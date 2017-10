Har gjort funn av død person i søk etter savnet lærer

Politiet mener det er sannsynlig at de har funnet savnede Gunhild Egenæs (53) på 13 meters dyp.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet har funnet en død person. Det er sannsynligvis den savnede. Funnet er gjort med lydbølger fra en sonar, sier pressekontakt Sigrid Dahl i politiet til VG.

Politiet har siden torsdag søkt etter Gunhild Egenæs (53) i Seljordsvannet etter at en båt med seks personer om bord kantret.

Bakgrunn: Disse var om bord i båten

Egenæs' pårørende er varslet om funnet, bekrefter Dahl overfor VG.

Søndagens funn er gjort på 13 meters dyp mellom Vesleøy og Storøy. Siden hendelsen skjedde torsdag er det gjennomført kontinuerlig søk både til lands og til vanns med omfattende ressurser, bl.a. Røde Kors, Sivilforsvaret og andre frivillige.

VG fikk lørdag kveld bekreftet av politiet at Egenæs forsøkte å redde Aslan Mohamed Omer (19) og Mohamed Mahamud Abdi (20), som begge omkom etter at båten kantret.



Politiet tror at sterk vind fra nordvest skapte bølger som slo innover båten slik at den tok inn vann. Dette skal ha skjedd ca. 15 meter fra land.

Fire av personene i båten, inkludert Egenæs, klarte å komme seg i land, mens to ble liggende i vannet. Egenæs ble sist sett da hun svømte tilbake i et forsøk på å redde dem. Nå tyder alt på at hun er funnet død.

Båten som ble brukt, var en mindre fritidsbåt med påhengsmotor. Egenæs var lærer på skolen til de fem flyktningene om bord og hadde invitert dem på en privat tur utenfor skoletiden.

«Dette er en tragisk hendelse som berører mange i flere små lokalsamfunn og politiet ønsker å uttrykke vår medfølelse. Vi samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte», skriver politiet i pressemeldingen.