklusjon som Norge, uttalte helseminister Bent Høie til NTB etter nei-avgjørelsen.

Leder i Beslutningsforum, Lars Vorland, uttalte etter avgjørelsen at de ønsker å si ja til legemiddelet, men at de er nødt til å si nei på grunn av den høye prisen:

– Vi vil si ja til legemiddelet, men vi er nødt til å si nei til prisen. Dette er et av verdens dyreste legemidler. Før vi kan si ja, ber vi om at produsenten reduserer prisen vesentlig. Den prisen legemiddelfirmaet krever er rett og slett uetisk, uttalte Vorland.

Selskapet som har utviklet og selger millionmedisinen heter Biogen Inc. Det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond) har investert nesten fem milliarder norske kroner (4,840.082.911 kroner) i selskapet, det utgjør 0,91 prosent eierskap i selskapet.

Saken ble først omtalt av Dagsavisen og TV 2.

– Bør stille krav



Leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Olaug V. Bollestad reagerer på at selskapet har norsk eierskap:

REAGERER: Leder for helse- og omsorgskomiteen Olaug V. Bollestad (KrF) FOTO: KRF

– Jeg mener oljefondet bør ha vurderinger for sine investeringer i selskaper som dette, og stille noen krav hvis det er slik at de er med på å fyre opp prisene i vårt eget land og andre land. Selskapet har stort krav til avkastning og det tjener ikke pasientene. Et argument for den høye prisen, for eksempel i USA har jo vært nettopp argumentet om at man skal gi tilbake til investorene, sier Bollestad til VG.

Ledere for Etikkrådet for Statens pensjonsfond utlands, Eli Ane Lund, sier til Dagsavisen at det ikke er aktuelt for fondet å revurdere investeringene i Biogen.

– Etikkrådet vurderer selskaper opp mot kriterier for utelukkelse som er fastsatt av Finansdepartementet. Kriteriene dekker blant annet grove brudd på menneskerettighetene, men har også et samlekriterium for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. Det er vanskelig å se at prising av legemidler er omfattet av disse kriteriene, sier Lund til avisen.

Beslutningsforum for nye metoder * Består av de fire regionale helsedirektørene (en for hver helseregion). De bestemmer hvilke medisiner som skal brukes i offentlige sykehus i Norge.

– Industri vi er avhengig av



Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skriver i en e-post til VG at han mener det er fornuftig av Norge å investere i legemiddelindustrien.

– Dette er en industri vi er helt avhengig av. Det jeg har kritisert enkelte firma for, er at de er for grådige. Det må det være mulig å mene selv om oljefondet er en av eierne, sier han.

– Oljefondet er finansielle eier i en rekke internasjonale selskaper, men det kan ikke være sånn at norske myndigheter av den grunn ikke kan stille krav til hvilke priser vi aksepterer når vi kjøper produktet deres, legger han til.

Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til TV 2 problemstillingen om investeringer gjelder en rekke legemidler, ikke bare Spinraza:

– Legemiddelverkets mening er at prisen på Spinraza gir en kostnad som er høyere enn for alle andre legemidler i Norge. Men selv om Oljefondet investerer i selskapet, så vet vi ingenting om hvor mye Norge har tjent på at medisinen selges i andre land, sier han til TV 2.

FORNUFTIG Å INVESTERE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener han må kunne kritisere enkelte firmaer for å være grådige til tross for at Norge investerer i firmaene. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Koster å utvikle medisiner



– Vi mener ikke det tilbudet vi har kommet med er uetisk høyt. Det koster å utvikle medisiner – særlig for svært sjeldne sykdommer som SMA, fordi det ligger mye forskning bak, har markedssjef Bjørn Magnus Bjørnstad skrevet i en e-post til NTB tidligere denne uken.

Han ville da ikke kommentere hvorvidt selskapet vurderer å sette ned prisen, men uttalte at de vil fortsette dialogen med Beslutningsforum.

Medisinen er den eneste medisinen på markedet som har en livsforlengende effekt for pasienter med muskelsvinnsykdommen Spinal muskelatrofi (SMA).

Ifølge Beslutningsforum koster behandlingen 7 millioner kroner per pasient i første behandlingsår (syv sprøyter à 1 million kroner), og 3 millioner kroner påfølgende år (tre sprøyter per år resten av livet). Det første året er det estimert å koste Norge 200 millioner kroner.