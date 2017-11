Maj-Lis (53) døde. Ingen oppdaget hjerteinfarktet

Legevakten sendte Maj-Lis (53) hjem med beskjed om å ta varm te og isbiter mot vondt i halsen. Samme kveld døde hun av hjertestans.

Obduksjonsrapporten viste at hun hadde hatt et massivt hjerteinfark én til to uker før hun døde.

Det var i samme tidsrom hun oppsøkte legevakt og fastlege på grunn av akutte pusteproblemer, hjertebank og brystsmerter.

Medisinene hun fikk hadde ingen positiv effekt. Hun ble bare dårligere, derfor kom hun tilbake til både legevakt og fastlege noen dager senere.

Ingen av dem undersøkte om Mai-Lis hadde hjerteinfarkt.

Hun ble bare behandlet for det de trodde hun hadde, nemlig lungebetennelse og halsinfeksjon.

DØDE: Maj-Lis (53) fikk hjerteinfarkt. Foto: PRIVAT

Vil advare

I dag, den 19. november 2017, er det nøyaktig ett år siden Maj-Lis’ hjerte slo sitt siste slag, på sofaen hjemme i Mo i Rana.

Hennes datter, Marte Kilhavn, ønsker å fortelle historien for å advare både pasienter, pårørende og helsearbeidere om å ta alle symptomer på hjerteinfarkt alvorlig. Også de symptomene som ikke er typiske.

– I ettertid har vi tenkt mye på hva utfallet kunne blitt dersom legene hadde tenkt i de baner, og tatt EKG eller målt blodtrykk med en gang. Da kunne hun i alle fall hatt en sjanse til å overleve, sier Marte Kilhavn, som selv er sykepleier.

Heller ikke hun skjønte at moren symptomer skyldtes hjerteproblemer.

Atypiske symptomer

Typiske symptomer på hjerteinfarkt * Sterk smerte midt i eller til venstre i brystet. Oppleves som trykk eller stramming. * Ofte utstråling til én eller begge armer, særlig venstre, og til hals og underkjeve, eventuelt til øvre del av ryggen. * Smertene er oftest konstante, men kan av og til komme og gå. * Kvalme og brekninger. * Kaldsvetting og/eller kortpustethet. * Hver tredje som får hjerteinfarkt har ikke typiske symptomer med brystsmerter. * Utypiske infarktsymptomer er vanligst hos eldre og diabetikere, og vanligere hos kvinner enn hos menn. Kilde: LHL

Etter dødsfallet ble det opprettet tilsynssak både mot fastlegen og legevakten. Selv om ingen sjekket hjertet, har fylkesmannen i Nordland konkludert med at det «ikke foreligger brudd på kravet til forsvarlighet i helsepersonelloven».

Fastlegen blir riktignok kritisert for mangelfulle undersøkelser. Men forsømmelsen var ikke stor nok til at det er brudd på kravet til forsvarlighet.

Begrunnelsen er at Maj-Lis' symptomer ikke var typiske for hjerteinfarkt, men snarere lignet på lungebetennelse og halsinfeksjon, som hun ble behandlet for.

Nye rutiner på legevakten



Rana legevakt har likevel endret rutiner etter at Maj-Lis døde. Nå blir det lavere terskel for å ta EKG.



– Ved legevakten tar vi alltid en gjennomgang av våre rutiner ved slike hendelser. I dette tilfellet fant vi at vi ikke hadde gode nok rutiner for å fange opp pasienter med utypiske symptomer på hjerteinfarkt. Vi har derfor innført at vi skal ta EKG (en hjerteundersøkelse) på alle voksne pasienter som henvender seg til legevakten med pustevansker (i tillegg de som har brystsmerter), skriver seksjonsleder Silje Røssvoll i en e-post til VG.

Pusteproblemer

– Mamma trodde hun hadde fått lungebetennelse da hun oppsøkte legevakten, og ble sendt videre til fastlegen, den 9. november i fjor. Hun hadde hostet hele natten, hadde hjertebank og vondt for å puste. I tillegg hadde hun vondt i brystet når hun hostet, og det stakk i brystet når hun satt, forteller datteren.

Fastlegens kommentar – Jeg har vridd hodet i evigheter og tenkt på hva jeg kunne gjort annerledes. Siden hun bare presenterte symptomer på lunge, tenkte jeg aldri på hjerteinfarkt. I ettertid skulle jeg jo ønske at jeg hadde gjort det likevel, sier Maj-Lis’ fastlege til VG. Dødsfallet skjedde midt i influensasesongen i fjor. Som en følge av dødsfallet begynte fastlegen å ta hjerteprøver av alle influensapasienter. – Det er jo heller ikke riktig. Etter å ha fått roet meg, og sørget, er jeg tilbake til normalen. Men jeg vil nok ha Maj-Lis i bakhodet resten av livet, sier fastlegen.

Fastlegen ga pasienten antibiotika og Cosylan mot tørrhoste.

Etter den fem dager lange antibiotikakuren følte hun seg fortsatt like dårlig, med smerter i bryst og rygg, surklete lunger og tung pust.

Den 16. november dro hun tilbake til fastlegen. Da fikk hun tatt en pusteprøve, såkalt spirometri. Testen viste redusert lungekapasitet, derfor fikk hun Ventoline inhalator for pusten.

Fastlegen bestilte også CT-undersøkelse av brystkassen, og ny kontroll en uke senere.

– Etter dette ble mammas pusteplager bare verre. Hun hadde også smerter i brystet og ryggen, forteller datteren.

Halsbetennelse den dagen hun døde



– Om morgenen den 19. november var hun veldig tungpustet, og samboeren kjørte henne til legevakten klokken seks om morgenen. Da var hun i så elendig form at han måtte støtte henne de få meterne til inngangen, forteller Marte Kilhavn.

Paret forklarte at Maj-Lis nå hadde smerter i halsen, problemer med å puste, problemer med å svelge, og at hun harket opp grønt slim.

Legevaktlegen, som undersøkte henne, konkluderte med viral halsbetennelse, og sendte pasienten hjem med beskjed om å bruke te og isbiter mot halssmertene, og heve hodegjerdet på sengen.

Det kommer frem av fylkesmannens tilsynsrapport.

Dette var bare noen få timer før hjertet sluttet å slå.

Maj-Lis døde av hjertestans om kvelden den 19. november.

Hjerteinfarkt

Obduksjonen viste at Maj-Lis ikke hadde hatt lungebetennelse eller halsinfeksjon.

Derimot hadde hun hatt et massivt infarkt som gikk gjennom hele hjerteveggen og målte 9x7 centimeter. Ifølge patologen har dette skjedd en til to uker før hun døde.

I hver av lungene var det rundt 700 ml væske.

Det var også tegn til tidligere hjerteinfarkt, og utbredt åreforkalkning i de fleste store blodkar.

ADVARER: Marte Kilhavn mistet moren. Nå ber hun alle være oppmerksomme på atypiske symptomer på hjerteinfarkt. Foto: ROGER MARTHINSEN, RANA NO

Kvinner blir underdiagnostisert for hjerteinfarkt

– Når menn kommer til legen, er det lett å tenke at det er hjertet. Kvinner blir ofte underdiagnostisert, sier kardiolog Kristina Helander ved Helgeland sykehus.

Etter at Maj-Lis døde av hjerteinfarkt i fjor, inviterte Rana legevakt avdelingslederen på medisinsk avdeling, kardiolog Kristina Helander, til en fagdag der hun underviste om utypiske symptomer på hjerteinfarkt

– Hjerteinfarkt kan være vanskelig å diagnostisere. Akutt tungpustet og vondt i halsen kan også være symptomer på alvorlige hjerteproblemer. Da er det viktig at legen stiller de riktige spørsmålene, sier Kristina Helander til VG.

Legen må være spesielt oppmerksom på akutte plager. En halsinfeksjon utvikler seg som regel over flere dager. Akutt halsvondt kan ha sammenheng med hjertet.

De klassiske symptomene på hjerteinfarkt er trykkende brystsmerter med utstråling til venstre arm, ofte i kombinasjon med kvalme og klam hud.

Men personer som føler utmattethet, tungpustet, vondt i mellomgulvet, akutt vodt i halsen og tennene eller har vanskelig for å løfte armene, kan ha like alvorlige skader på hjertemuskelen.

Det er særlig kvinner som får uspesifikke symptomer på hjerteinfarkt.

Hellander sier det er viktig å ta alle symptomer på alvor, stille de rette spørsmålene og ikke minst: Ta EKG. Det koster lite, og men gir viktig informasjon.

– Det er umulig å vite hvordan det hadde gått med Maj-Lis dersom hun hadde fått hjertediagnose med en gang hun ble akutt syk. Hun hadde den klassiske formen for sykdomsutvikling: Først hjerteinfarkt, så litt bedring, og så hjertekollaps en til to uker senere.

– Det som skjedde har i alle fall ført til at Rana legevakt har fått en mye lavere terskel for å ta EKG, sier kardiolog Kristina Hellander.