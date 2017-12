Legemiddelverket advarer mot helsefarlig slankemiddel

Når årsskiftet kommer setter mange seg målet om å gå ned i vekt. Legemiddelverket advarer nå mot «naturlige» slankemidler som kan være direkte helsesfarlige.

Legemiddelverket analyserer med jevne mellomrom slankemidler som markedsføres som «naturlige», som folk bestiller på nett. De karakteriserer funnene som skremmende.

– I en stor andel av de produktene vi undersøker finner vi ulovlige stoffer, sier medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, Steinar Madsen.

I det siste produktet Legemiddelverket nå har testet, kosttilskuddet Luk Sam Rong, fant de høye doser av et stoff som kan gi alvorlige hjertebivirkninger.

Nå advarer både de og Tolldirektoratet om at man bør tenke seg om en ekstra gang før man vurderer å kjøpe inn slankemidler på nettet.

Kan gi alvorlige hjerteproblemer

Det var sibutramin i farlig høy dose legemiddelverket fant i sin siste produkttest. Dette er et av de vanligste stoffene som tilsettes i slike slankemidler importert fra utlandet, uten at det opplyses, forteller Madsen.

Sibutramin var et slankemiddel som ble trukket tilbake i Norge i 2010 på grunn av alvorlige hjertebivirkninger.

– Det kan medføre høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, hjertekramper og hjerteinfarkt. Det er svært farlig, først og fremst for dem som har hjertesykdommer eller hjerteproblemer på forhånd, sier Madsen.

Mengden sibutramin Legemiddelverket fant i kosttilskuddet de testet denne gangen, var 28 milligram per kapsel. Det er to til tre ganger høyere dose enn det som ble anbefalt da sibutramin var i bruk som legemiddel, opplyser de.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Luk Sam Rong, men de har ikke svart på våre spørsmål.

STYR UNNA: Steinar Madsen i legemiddelverket mener det er umulig å være trygg på slankemidler kjøpt på nett fra utlandet. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Falske medisiner

På tross av at det er tilsatt sibutramin merkes dette, og flere andre liknende produkter, som «naturlig».

– Dette kaller vi falske medisiner. Det fremstår som et naturprodukt, men de tilsetter sterke medikamenter.

Legemiddelverket er bekymret for at de som har lett for å legge på seg og kanskje sliter med hjerteproblemer, vil gå for denne typen produkter på grunn av markedsføringen.

– De som opererer i denne bransjen er uærlige. De skriver ikke på pakken hva det er, og de prøver å lure kundene.

– En kynisk bransje

Ulovlige slankeprodukter selges på nett, og markedsføres også i Norge. Grunnen til at legemiddelverket testet Luk Sam Rong denne gangen, er at de fattet mistanke etter å ha sett at det ble markedsført mye på nett.

– Det finnes mange useriøse aktører som selger helseprodukter. Vi ser at det særlig er nettsider fra Asia som tilbyr disse produktene, advarer Line Saxegaard, legemiddelinspektør ved legemiddelverket.

Madsen forteller at selskaper som produserer og selger falske medisiner i vesten selger særlig mye kosttilskudd og potensmidler. Men mange selskap i denne bransjen opererer også i andre deler av verden, sier han.

– Kjøper man falske legemidler kan man dermed være med på holde liv i en ganske kynisk bransje. Denne bransjen generelt sett, er del av en verdensomspennende kriminell virksomhet. Mange av de samme selskapene lager for eksempel falske malariamedisiner som selges i Afrika og fører til dødsfall.

Ifølge Madsen er det nær umulig å vite om det som oppgis på nettsteder som sender «naturlige» slankeprodukter stemmer eller ikke – man bør rett og slett styre unna alle slike produkter, mener han.

Tolldirektoratet: Bekymret

Labsjef Kari Mette Hasmo i Tolldirektoratet ser også med bekymring på import av slike typer slankemidler.

– Vi ser jevnlig at ulovlige legemidler, inkludert slankemidler, tas inn. Det er bekymringsfullt.

Når tollvesenet oppdager et mistenkelig produkt analyserer de det for slike ulovlige stoffer. Hasmo understreker at det er enhvers plikt å passe på at de ikke importerer et legemiddel som er ulovlig i Norge.

Kjøper du et slikt produkt fra utlandet og blir stanset i tollen, kan du få et ubehagelig møte med politiet.

– Man har en plikt på seg til å sette seg inn i regelverket før man tar inn noe til Norge. Det finner man informasjon om på både våre og legemiddelverkets sider

I tillegg til sibutramin finner legemiddelverket av og til slankemidler med ulovlig høye mengder koffein, eller effidrin. De advarte også mot dette stoffet i 2014: