Politiet virker å ha en travel allehelgensaften i vente, og har nå så mange halloween-relaterte oppdrag at de ikke klarer å følge opp alle.

Spesielt oslofolket virker å være gniene med utdelingen av knask til halloween-skrømtet.

– Det har eksplodert med eggkasting over hele byen, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Tor Jøkling til VG.

Barn og unge tråler i kveld gatelangs utkledd som spøkelsesaktige vesener, og tar du turen ut i kveld, skal du ikke se bort ifra at du støter på både hekser og zombier – eller en klovn eller to.

Tatt en blinkskudd? Send oss ditt beste halloween-bilde her

«Knask eller knep»

Halloween, eller allehelgensaften om du vil, er en amerikansk tradisjon som ifølge Wikipedia fikk sitt gjennombrudd i Norge rundt år 2000.

Tradisjonen kan minne om julebukk, men istedenfor å kle seg ut som nisser og synge en julesang i bytte mot noe godt, kler barn og unge seg opp som monstre – på jakt etter knask. De som får besøk har valget mellom å gi fra seg knask, eller å bli utsatt for et knep.

– Veldig mye av oppdragene våre går på eggkasting. Vi klarer ikke å følge opp alt, forteller operasjonsleder Jøkling.

Artikkelen fortsetter under videoen fra en natt på Draculas slott

Ekspert: – Vi har misforstått Halloween

Han forteller at eggkastingen er rettet mot hus og bygninger, men noen kaster også på personer.

– Det er ikke meldt om at noen er blitt skadet, men det er jo noe ordentlig griseri.

To garasjer har også blitt sprayet ned med rød spray.

– Det ble funnet en tom eggekartong på stedet, så det er nok noen som går halloween som har supplert med spraymaling, sier Jøkling, som opplyser at det blir meldt om hendelser over hele byen.

Også på Strømmen, Lillestrøm, Lørenskog og Jessheim har politiet nok å henge fingrene i allehelgensaften.

Dette må du passe på: De uskrevne Halloween-reglene

Skremte gammel dame

– Vi ble oppringt av en gammel dame i begynnelsen av 90-årene på Lillestrøm. Det var noen som ringte på døren, og banket i vegger og den slags, slik at hun ble skremt, forteller Per Stenslett, operasjonsleder for politiet på Romerike.

Han forteller at de også har fått meldinger tidligere i kveld om at barn i kostymer ser ut som de bærer våpen.

Raser mot Halloween-feiring: – Kom heller tilbake som julebukk

– Nå den siste tiden har vi fått meldinger om en del eggkasting. Også på en bil på Lillestrøm, sier operasjonsleder, og legger til at også de har kapasitetsproblemer.

– Det er foreløpig ikke meldt om at noen har blitt skadet, men det kan bli dyrt med skader på hus hvis for eksempel et vindu knuser. Konsekvensen kan bli dyr for poden eller foreldrene, sier Stenslett.