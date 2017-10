Svalbard: En omkommet tatt opp - nye søk etter omkomne i dag

BLE FUNNET HER: Her leter sysselmannens skip «Polarsyssel» og Kystvaktskipet KV Barentshav etter helikopteret som forsvant torsdag. Det var i dette området, et par kilometer nordøst for den russiske helikopterbasen Kapp Heer at funnet ble gjort.

Foto: Frode Urke

NTB scanpix